Альба уйдет из «Барселоны» спустя 11 лет в клубе, несмотря на действующий контракт. Объявят сегодня

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Жорди Альба Футбол

Жорди Альба вскоре объявит, что покинет «Барселону» по окончании сезона.

Как пишет Mundo Deportivo, защитник решил покинуть «Барселону» в конце этого сезона несмотря на контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Альба объявит об уходе из каталонского клуба сегодня.

В воскресенье на матче с «Мальоркой» он, как и Серджи Бускетс, попрощается с болельщиками на «Камп Ноу».

Альба выступает за «Барселону» с 2012 года. С клубом он 6 раз выиграл Ла Лигу, 5 раз взял Кубок Испании, 4 раза победил в Суперкубке Испании. Также с командой он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Статистику 34-летнего левого защитника можно найти здесь.

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61 комментарий

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cektor
Лучший левый защитник в свое время.
Буся альба спасибо !
+82
-11
+71
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Фанат Лионеля Месси
Легенда
458 игр
27 голов
99 ассистов
27 кубков
+55
-4
+51
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Рэд Уайт
пишут простил зп чтоб помочь с ффп
+31
-2
+29
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Мистер
Ответ DolJun
очередная выкинутая на мороз легенда фк мем: да, альба ничем кроме нырков не был заметен на поле, да, не давал качества в защите, но поступать так с ним - это подлость со стороны лапорты. он делает все, чтобы с барсы смеялись
Должунчик тут как тут.Он лучше чем все защитники Челси вместе взятие
+20
0
+20
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Donald Subanov
Его связка с Месси было нечто. Спасибо за все
+15
-2
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Товарищ Бразаускас
Ответ Фанат Лионеля Месси
Легенда 458 игр 27 голов 99 ассистов 27 кубков
Еще бы один ассист напоследок - до сотки)
+12
-2
+10
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people people
Ответ DolJun
очередная выкинутая на мороз легенда фк мем: да, альба ничем кроме нырков не был заметен на поле, да, не давал качества в защите, но поступать так с ним - это подлость со стороны лапорты. он делает все, чтобы с барсы смеялись
Больной? А что с ним должны делать, держать до 90 лет?
+11
-2
+9
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Re{FRIGE}r@toR
Возможно, не самый вариативный ЛЗ, но зато лучше всех в мире умеющий на скорости обойти опекуна и отдать удобную передачу чуть назад под удар
Фирменный прострел
+8
0
+8
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Рэд Уайт
Легенда 🔵🔴
одиз из лучших фланговых защитников в истории
первый защитник забивший в финале Евро
Спасибо за все 👏
+8
-2
+6
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Blaumerc
после ухода Дани Алвеса с правого фланга, был одним из главных поставщиков снарядов с левого фланга на Месси. их связка потстине была великолепной.
помню в класико на последних минутах, при счёте 2-2, после великолепного прохода Роберто, Альба простреливает на линию штрафной под удар Месси, тот вкалачивает в ворота Наваса, снимает футболку и получает жёлтую.
Сколько таких ассистов были на Месси.
безусловно вписал своё имя в легенды Барсы.
спасибо Альба.
+4
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MK
Спасибо за все, но пора прощаться легендой
+6
-3
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MESSIya
Да, уходит и прощает долг по зарплате
+4
-2
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Азрет-Али Айбазов
Судя по новостям, Месси и Ко отправятся покорять пустыни СА. Другого итога я не вижу.
+3
-1
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2vdhrvmmzf
Для Барселоны конечно колоссально положительная новость, учитывая его огромную зп будучи игроком скамейки, неплохо поможет с разгрузкой ведомости
+2
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Zalupechkin
вот и не осталось легенд в клубе .
+2
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Вадим Авлохов
Пока Жорди, ты был лучшим левым защитником в мире в своё время. Удачи тебе в дальнейшем в Саудовской Аравии.
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blaugrano
Страсть, буйство, феерия.
Это была славная охота.
+6
-4
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thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
Вот и уходят последние игроки лучшего поколения Барселоны....
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Vlad
Как жаль, один из лучших левых защитников в мире
+1
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MUthebest
Итого в мае известно о -57млн евро из зарплатной ведомости. Что же придумает Тебас?
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Yaroslav Marochko
спасибо альбе за все, его умение находить месси в штрафной было великолепно. но возраст и раздутая зп (абсолютная вина бармалея) заставляют прощаться.
+1
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A K
Классный защитник, ещё поиграет
+1
0
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Нионель Ералду
Ответ MUthebest
Итого в мае известно о -57млн евро из зарплатной ведомости. Что же придумает Тебас?
Тебас зол и не разрешает Гави зарегать
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atomio
Ну он и так сидит на лавке с огромной личкой, хотя даже с лавки полезен. Но не с такой ЗП. так что тут понятно почему его «уходят». Года 2 еще попылить сможет где-нибудь, но в основе весь сезон он уже не тянет - физики не хватает давно.
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инок
Жорди З4 года - желаю успехов Альбе на любом поприще, очень много сделал для Барселоны, навсегда останется легендой клуба.
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