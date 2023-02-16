Адвоката Майорги обязали выплатить Роналду 334 тысячи долларов за недобросовестные действия. Экс-модель обвиняла Криштиану в изнасиловании

Адвоката Кэтрин Майорги обязали выплатить денежную компенсацию.

Окружной суд Лас-Вегаса постановил, что адвокат бывшей модели, обвинившей Роналду в изнасиловании, обязан выплатить футболисту 334 637 долларов. Сообщается, что выявлены «недобросовестные действия» со стороны адвоката Лесли Стовалла.

По словам судьи Дженнифер Дорси, Стовалл действовал, опираясь на незаконно полученные документы, подробно описывающие разговоры между Роналду и его адвокатами по вопросу обвинений в изнасиловании.

Судебный процесс начался в сентябре 2018 года после того, как Кэтрин Майорга подала исковую жалобу об изнасиловании в номере отеля в июне 2009-го. Майорга утверждала, что получила от Роналду 375 тысяч долларов за молчание, и позже португалец признал факт передачи денег.

В октябре 2020 года женщина предприняла новую попытку судебных разбирательств с Роналду, намереваясь доказать, что не была способна разобраться в условиях договора о неразглашении, заключенного в 2010 году.

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