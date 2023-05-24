«Ювентус» может подписать Скамакку в случае ухода Влаховича. «Милану» тоже интересен форвард «Вест Хэма»
Джанлука Скамакка может перейти в «Ювентус».
Как сообщает TMW со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Душан Влахович, вероятно, покинет туринский клуб этим летом.
В услугах сербского нападающего заинтересованы такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Челси» и «Ньюкасл».
Отмечается, что «бьянконери» считают Скамакку идеальной заменой, поскольку тот уже играл в Серии А – за «Сассуоло».
Несмотря на плохую форму нападающего в «Вест Хэме», «Юве» хочет побороться с «Миланом» за его трансфер.
В текущем сезоне АПЛ Скамакка провел 16 матчей, отличившись 3 голами. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.
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Если все равно форварды обороняются, не забивают, зачем держать дорогих, покупаем тех, что плохо лежат.
Аллегри очень много вреда принес за два года. Разгребать после него и разгребать.