Прокуратура Брешии: Балотелли не насиловал несовершеннолетнюю, она его оболгала и шантажировала

Прокуратура Брешии закрыла дело в отношении форварда «Брешии» , которого обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Надзорный орган не нашел состава преступления в действиях итальянца.

В свою очередь 19-летней девушке из Виченцы, которая на момент предполагаемой половой связи с Балотелли была несовершеннолетней, предъявлены обвинения в лжепоказании и вымогательстве, сообщает Sport Mediaset.

По данным источника, в ходе следствия выяснилось, что перед сексом девушка заверила футболиста, что она уже совершеннолетняя.

Также подтвердилась информация о том, что она шантажировала Балотелли на 100 тысяч евро за молчание о половом акте с ней.