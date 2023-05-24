Винисиус не сыграет с «Райо» из-за проблем с коленом. Участие в матче с «Севильей» под вопросом

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Райо Вальекано Винисиус Жуниор Здоровье Футбол

Винисиус Жуниор не сыграет в ближайшем матче «Реала», несмотря на отмену красной карточки.

Как передает The Athletic, вингер испытывает неприятные ощущения в левом колене и потому не сможет выступить в 36-м туре Ла Лиги против «Райо Вальекано». Матч начнется сегодня в 20:30 по московскому времени, и бразилец будет присутствовать на трибунах.

Также под вопросом находится его участие в игре с «Севильей» 27 мая.

В текущем сезоне Винисиус провел 32 матча в чемпионате Испании и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Реал» – «Райо Вальекано». Начо, Родриго, Бензема играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30

Красная Винисиусу отменена – из-за недостатка информации у судьи. Рефери не показали на повторе, как Дуро хватал вингера «Реала» за шею

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35 комментариев

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TylerDurden
Психологическая травма колена.
+31
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+31
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Денис Александрович
Ответ GuruFutbola
Надеюсь фанаты Севильи не испугаются и встретят чернолюда достойно)
У тебя самого то на аве далеко не белоснежка!🤣
+15
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Турко Ибрагимов
отмена дисквала была попыткой оправдаться, лучше занелись бы проблемами лиги (поведение на стадионах, судейство итд)
+14
-3
+11
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Number_2
Норм, сначала навели шум, аж до увольнений и отмены КК, а теперь сами же решили подзамять.
Надеюсь до конца сезона и без наличия Винисиуса на поле будут акции от адекватных болел НЕкабинета. Плакаты, например, с текстом "Вы видите обезьяну? А она есть!"
+9
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SaH4r.
Ответ Фёдор Кузнецов
Учитывая сколько его бьюют по ногам, правильно сделали что дали отдых в маловажную часть сезона
просто Реал сосредоточен на ЛЧ
+8
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Фёдор Кузнецов
Ответ SaH4r.
просто Реал сосредоточен на ЛЧ
Барселона и на ЛЕ не сосредоточилась
+5
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Denis Fomin
Тренировался дома вставать на колено, как его собратья
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Alex Manola
Расизм головного мозга, так и пишите.
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mr kovalsky
Ответ GuruFutbola
У меня на аве чернокожий здорового человека)
Все ставим минусы ему
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mr kovalsky
Ответ GuruFutbola
Надеюсь фанаты Севильи не испугаются и встретят чернолюда достойно)
Ребят, минусуем его
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giga90
Ответ GuruFutbola
У меня на аве чернокожий здорового человека)
ты тоже по трансам?
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Ivang King
Ответ Денис Александрович
У тебя самого то на аве далеко не белоснежка!🤣
Неопределенный захотел на хейте плюсиков насобирать, увы и ах как говорится, не угадал с лентой 😁
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FC.Barcelona
Зачем ему футбол, теперь может в политику пойти
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Футбол_это_жизнь
Как долго его почитать будут?
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Guillermo
Мне кажется у него неприятные ощущения в области ягодиц. Они явно что-то чувствуют, жжение и зуд - это меньшее из ощущений
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omsk1716
До чего же Азар деградировал, что И в этом случае Азар не выйдет в старте.
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Крыс Пол
Ловко Вини организовал себе досрочный отпуск
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Direct free kick
Пятка болит у гондураса
+4
-4
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Давид Agabekyan
В Севильи ему наверное устроят "тёплый" приём
+2
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