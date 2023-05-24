Босс комментаторов «Матч ТВ» Акулинин о критике канала: «Пишут: «Матч ТВ» – дно, смотреть нечего». Уверен, если начать с этим человеком общаться, его удастся переубедить»

Теги премьер-лига Россия телевидение болельщики Матч ТВ Сергей Акулинин Футбол

Сергей Акулинин высказался о том, что зрители часто негативно оценивают работу «Матч ТВ».

– Тебя расстраивает, что к «Матч ТВ» в основном очень негативно относятся?

– На «Матч ТВ» бывали люди, которые всю жизнь не работали в спорте и особо не сталкивались с его токсичностью. В смысле, с токсичностью спортивной аудитории.

Для некоторых оказалось шоком, что комментатор комментирует дерби, а потом получает тысячу негативных отзывов от болельщиков «Спартака» и тысячу – от болельщиков ЦСКА. В духе: «Сгори в аду». И меня спрашивали: «Он что, так плохо прокомментировал?» Я отвечал: «Нет, просто так устроено, здесь так принято».

Ну что поделать, аудитория очень требовательная, строгая и жестокая. Да, есть негатив к «Матч ТВ», как и ко многим другим спортивным сообществам. Это просто особенность нашей работы. Несмотря ни на что, я люблю нашу аудиторию. Просто она очень эмоциональна и восприимчива к происходящему.

Да и критика очень специфичная. Пишут: «Матч ТВ» – дно, смотреть нечего». Уверен, если начать с этим человеком общаться, его удастся переубедить, – сказал босс комментаторов «Матч ТВ» и главный редактор «Матч Премьер» в интервью Sports.ru.

«Через 5-7 лет нейросети будут комментировать футбол». Босс комментаторов «Матч ТВ» отвечает на все вопросы

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40 комментариев

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Bozqurd_Idel_Ural_
Пока все спортивные каналы разных стран развиваются, у нас полным ходом идёт деградация. НТВ плюс в 20летней давности в разы был лучше этого посмещища под названием "Матч ТВ".
+87
-1
+86
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Stasinho7
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Пока все спортивные каналы разных стран развиваются, у нас полным ходом идёт деградация. НТВ плюс в 20летней давности в разы был лучше этого посмещища под названием "Матч ТВ".
Какие то гламурные, напомаженные ведущие, которые вообще не знают о чём говорят.
Раньше сидели бородатые дядьки в бабушкиных свитерах и обсуждали футбол, разбирались в мат.части.
Это в 100% было интереснее смотреть, чем топ-5 от Адреансяна или как его там.

Вроде про спорт, но для домохозяек
+55
0
+55
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Aleksey Yashin
"«Матч ТВ» – дно"

Это база
+49
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+49
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ЦЕС
Чего только стоит передача: Есть тема. Матч ТВ - дно днищенское…
+19
0
+19
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Stasinho7
"Уверен, если начать с этим человеком общаться"

Вы телеканал или собеседник? Что за чушь он несёт?
Зачем зрителю с кем то общаться? Канал либо хочется смотреть, либо нет.
+13
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+13
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Bashibuzuck
А если статью ввести за оскорбление госканалов, то и переубеждать никого не придется😁
+10
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Петр Иванов
А передача "после футбола с чердаком" - феерия некомпетентности. Как можно 90% времени обсасывать 1 матч и просто результаты других команд, в лучшем случае обзор голов?!?! Даже, если это матч Зенит-Спартак, с аудиторией в 90% от общего числа зрителей, это просто неуважительно по отношению к остальным болельщикам, которые смотрят как "условно" Соболев за пипирку держится и перетирают это пол часа. Я тоже зритель, я хочу увидеть аналитику про свой матч!
+9
0
+9
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Паша
Ответ Stasinho7
Какие то гламурные, напомаженные ведущие, которые вообще не знают о чём говорят. Раньше сидели бородатые дядьки в бабушкиных свитерах и обсуждали футбол, разбирались в мат.части. Это в 100% было интереснее смотреть, чем топ-5 от Адреансяна или как его там. Вроде про спорт, но для домохозяек
Одна Международная Панорама с Мельниковым и Розановым давала больше информации про футбол, чем вся нынешняя сетка Мяч тв
+8
-1
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Константин Кв
Вы всех комментаторов заставили визжать после гола как собачек женского пола, как будто у нас Латинская Америка и все хотят визги слышать. У нас другой менталитет. Визжать мог Чердак на Россия-Голландия — там это были эмоции и к месту. А визжать после того как Торпедо отыграло один мяч из четырех у ЦСКА — возникают вопросы, все ли в порядке у комментатора с головой. И все одинаково орут про гол. Ну может начальству канала нравятся клоны, а мне — нет!
+7
0
+7
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GullitRuud
МАТЧ ТВ впрямую издевается над аудиторией про сетку помолчу , но чего только стоит вездесущий Губерниев прямо скажем комментатор уровня тамады на свадьбе у вас специалист ВНИМАНИЕ !! по футболу , плаванию , боулингу)), биатлону .. и даже художественной гимнастике ..)) Жесть :-(
+6
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+6
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AlexZhano__
Проект объединения спортивной части ВГТРК с НТВ Плюс оказался неудачным. Было 2 относительно крепких холдинга (хоть к обоим народ тоже был достаточно критичен, вспомните иронию над Россией 2 и Охотой на Пиранью), а теперь ни рыба, ни мясо.
+4
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Растиньяк
Матч ТВ, проще закрыть, чем отмыть этот бренд, дешевле будет. На днОККО пацаны 18летние лучше комментят, чем ваши мэтры
+3
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ruch
Жаль, что нельзя отключать комментатора. Раньше, гнапример, смотрел биатлон только по Евроспорту. Теперь не смотрю, потому что терпеть не могу горлопана с Матч ТВЮ А его еще протаскивают на футбол! Совсем плохо у них с головой.
+3
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AERN
Никого ты не переубедишь, все говорят по делу и без токсичности, потому что правду говорят. Плохие комментаторы.
+3
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Faust Doc
Квентин Матчтевило - Бездарные бездельники
Уже на экранах!
+2
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Николай Викторо
На Окко в своё время можно было отключить комментатора. Или слушать коммент на другом языке. На матч тв я обречен слушать нагучева, шмякина или, прости Господи, жоржа ипотеку. Доколе!!!! Технический канал в массы!!!
+2
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Glukinho
может, надо делать хороший контент, тогда не надо будет ни с кем общаться и переубеждать?
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KeriLLo
С интершумом на всех матчах все были бы в восторге)
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-= Masteryuga =-
Особенность внашей работы - нескончаемая тупизна твматериалов...
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msent
Ответ Stasinho7
Какие то гламурные, напомаженные ведущие, которые вообще не знают о чём говорят. Раньше сидели бородатые дядьки в бабушкиных свитерах и обсуждали футбол, разбирались в мат.части. Это в 100% было интереснее смотреть, чем топ-5 от Адреансяна или как его там. Вроде про спорт, но для домохозяек
Согласен, 100%! Совершенно не ясно на какую аудиторию ориентируются люди… явно не на фанатов спорта
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donatodonatore
А что есть что то лучше матч ТВ ? Либо такие же либо ещё хуже.
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mjordan
А этот с зачосом в "есть тема" или как их, все еще там? Найди аргументы, чтобы не то что начать его смотреть, а для начала не расхерачить телек.
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Рашпель793
Смотреть то есть что, те же еврокубки или например UFC. Только это вообще никак не отменяет того, что Матч ТВ таки дно.
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Вячеслав Пустохин
не, ну а чего удивляться? Акулинин, который бумажки перекладывал у Орлова в авторской программе, теперь пытается командовать Черданцевым и Геничем. Это называется - кто кем еще руководит на телеканале
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Российские телевещатели по-прежнему не определились с тем, кто и в каком объеме будет показывать матчи Евро-2020.

В частности, речь идет о «Матч ТВ». В эфирной сетке канала нет ни одной прямой трансляции турнира на следующей неделе, хотя «Первый канал» и «Россия» уже частично продемонстрировали расписание.

Попробуй привести хоть один контраргумент, что вы - ведущий канал, а не помойка
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