«Ман Сити» на случай ухода Холанда обсуждает 18-летнего форварда «Брайтона» Фергюсона. «Тоттенхэму» и Моуринью он тоже интересен

Теги Рома Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм Sky Sports Брайтон Харри Кейн Эрлинг Холанд Эван Фергюсон Футбол

18-летний Эван Фергюсон может занять место Эрлинга Холанда.

Как сообщает Sky Sports, имя форварда «Брайтона» упоминалось в разговорах менеджеров «горожан» о потенциальных кандидатах на замену норвежскому бомбардиру, если тот покинет команду.

«Тоттенхэм» и вовсе считает ирландца одной из основных целей на рынке в контексте потенциального ухода Харри Кейна. Также игрок нравится главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью.

В текущем сезоне за 17 матчей Фергюсон забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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66 комментариев

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Старый Волк
Я что-то упустил. Разве Холланд куда-то собрался уходить из МС?!
+155
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Lionel Andres Messi 10
Только представьте лицо Альвареса в этот момент.
+96
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+92
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sema mixajlov
Ответ Старый Волк
Я что-то упустил. Разве Холланд куда-то собрался уходить из МС?!
тут на спортсе как раз статья вышла про спортдира ман сити, и там рассказывают, что они планируют трансферы на 2 года вперед, учитывая все возможные уходы игроков, возможно этот тот случай
+51
-2
+49
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Артур Мкртычян
Ответ Старый Волк
Я что-то упустил. Разве Холланд куда-то собрался уходить из МС?!
да нет. говорят про новый контракт с Холландом. это просто слухи. чувак с 6 голами 18 летний холланда заменит. лол.
+33
-5
+28
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XavIniesta2008-2015
Ответ Lionel Andres Messi 10
Только представьте лицо Альвареса в этот момент.
А какое у него лицо ? Сразу станет игроком стартового состава и всё. Если на то пошло, то главным конкурентом Альвареса был бы Фоден, который на позиции ложной девятки демонстрирует стилистически что-то очень похожее на игру Месси.
+20
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Jack Daniels
«В случае ухода Холанда»??!!

Владелец должен быть еще большим клоуном чем Боэли или Федун, чтобы отпустить Холанда
+19
-5
+14
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melmi
Холланда ради кликбейта приплели ?
Никуда он в следующем сезоне уходить не собирался
Желтуха обыкновенная
+10
-3
+7
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Port Royal
Ответ Миша 51
На секунду подумал про сэра Алекса
81-летнего форварда, но будучи игроком он действительно был нападающим
+6
0
+6
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Overkiller
Поздравляю всех с открытием сезона чупа-чупсовых трансферных "новостей"! ))
+5
0
+5
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Михо
Ответ Старый Волк
Я что-то упустил. Разве Холланд куда-то собрался уходить из МС?!
Да говорят же расизм был, его обзывали белым, он расстроен и думает сменить лигу
+6
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+5
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Eduard Rastryopin
Сначала подумал,что это спортс накинул,но по ссылке Skysports и точно есть "One Manchester City source claimed Ferguson’s name has been discussed should Erling Haaland depart the club."
Значит в этом случае именно английский спортс накинул на вентилятор ведерко совершенно бредового навоза.
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Извилина Заремы
То есть не обсудит.
+3
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Большой Сэми
Ответ XavIniesta2008-2015
А какое у него лицо ? Сразу станет игроком стартового состава и всё. Если на то пошло, то главным конкурентом Альвареса был бы Фоден, который на позиции ложной девятки демонстрирует стилистически что-то очень похожее на игру Месси.
Что-то похожее на игру Месси?
Закусывать надо
+3
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Scorpio
Ответ GuruFutbola
Ждем Холанда в Барсе)
угу, фк рычаг, серия 189, Лапорта продает почку Хави, но этого не хватает на покупку форварда. Как будут развиваться события, смотрите в следующей серии
+3
-1
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CHELSEA_2008
Холанд никуда не уйдет из Сити, угомонитесь. Разве что доигрывать на жирный контракт, как Азар, в лет так 29.
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Артур Мкртычян
Ответ Жанадиль Доктурбек
У него пункт в контакте
пункта уже нету. когда Пеп продлил контракт, пункт отменился. холланд попросил внести этот пункт на случай если Пеп уйдет.
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mansur_axe
Ответ Артур Мкртычян
да нет. говорят про новый контракт с Холландом. это просто слухи. чувак с 6 голами 18 летний холланда заменит. лол.
Ты забыл что у Сити есть Альварес, а этот молодой будет на банке за ним
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Артур Мкртычян
Ответ Кино Музыка
Все удивлены, но Холанд уже намекал об уходе. Если выиграет ЛЧ, не уйдет.
да намекал. Но не через год. в Таймс была статья что не раньше года 2026 он уйдет. а может и позже. ему очень понравилось в Сити и в городе он прижился.
+3
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vaslover
Ответ mansur_axe
А куда делся Лиам Делап, вроде неплохо смотрелся.
Играл этот сезон в Чемпиошипе за Стоук и Престон. Забил суммарно за оба клуба 4 гола в 37 матчах. Пока непросто ему во взрослом футболе.
+1
0
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CHELSEA_2008
Ответ Николай Тарантин
Холланду предлагали улучшенный контракт с +1 годом от прошлого, но без опции выкупа за 200млн. Эрлинг отказался. Источники, приближенные к Реалу говорят, что на летнее ТО будут покупать нападающего и готовы выплатить 200 мансити. А так есть алварез, а этот на перспективу
А Винисиус тогда в Сити?
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παсτоρ
Фергюсон в Сити это интересно!
+1
0
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AnMe
Ответ Overkiller
Поздравляю всех с открытием сезона чупа-чупсовых трансферных "новостей"! ))
Спасибо! Взаимно 🎉
+1
0
+1
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Vacuumka
холланд сам говорил о желании поиграть во всех чемпионатах, лч сейчас возьмут и через пару сезонов с чистой совестью свалит в реал, и пеп уйдет вероятней всего из мс
+2
-1
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Эдуард Суровый
Ответ Алексей Матыгин
а у кого то хватит денег выкупить Холанда?)))
реал псж
+1
0
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Ко-ко-джамбо
У МС уже есть замена, это Алварес, с ним игра Сити станет даже разнообразнее, как раньше, при этом он тоже может быть мега результативен
+1
0
+1
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