«Ювентус» может подписать Скамакку в случае ухода Влаховича. «Милану» тоже интересен форвард «Вест Хэма»

Теги Милан Ювентус Вест Хэм премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Джанлука Скамакка Душан Влахович Футбол

Джанлука Скамакка может перейти в «Ювентус».

Как сообщает TMW со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Душан Влахович, вероятно, покинет туринский клуб этим летом.

В услугах сербского нападающего заинтересованы такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Челси» и «Ньюкасл».

Отмечается, что «бьянконери» считают Скамакку идеальной заменой, поскольку тот уже играл в Серии А – за «Сассуоло». 

Несмотря на плохую форму нападающего в «Вест Хэме», «Юве» хочет побороться с «Миланом» за его трансфер.

В текущем сезоне АПЛ Скамакка провел 16 матчей, отличившись 3 голами. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь

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16 комментариев

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Кинглер
3 гола за сезон? Ювентус в деле
+14
-1
+13
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Азатполат Новуров
Не знаю какой он игрок, но одно точно можно сказать, если он Вестхему не нужен почему Ювентус интересуется с этим игроком? непонятно, или Ювентус думает что он заиграет? может быть заиграет но максимум чют лучше чем Вестхеме.
+4
0
+4
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FEF2
Ответ Заяцволк
Блин, какие у них названия прикольные. Вот есть Сассуоло, и есть Луперто, ну игрок Эмполи, который недавно шатал наш Ювентус. Если добавить к ним предлог "за", то получится Засассу Оло, и ЗаЛуперто, это просто ААААХАХА ))) А ещё кстати если к некоторым именам футболистов добавить предлог "Ш", тоже угар получится - ШмальДини, ШмараДона, ШмараТа, просто ржака, завтра расскажите пацанам в школе, пусть тоже угарнут !
а че, в саду не оценили ?
+4
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Любезный Коссутий
нет, только не в Милан 🙏
+3
-1
+2
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vel
Прямое следствие плодов работы Аллегри.

Если все равно форварды обороняются, не забивают, зачем держать дорогих, покупаем тех, что плохо лежат.

Аллегри очень много вреда принес за два года. Разгребать после него и разгребать.
+2
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arsenal.ave
Оба провальных трансфера и за огромные деньги. Просто попали не в свой клуб, но есть шанс на успех в будущем
+1
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Пепси пеналдувич
Он на поле просто кусок древесины, Вест Хем выходит на поле с 10 игроками. не видел его игры в Сасуоло, эксперты подскажите спад или просто средний игрок?
+1
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rv1929
Прочитал фамилию как «скамейку», может реально будет её полировать там
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Alexander Zhivulin
я один прочитал, что могут подписать Семака?
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Artem89S
Ответ Пепси пеналдувич
Он на поле просто кусок древесины, Вест Хем выходит на поле с 10 игроками. не видел его игры в Сасуоло, эксперты подскажите спад или просто средний игрок?
Средний
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