Альба уйдет из «Барселоны» спустя 11 лет в клубе, несмотря на действующий контракт. Объявят сегодня
Жорди Альба вскоре объявит, что покинет «Барселону» по окончании сезона.
Как пишет Mundo Deportivo, защитник решил покинуть «Барселону» в конце этого сезона несмотря на контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Альба объявит об уходе из каталонского клуба сегодня.
В воскресенье на матче с «Мальоркой» он, как и Серджи Бускетс, попрощается с болельщиками на «Камп Ноу».
Альба выступает за «Барселону» с 2012 года. С клубом он 6 раз выиграл Ла Лигу, 5 раз взял Кубок Испании, 4 раза победил в Суперкубке Испании. Также с командой он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
Статистику 34-летнего левого защитника можно найти здесь.
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Буся альба спасибо !
458 игр
27 голов
99 ассистов
27 кубков
Фирменный прострел
одиз из лучших фланговых защитников в истории
первый защитник забивший в финале Евро
Спасибо за все 👏
помню в класико на последних минутах, при счёте 2-2, после великолепного прохода Роберто, Альба простреливает на линию штрафной под удар Месси, тот вкалачивает в ворота Наваса, снимает футболку и получает жёлтую.
Сколько таких ассистов были на Месси.
безусловно вписал своё имя в легенды Барсы.
спасибо Альба.
Это была славная охота.