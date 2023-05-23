18-летний Эван Фергюсон может занять место Эрлинга Холанда.

Как сообщает , имя форварда « » упоминалось в разговорах менеджеров «горожан» о потенциальных кандидатах на замену норвежскому бомбардиру, если тот покинет команду.

« » и вовсе считает ирландца одной из основных целей на рынке в контексте потенциального ухода . Также игрок нравится главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью.

В текущем сезоне за 17 матчей забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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