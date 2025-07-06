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  • «Сантос «старый» лучше любого молодого в РПЛ. У нас все одинаковые, никто не выделяется. Глушенков «по повадкам вроде фраер, но не фраер точно». Канищев о российских игроках
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«Сантос «старый» лучше любого молодого в РПЛ. У нас все одинаковые, никто не выделяется. Глушенков «по повадкам вроде фраер, но не фраер точно». Канищев о российских игроках

Александр Канищев высказался об уровне российских футболистов.

Почему «Зенит» взял Романа Вегу, игрока на позицию левого защитника, которая все последние годы занята Дугласом Сантосом? Бразилец стареет?

– Что он там стареет? Сантос «старый» лучше любого молодого в Российской Премьер-лиге. Серьезно вам говорю. Но, действительно, рано или поздно у людей меняются планы, приоритеты, когда-нибудь Сантос, может, захочет уйти из «Зенита» в другой клуб. Понадобится замена. Жаль, что снова берут человека из-за границы, «пришельца». Если бы подготовили своего парня на замену Сантосу, было бы лучше. Но этого не происходит.

В недавнем товарищеском матче против махачкалинского «Динамо» первым тайм «Зенит» играл российским составом. И тот ничего не мог сделать с середняком чемпионата.

– Ну потому что все игроки у нас одинаковые, ничем не отличаются друг от друга. Один – чуть лучше, другой – чуть хуже. Такого, который выделялся бы на фоне остальных, нет. Тот же Глушенков имел все шансы для того, чтобы вырасти в яркого игрока. Сейчас я могу сказать про него словами персонажа известного фильма: «по повадкам вроде фраер, но не фраер точно» («по замашкам вроде бы фраер, но не фраер, это точно» – точная цитата из кинофильма «Место встречи изменить нельзя» – Спортс’‘). Ему надо не бояться брать на себя лидерские качества, вести партнеров.

Мостовой – такой же, все, казалось бы, может, за сборную играет. А лидером своего клуба так и не стал. Выбрал себе роль мальчика, который может подыграть, чтобы об него можно было «обстучаться» мячом. В этом проблема наших игроков – и ментальная, и связанная с уровнем мастерства, – сказал бывший полузащитник «Зенита». 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Александр Канищев
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