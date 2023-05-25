«Брайтон» вышел в Лигу Европы. Клуб впервые сыграет в еврокубках
«Брайтон» вышел в Лигу Европы.
Команда Роберто Де Дзерби сыграла вничью с «Манчестер Сити» в перенесенном матче 32-го тура АПЛ (1:1).
После 37 проведенных матчей чемпионата Англии «чайки» набрали 62 очка и гарантировали себе 6-е место в турнирной таблице.
Таким образом, в следующем сезоне клуб выступит в Лиге Европы.
«Брайтон» сыграет в еврокубках впервые в своей 122-летней истории.
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6 минут назад
уверен новости о официальном выходе Брайтона в ле не будет до завтра как минимум.зато новостей о винисиусе дохрена .
хаха забавно редакторы читаю комменты