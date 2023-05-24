Альба уйдет из «Барселоны» спустя 11 лет в клубе, несмотря на действующий контракт. Объявят сегодня

Жорди Альба вскоре объявит, что покинет «Барселону» по окончании сезона.

Как пишет Mundo Deportivo, защитник решил покинуть «Барселону» в конце этого сезона несмотря на контракт, рассчитанный до лета 2024 года. объявит об уходе из каталонского клуба сегодня.

В воскресенье на матче с «Мальоркой» он, как и Серджи Бускетс, попрощается с болельщиками на «Камп Ноу».

Альба выступает за «Барселону» с 2012 года. С клубом он 6 раз выиграл , 5 раз взял Кубок Испании, 4 раза победил в Суперкубке Испании. Также с командой он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Статистику 34-летнего левого защитника можно найти здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте