«Брайтон» впервые сыграет в еврокубках. Клуб выступает в АПЛ с 2017 года
«Брайтон» гарантировал себе участие в еврокубках в следующем сезоне.
Команда Роберто Де Дзерби обыграла «Саутгемптон» (3:1) в 37-м туре АПЛ.
Она занимает 6-е место с 61 баллом после 36 игр. На 7-й строчке идет «Астон Вилла» (58 очков после 37 матчей), на 8-й – «Тоттенхэм» (57 баллов после 37 игр). Также «Брайтон» еще сохраняет шансы подняться на пятое место – там «Ливерпуль» с 66 очками после 37 матчей.
Таким образом, клуб уже точно выступит или в Лиге Европы, или в Лиге конференций.
До этого сезона «Брайтон» ни разу не поднимался выше 9-го места (его заняли год назад). В АПЛ он играет с 2017-го.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
В каком-то смысле все будут довольны. Не уверен, что шпорам нужна Лига Конференций: им как и Челси нужен будет сезон для внедрения идей нового тренера и лишние матчи не самого престижного еврокубка могут лишь помешать. А вот АВ — другое дело, они больше 10 лет не были в еврокубках. Учитывая еще, что Эмери кубковый тренер, то шанс взять ЛК будет очень приличный)
Сейчас бы и они квалифицировались в еврокубки.
Так-то бомбическая команда, играет в очень хороший комбинационный футбол, при этом еще и с характером.
Как в этом году было 8 команд от Германии.