Мать ребенка Аллегри обвиняется в растрате алиментов на сумму более 200 тысяч евро. Тренер в 2021-м требовал уменьшить выплаты с 10 до 5 тысяч из-за отсутствия работы

Главный тренер «Ювентуса» добивается уменьшения алиментов.

Как передает Corriere della Sera, уроженец Ливорно выплачивает 10 тысяч евро Клаудии Уги, родившей от него ребенка в 2011 года. Они расстались в 2017 году.

В 2021 году Аллегри обратился в суд Турина с целью добиться двукратного сокращения суммы выплат – до 5 тысяч евро. Обосновал он это тем, что находится в статусе безработного с 2019 года, когда покинул «Ювентус». Добиться желаемого Массимилиано не удалось.

Однако Аллегри стало известно, что средства, которые он переводил на специальный счет, использовались не только по прямому назначению. Так, в банковских выписках фигурировали оплата обучения другого ребенка Уги, финансовые инвестиции, покупка дома.

Тренер обратился в прокуратуру, в результате расследования женщине было предъявлено обвинение в присвоении и растрате более чем 200 тысяч евро с 2018 по 2021 год.

Клаудия Уги отрицает свою вину, ее адвокаты настаивают на том, что было бы неправильно ущемлять одного из живущих вместе детей лишь потому, что его отец зарабатывает меньше, а вложения делались на благо всей семьи.

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