Черданцев о пиве на стадионах: «Россия – одна из самых безопасных стран. Аргументы про здоровье не работают – если в семье на завтрак пьют пиво, запрет не поможет»

Георгий Черданцев высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

«Полагаю, из всех коллег у меня наибольший опыт и наблюдение всей эволюции спортивной индустрии с 90-х.

Хочу обратить внимание. Коллеги, речь идет о 15, может, 18 матчах в году. Все остальные 340 дней в году люди у себя дома. Аргументы про здоровье не работают. Все идет из семьи. Если у молодого болельщика родители пьют на завтрак пиво, то это не поможет. Люди не приходят на стадион выпивать. Во всех странах на всех континентах ни разу не видел беспорядков, спровоцированных алкоголем. Это невозможно. Прямой причинно-следственной связи нет.

Хочу напомнить, что беспорядки в 2002-м были на Манежной площади, не на стадионе! Россия – одна из самых безопасных стран. Проделана колоссальная работа. Все достаточно спокойно.

Федеральный телеканал живет за счет рекламы. Чтобы спонсировать спорт, нам тоже нужны деньги. Важно, чтобы появились и поправки в закон о рекламе. Не рекламы образа жизни, но бренда. Это может развязать руки и федерациям, и стадионам, и телевидению. Многие индивидуальные предприниматели продают крафтовое пиво. Если им разрешать участвовать в процессе, то это большая поддержка индивидуального предпринимательства», – передает слова комментатора « » корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

Генсек РФС Митрофанов о пиве на стадионах: «Поддерживаем принятие законопроекта. Наша задача – вернуть людей на стадионы»

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