«Ювентус» может подписать Скамакку в случае ухода Влаховича. «Милану» тоже интересен форвард «Вест Хэма»

Джанлука Скамакка может перейти в «Ювентус».

Как сообщает TMW со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, , вероятно, покинет туринский клуб этим летом.

В услугах сербского нападающего заинтересованы такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Челси» и «Ньюкасл».

Отмечается, что «бьянконери» считают Скамакку идеальной заменой, поскольку тот уже играл в Серии А – за «Сассуоло».

Несмотря на плохую форму нападающего в « », «Юве» хочет побороться с « » за его трансфер.

В текущем сезоне АПЛ Скамакка провел 16 матчей, отличившись 3 голами. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.

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