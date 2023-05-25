«Брайтон» вышел в Лигу Европы. Клуб впервые сыграет в еврокубках

Теги премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

«Брайтон» вышел в Лигу Европы.

Команда Роберто Де Дзерби сыграла вничью с «Манчестер Сити» в перенесенном матче 32-го тура АПЛ (1:1). 

После 37 проведенных матчей чемпионата Англии «чайки» набрали 62 очка и гарантировали себе 6-е место в турнирной таблице.

Таким образом, в следующем сезоне клуб выступит в Лиге Европы

«Брайтон» сыграет в еврокубках впервые в своей 122-летней истории. 

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25 комментариев

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Ебздрогыч
Фантастический сезон Брайтона. Даже смена тренера посреди сезона не смутила
+27
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aliev.islam.1976@icloud.com
Больше всех заслужили
+8
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Роман
Брайтон заслужил своей игрой.
+9
-3
+6
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Дриблинг Рэшфорда
Ответ Ебздрогыч
Фантастический сезон Брайтона. Даже смена тренера посреди сезона не смутила
гораздо лучше играть стали после смены тренера
+6
-2
+4
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NomerSports
aliev.islam.1976@icloud.com
6 минут назад

уверен новости о официальном выходе Брайтона в ле не будет до завтра как минимум.зато новостей о винисиусе дохрена .
хаха забавно редакторы читаю комменты
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therealgreenman
Тот футбол, что показывает эта команда, была полностью достойна этого…
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зак
Ответ Дриблинг Рэшфорда
гораздо лучше играть стали после смены тренера
не сказал бы, шикарная игра, но и поражения были позорные еще и с разгромом..
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Тюменский медвежонок
Поттер конечно гениальную команду собрал и футбол поставил, до сих пор играют так будто никто не уходил из клуба
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Руслан
Норм пацан де дзерби.
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ubAA
Брайтон сегодня понравился, катали финалиста лч дай Боже
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Okaka
вслед за фарм-клубом, который теперь может в ЛЧ попасть
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Okaka
Ответ Дриблинг Рэшфорда
гораздо лучше играть стали после смены тренера
неа
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Okaka
Ответ Игорь Новиков
Пошла только на пользу.
не сказал бы, много очков потеряли после смены
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Дмитрий Калашников
Ответ Pb-SE
Мало того, что у Англии в этом сезоне все клубы, кроме МС, были балластом в еврокубках, так ещё и в следующем ждём баранок от Брайтона и Ньюкасла.
ну ВХ может Ек взять
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Dead88 Poets
Ответ Pb-SE
Мало того, что у Англии в этом сезоне все клубы, кроме МС, были балластом в еврокубках, так ещё и в следующем ждём баранок от Брайтона и Ньюкасла.
молотобойцы могут не согласиться
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Okaka
Ответ Pb-SE
Мало того, что у Англии в этом сезоне все клубы, кроме МС, были балластом в еврокубках, так ещё и в следующем ждём баранок от Брайтона и Ньюкасла.
МЮ балласт?
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Pb-SE
Ответ Dead88 Poets
молотобойцы могут не согласиться
Забыл про них.
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Арман Мартиросян
Ответ Okaka
МЮ балласт?
Ну, разгромно вылететь из ЛЕ от девятой команды Испании такое себе, да ещё и при дифирамбах, что команда на ходу.
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Dead88 Poets
Ответ Pb-SE
Забыл про них.
как б в итоге лондонцы не принесли стране Еврокубок , почему то в голове крутится победа интеристов
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Pucheslav
Ответ Pb-SE
Спроси у Севильи
а у Барселоны и Бетиса надо спрашивать ?
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