«Брайтон» впервые сыграет в еврокубках. Клуб выступает в АПЛ с 2017 года

«Брайтон» гарантировал себе участие в еврокубках в следующем сезоне.

Команда Роберто Де Дзерби обыграла «Саутгемптон» (3:1) в 37-м туре АПЛ.

Она занимает 6-е место с 61 баллом после 36 игр. На 7-й строчке идет «Астон Вилла» (58 очков после 37 матчей), на 8-й – «Тоттенхэм» (57 баллов после 37 игр). Также « » еще сохраняет шансы подняться на пятое место – там «Ливерпуль» с 66 очками после 37 матчей.

Таким образом, клуб уже точно выступит или в , или в Лиге конференций.

До этого сезона «Брайтон» ни разу не поднимался выше 9-го места (его заняли год назад). В АПЛ он играет с 2017-го.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!