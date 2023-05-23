«Ман Сити» на случай ухода Холанда обсуждает 18-летнего форварда «Брайтона» Фергюсона. «Тоттенхэму» и Моуринью он тоже интересен
18-летний Эван Фергюсон может занять место Эрлинга Холанда.
Как сообщает Sky Sports, имя форварда «Брайтона» упоминалось в разговорах менеджеров «горожан» о потенциальных кандидатах на замену норвежскому бомбардиру, если тот покинет команду.
«Тоттенхэм» и вовсе считает ирландца одной из основных целей на рынке в контексте потенциального ухода Харри Кейна. Также игрок нравится главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью.
В текущем сезоне за 17 матчей Фергюсон забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Владелец должен быть еще большим клоуном чем Боэли или Федун, чтобы отпустить Холанда
Никуда он в следующем сезоне уходить не собирался
Желтуха обыкновенная
Значит в этом случае именно английский спортс накинул на вентилятор ведерко совершенно бредового навоза.
Закусывать надо