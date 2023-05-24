Холанд повторил свой рекорд по ассистам в чемпионате. Голевой пас Фодену с «Брайтоном» стал 8-м
Эрлинг Холанд отдал 8-й голевой пас в чемпионате Англии.
Форвард «Манчестер Сити» ассистировал хавбеку Филипу Фодену на 25-й минуте перенесенного матча 32-го тура АПЛ против «Брайтона».
8 результативных передач в лиге – повторение рекорда норвежца. Столько он набирает 3-й год подряд (первые два – в Бундеслиге в составе «Боруссии»).
«Горожанам» осталось провести в АПЛ один матч – против «Брентфорда» 28 мая.
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До этого был Ван Дейк , а потом Лева, теперь Холанд.
Горит у Ромашки что рюналду унижают по ЗМ и решил топить за всех кто конкурент Месси. Так как сам рюналду уже лет 5 не футболист.