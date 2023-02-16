Адвоката Майорги обязали выплатить Роналду 334 тысячи долларов за недобросовестные действия. Экс-модель обвиняла Криштиану в изнасиловании

Теги Криштиану Роналду происшествия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд девушки и спорт деньги контент Футбол

Адвоката Кэтрин Майорги обязали выплатить Криштиану Роналду денежную компенсацию.

Окружной суд Лас-Вегаса постановил, что адвокат бывшей модели, обвинившей Роналду в изнасиловании, обязан выплатить футболисту 334 637 долларов. Сообщается, что выявлены «недобросовестные действия» со стороны адвоката Лесли Стовалла.

По словам судьи Дженнифер Дорси, Стовалл действовал, опираясь на незаконно полученные документы, подробно описывающие разговоры между Роналду и его адвокатами по вопросу обвинений в изнасиловании.

Судебный процесс начался в сентябре 2018 года после того, как Кэтрин Майорга подала исковую жалобу об изнасиловании в номере отеля в июне 2009-го. Майорга утверждала, что получила от Роналду 375 тысяч долларов за молчание, и позже португалец признал факт передачи денег.

В октябре 2020 года женщина предприняла новую попытку судебных разбирательств с Роналду, намереваясь доказать, что не была способна разобраться в условиях договора о неразглашении, заключенного в 2010 году.

Иск Майорги к Роналду отклонен. Экс-модель требовала 56 млн фунтов компенсации за изнасилование

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25 комментариев

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хороший фрукт
вот этот поворот... то что ПСЖ проиграл фигня
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МОНТЁР ТуПи
Ответ Marcus-light
Зарплата Роналду за день
За 8-ми часовой )))
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Aleksandr Dubovik
Ответ NIK7478
Факт изнасилования очевиден. Всё остальное - мышиная возня, состязания адвокатов. Преступник же, по идее, должен сидеть в тюрьме.
Именно поэтому месси откупился от невыплат налогов и играет дальше?
+1
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+1
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NIK7478
Факт изнасилования очевиден. Всё остальное - мышиная возня, состязания адвокатов. Преступник же, по идее, должен сидеть в тюрьме.
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-3
-3
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КАБАН1997
Ответ Дженнифер Коннелли
У меня всегда ощущение что Майорга это Ригоберсонг!
Лучший комментарий 🤣🤣🤣
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Bahmut
Мама аутиста напряглась.
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Дженнифер Коннелли
Ответ Любезный Коссутий
это бы, кстати, объяснило ту неприязнь, которую он(а) испытывает к Кришти, да так, что даже кушать не может, и только и делает, что строчит гневные посты о нем, на Спортсе. вполне рабочая версия 👌
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Любезный Коссутий
Ответ Дженнифер Коннелли
У меня всегда ощущение что Майорга это Ригоберсонг!
это бы, кстати, объяснило ту неприязнь, которую он(а) испытывает к Кришти, да так, что даже кушать не может, и только и делает, что строчит гневные посты о нем, на Спортсе.
вполне рабочая версия 👌
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0
0
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Pol Belov
Ответ leeexxxxtml
Это называется справедливость. На душе легче когда знаешь что в мире царит справедливость. Крестьянам не понять.
ну так выйди на улицу (ну или в подъезд) да и восстанавливай справедливость, благо поводов для этого полно... а "справедливость" в отношении миллиардера, да еще на расстоянии в 1000 миль и не слезая с дивана - так себе "борьба"... тем более что факт "изнасилования" как бы прослеживается...
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-2
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Совесть Черданцева
Ответ Александр Елисеенко
Комментарий удален модератором
Здесь про Златана больше идёт)
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atomio
Ответ ZamoRano
Раньше в таких новостях было добавление "в частности, анально". Эх, мельчает спортс...
да, походу знатно он зашел с черного входа...
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-1
-1
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leeexxxxtml
Ответ Pol Belov
Комментарий удален пользователем
Это называется справедливость. На душе легче когда знаешь что в мире царит справедливость. Крестьянам не понять.
+6
0
+6
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Amalfitano
"Ну хоть что-то выплати"! - адвокат Майорги
+1
0
+1
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Pol Belov
Ответ Кинг Конг Жив
Новость хорошая. Надеюсь теперь у хитро..опых адвокатов уменьшится желание браться за такого рода сомнительные дела. Также на заметку девкам, которые не прочь развести на бабло футболистов.
Комментарий удален
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kupezz
Ответ Кинг Конг Жив
Новость хорошая. Надеюсь теперь у хитро..опых адвокатов уменьшится желание браться за такого рода сомнительные дела. Также на заметку девкам, которые не прочь развести на бабло футболистов.
Новость бы была ещё лучше, если бы не только адвоката наказали, но и его клиентку, сроком и штрафом. Вот тогда реально у многих бы энтузиазма поубавилось заниматься такими разводами)
+14
-1
+13
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Александр Елисеенко
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кинг Конг Жив
Новость хорошая. Надеюсь теперь у хитро..опых адвокатов уменьшится желание браться за такого рода сомнительные дела. Также на заметку девкам, которые не прочь развести на бабло футболистов.
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дженнифер Коннелли
У меня всегда ощущение что Майорга это Ригоберсонг!
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anatolii
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Липа все это. Видимо провели ночь, и только через 9 лет, когда денежки иссякли, она решила. Ещё бы на зло недофеменисткам Вайнштейна реабилитировали за несуществующие изнасилования :)
100% липа
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
Зарплата Роналду за день
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Ответ Екн Лор
Спортс после ответки в Мюнхене выпустит новость с этим добавлением)
После ЧМ добавляли, по отношении самых отбитых фанбоев Роналду
+1
-6
-5
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Екн Лор
Ответ ZamoRano
Раньше в таких новостях было добавление "в частности, анально". Эх, мельчает спортс...
Спортс после ответки в Мюнхене выпустит новость с этим добавлением)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
.ru
как бы адвокат теперь свою клиентку не изнасиловал...
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZamoRano
Раньше в таких новостях было добавление "в частности, анально". Эх, мельчает спортс...
+45
-3
+42
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Липа все это. Видимо провели ночь, и только через 9 лет, когда денежки иссякли, она решила.

Ещё бы на зло недофеменисткам Вайнштейна реабилитировали за несуществующие изнасилования :)
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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