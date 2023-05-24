Босс комментаторов «Матч ТВ» Акулинин о критике канала: «Пишут: «Матч ТВ» – дно, смотреть нечего». Уверен, если начать с этим человеком общаться, его удастся переубедить»
Сергей Акулинин высказался о том, что зрители часто негативно оценивают работу «Матч ТВ».
– Тебя расстраивает, что к «Матч ТВ» в основном очень негативно относятся?
– На «Матч ТВ» бывали люди, которые всю жизнь не работали в спорте и особо не сталкивались с его токсичностью. В смысле, с токсичностью спортивной аудитории.
Для некоторых оказалось шоком, что комментатор комментирует дерби, а потом получает тысячу негативных отзывов от болельщиков «Спартака» и тысячу – от болельщиков ЦСКА. В духе: «Сгори в аду». И меня спрашивали: «Он что, так плохо прокомментировал?» Я отвечал: «Нет, просто так устроено, здесь так принято».
Ну что поделать, аудитория очень требовательная, строгая и жестокая. Да, есть негатив к «Матч ТВ», как и ко многим другим спортивным сообществам. Это просто особенность нашей работы. Несмотря ни на что, я люблю нашу аудиторию. Просто она очень эмоциональна и восприимчива к происходящему.
Да и критика очень специфичная. Пишут: «Матч ТВ» – дно, смотреть нечего». Уверен, если начать с этим человеком общаться, его удастся переубедить, – сказал босс комментаторов «Матч ТВ» и главный редактор «Матч Премьер» в интервью Sports.ru.
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Раньше сидели бородатые дядьки в бабушкиных свитерах и обсуждали футбол, разбирались в мат.части.
Это в 100% было интереснее смотреть, чем топ-5 от Адреансяна или как его там.
Вроде про спорт, но для домохозяек
Это база
Вы телеканал или собеседник? Что за чушь он несёт?
Зачем зрителю с кем то общаться? Канал либо хочется смотреть, либо нет.
Уже на экранах!
В частности, речь идет о «Матч ТВ». В эфирной сетке канала нет ни одной прямой трансляции турнира на следующей неделе, хотя «Первый канал» и «Россия» уже частично продемонстрировали расписание.
Попробуй привести хоть один контраргумент, что вы - ведущий канал, а не помойка