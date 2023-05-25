«Брайтон» вышел в Лигу Европы. Клуб впервые сыграет в еврокубках

«Брайтон» вышел в Лигу Европы.

Команда Роберто Де Дзерби сыграла вничью с «Манчестер Сити» в перенесенном матче 32-го тура (1:1).

После 37 проведенных матчей чемпионата Англии «чайки» набрали 62 очка и гарантировали себе 6-е место в турнирной таблице.

Таким образом, в следующем сезоне клуб выступит в .

« » сыграет в еврокубках впервые в своей 122-летней истории.

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