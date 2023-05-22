«Брайтон» впервые сыграет в еврокубках. Клуб выступает в АПЛ с 2017 года

Теги премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Роберто Де Дзерби Брайтон Лига Конференций УЕФА Футбол

«Брайтон» гарантировал себе участие в еврокубках в следующем сезоне.

Команда Роберто Де Дзерби обыграла «Саутгемптон» (3:1) в 37-м туре АПЛ.

Она занимает 6-е место с 61 баллом после 36 игр. На 7-й строчке идет «Астон Вилла» (58 очков после 37 матчей), на 8-й – «Тоттенхэм» (57 баллов после 37 игр). Также «Брайтон» еще сохраняет шансы подняться на пятое место – там «Ливерпуль» с 66 очками после 37 матчей.

Таким образом, клуб уже точно выступит или в Лиге Европы, или в Лиге конференций.

До этого сезона «Брайтон» ни разу не поднимался выше 9-го места (его заняли год назад). В АПЛ он играет с 2017-го.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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44 комментария

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Gaiar
Ура, наконец-то меня услышали. Спасибо, можете ведь!
+91
-10
+81
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rigobersong
Де Дзерби заслужил стать тренером года в АПЛ!:) Невероятный сезон от Брайтона!:)
+52
-13
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f0rmoceft
Тебя услышали болельщик Брайтона😀👍
+35
-3
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d.radbil
Ответ blaugrano
Жаль Эмери принял Астон Виллу лишь в ноябре. Сейчас бы и они квалифицировались в еврокубки.
У Виллы еще есть шанс. ТТХ играть в гостях с дико мотивированным Лидсом. А Брайтон может дома скатать ничейку с похмельным МС и затем с чистой совестью выставить второй состав как раз на матч с Виллой.

В каком-то смысле все будут довольны. Не уверен, что шпорам нужна Лига Конференций: им как и Челси нужен будет сезон для внедрения идей нового тренера и лишние матчи не самого престижного еврокубка могут лишь помешать. А вот АВ — другое дело, они больше 10 лет не были в еврокубках. Учитывая еще, что Эмери кубковый тренер, то шанс взять ЛК будет очень приличный)
+22
0
+22
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Gaiar
Ура, наконец-то меня услышали. Спасибо, можете ведь!
Теперь ты хозяин Спортса! Измором взял контору. Я тебе новости буду заказывать впредь.
+24
-2
+22
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blaugrano
Жаль Эмери принял Астон Виллу лишь в ноябре.
Сейчас бы и они квалифицировались в еврокубки.
+20
-1
+19
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Gaiar
Ответ f0rmoceft
Тебя услышали болельщик Брайтона😀👍
Вот, сработало
+17
-5
+12
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Владимир Владимирович
Ответ rigobersong
Де Дзерби заслужил стать тренером года в АПЛ!:) Невероятный сезон от Брайтона!:)
Ну начало было под Гремом Потером, на его багаже отчасти успешен Брайтон в этом сезоне
+12
-1
+11
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deronda
Ответ blaugrano
Жаль Эмери принял Астон Виллу лишь в ноябре. Сейчас бы и они квалифицировались в еврокубки.
если останутся на 7м, попадут в квалификацию ЛК
+10
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+9
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TiGra
Интересно, насколько сильно Брайтон летом разберут.
Так-то бомбическая команда, играет в очень хороший комбинационный футбол, при этом еще и с характером.
+9
-1
+8
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Okaka
Ответ Новый Орлеан
Ну смешно говорить про багаж когда Дзерби дважды Гарри дёрнул с его Челси. Я думаю, что Дзерби как тренер сильнее Волшебника.
Поттер немало очков набрал в Брайтоне
+7
-1
+6
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Great ManUtd
Ответ blaugrano
Если не ошибаюсь, тогда Вест Хэм в случае победы в ЛК пойдёт 8-й командой Англии в еврокубки. Как в этом году было 8 команд от Германии.
Когда Вильярреал выиграл ЛЕ и занял 7 место, то от Испании вообще не было команды в ЛК. Поэтому надо смотреть регламент.
+6
0
+6
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Denis Akhmarov
Спортс, не хотите подкрасить шестое место в таблице для обозначения еврокубков?
+5
0
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Новый Орлеан
Ответ Владимир Владимирович
Ну начало было под Гремом Потером, на его багаже отчасти успешен Брайтон в этом сезоне
Ну смешно говорить про багаж когда Дзерби дважды Гарри дёрнул с его Челси. Я думаю, что Дзерби как тренер сильнее Волшебника.
+7
-2
+5
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Okaka
Ответ окечуква
Лихая команда этот Брайтон, жаль разберут по запчастям их летом. Еще на Эмери с Виллой хотелось бы посмотреть в ЛЕ. Они с Дзерби классную работу оба проделали.
у чаек уже не первый раз игроков раскупают - Уайт, Биссума, Кукурелья, Троссар, но им нашли замены
+6
-2
+4
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Хуго Бенетнаш
Ответ Людвик Иванов
Если Тулузу не пустят в лигу европы при проходе Милана в еврокубки,из-за одного владельца.то как тут будет? Брайтон и Юнион.тоже один владелец.Юнион скорее всего в лч будет.тогда минус Брайтон в еврокубках или как?
Если один в ЛЧ будет, а другой в ЛК - то можно, главное, чтобы клубы не пересеклись, даже теоретически
+4
0
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aliev.islam.1976@icloud.com
Ответ Милан 737...
Лучше бы конечно если бы Астон Вилла с Эмери сыграла в ЛЕ ...
Нееее
+4
0
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d.radbil
Ответ blaugrano
Если не ошибаюсь, тогда Вест Хэм в случае победы в ЛК пойдёт 8-й командой Англии в еврокубки. Как в этом году было 8 команд от Германии.
Да! Вест Хэм попадет в ЛЕ как 8 команда. Если Севилья финиширует ниже 7 места в Ла Лиге и заберет свою любимую еврочашку, то и у испанцев тоже будет 8 команд :)
+4
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окечуква
Лихая команда этот Брайтон, жаль разберут по запчастям их летом. Еще на Эмери с Виллой хотелось бы посмотреть в ЛЕ. Они с Дзерби классную работу оба проделали.
+3
0
+3
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Фарид Харисов
Я думал, что Брайтон после ухода Поттера посыпется, а оказывается, что их слаженная система без него даже лучше работает.
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Джанлука Нальюка
Ответ Новый Орлеан
Ну смешно говорить про багаж когда Дзерби дважды Гарри дёрнул с его Челси. Я думаю, что Дзерби как тренер сильнее Волшебника.
Поттер несколько лет выстраивал этот брайтон, развивал,провел предсезонку, вошел в сезон и сейчас это ничего не стоит ? Да что ты такое говоришь ?
+2
0
+2
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blaugrano
Ответ d.radbil
У Виллы еще есть шанс. ТТХ играть в гостях с дико мотивированным Лидсом. А Брайтон может дома скатать ничейку с похмельным МС и затем с чистой совестью выставить второй состав как раз на матч с Виллой. В каком-то смысле все будут довольны. Не уверен, что шпорам нужна Лига Конференций: им как и Челси нужен будет сезон для внедрения идей нового тренера и лишние матчи не самого престижного еврокубка могут лишь помешать. А вот АВ — другое дело, они больше 10 лет не были в еврокубках. Учитывая еще, что Эмери кубковый тренер, то шанс взять ЛК будет очень приличный)
Если не ошибаюсь, тогда Вест Хэм в случае победы в ЛК пойдёт 8-й командой Англии в еврокубки.
Как в этом году было 8 команд от Германии.
+3
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Gaiar
Ответ Милан 737...
Лучше бы конечно если бы Астон Вилла с Эмери сыграла в ЛЕ ...
Со своим унылым автобусом?
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Gaiar
Ответ rigobersong
Де Дзерби заслужил стать тренером года в АПЛ!:) Невероятный сезон от Брайтона!:)
Это да)
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Gaiar
Ответ Гамарджоба Генацвале
Теперь ты хозяин Спортса! Измором взял контору. Я тебе новости буду заказывать впредь.
Договор.
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