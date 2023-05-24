Винисиус не сыграет с «Райо» из-за проблем с коленом. Участие в матче с «Севильей» под вопросом

Винисиус Жуниор не сыграет в ближайшем матче «Реала», несмотря на отмену красной карточки.

Как передает The Athletic, вингер испытывает неприятные ощущения в левом колене и потому не сможет выступить в 36-м туре Ла Лиги против «Райо Вальекано». Матч начнется сегодня в 20:30 по московскому времени, и бразилец будет присутствовать на трибунах.

Также под вопросом находится его участие в игре с «Севильей» 27 мая.

В текущем сезоне Винисиус провел 32 матча в чемпионате и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Реал» – «Райо Вальекано». Начо, Родриго, Бензема играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30

Красная Винисиусу отменена – из-за недостатка информации у судьи. Рефери не показали на повторе, как Дуро хватал вингера «Реала» за шею

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