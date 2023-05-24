Холанд повторил свой рекорд по ассистам в чемпионате. Голевой пас Фодену с «Брайтоном» стал 8-м

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Брайтон Филип Фоден Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд отдал 8-й голевой пас в чемпионате Англии.

Форвард «Манчестер Сити» ассистировал хавбеку Филипу Фодену на 25-й минуте перенесенного матча 32-го тура АПЛ против «Брайтона».

8 результативных передач в лиге – повторение рекорда норвежца. Столько он набирает 3-й год подряд (первые два – в Бундеслиге в составе «Боруссии»).

«Горожанам» осталось провести в АПЛ один матч – против «Брентфорда» 28 мая.

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14 комментариев

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Я Ты
при этом 2 железных момента запорол. и при ассисте этом чуть не запорол выход один на один
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therealgreenman
Мы увидим ещё множество рекордов от этого парня…
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llolishe
Ответ Ман Сити
Тут говорят что он только замыкать в пустые умеет
Судя по матчу с Реалом то даже когда ворота пустые Холланд бьет в вратаря
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Сергей Перевалов
Низковат потолок
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Greatest Of All Time
У Ромашки новый кумир на год.
До этого был Ван Дейк , а потом Лева, теперь Холанд.
Горит у Ромашки что рюналду унижают по ЗМ и решил топить за всех кто конкурент Месси. Так как сам рюналду уже лет 5 не футболист.
0
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udiekemen
Ответ therealgreenman
Мы увидим ещё множество рекордов от этого парня…
Только он что-ли должен забивать, а остальные игроки?
+2
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Artuom Batishev
Ответ Большой Сэми
А что рекорд по ассистам как к примеру этот чем тебя не устраивает?
Так это его личный рекорд, а не рекорд команды или тем более лиги 😅
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