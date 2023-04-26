Черданцев о пиве на стадионах: «Россия – одна из самых безопасных стран. Аргументы про здоровье не работают – если в семье на завтрак пьют пиво, запрет не поможет»

Теги премьер-лига Россия бизнес телевидение болельщики Sports.ru Георгий Черданцев Матч ТВ алкоголь и спорт Футбол

Георгий Черданцев высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

«Полагаю, из всех коллег у меня наибольший опыт и наблюдение всей эволюции спортивной индустрии с 90-х.

Хочу обратить внимание. Коллеги, речь идет о 15, может, 18 матчах в году. Все остальные 340 дней в году люди у себя дома. Аргументы про здоровье не работают. Все идет из семьи. Если у молодого болельщика родители пьют на завтрак пиво, то это не поможет. Люди не приходят на стадион выпивать. Во всех странах на всех континентах ни разу не видел беспорядков, спровоцированных алкоголем. Это невозможно. Прямой причинно-следственной связи нет.

Хочу напомнить, что беспорядки в 2002-м были на Манежной площади, не на стадионе! Россия – одна из самых безопасных стран. Проделана колоссальная работа. Все достаточно спокойно.

Федеральный телеканал живет за счет рекламы. Чтобы спонсировать спорт, нам тоже нужны деньги. Важно, чтобы появились и поправки в закон о рекламе. Не рекламы образа жизни, но бренда. Это может развязать руки и федерациям, и стадионам, и телевидению. Многие индивидуальные предприниматели продают крафтовое пиво. Если им разрешать участвовать в процессе, то это большая поддержка индивидуального предпринимательства», – передает слова комментатора «Матч ТВ» корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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45 комментариев

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flash166
Хозяева разрешили тявкать
+35
-6
+29
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serginn
Промелькнуло что-то автобиографическое или мне показалось?)
+17
0
+17
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atomio
Пару ягуаров перед матчем - и вперед. Схема работает даже с ФанИД
+17
-1
+16
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LaffyTaffy
Смотря какая цена пива будет. Если по 500р за кружку, то извините, вместе с ценами на билеты - это какой то перебор. Допустим, на Открывашке более менее места в районе 2-3тыр, это как говорится хотя бы что бы был минимальный комфорт. Если с семьей идешь (сам пьешь пиво, жене и детям вкусняшки и чаи/соки), то поход на 2 часа на стадио обойдется в районе десятки. И за эти деньги ты редко увидишь шоу, наподобие игры Спартак - Краснодар, в основном это унылое зрелище. Сужу по себе: я на эту десятку лучше в ресторан с семьей схожу, попью хорошего крафтового пивка, а не бодяженный масс маркет по 400-500 рублей
+16
-1
+15
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Алексей Фирстов
Черданцев лижет всем начальникам лишь бы усидеться на теплом месте! Он лицемер!
+14
-3
+11
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Kranmeister
Ответ Стопы Зайона
«Россия - одна из самых безопасных стран» Ему самому не смешно ?
Человек прошедший пять ипотек не смеется
+9
0
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Kranmeister
Ответ flash166
Хозяева разрешили тявкать
Приказ из под руля?
+9
-1
+8
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Everyday Life with Salavat Yulaev
В России даже на работе некоторые выпивают, так что на стадионах точно надо разрешить.
+5
-2
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Алексей Фирстов
Черданцев раздражает и давно надоедает!
+6
-3
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Ftul
Ответ Алексей Фирстов
Черданцев лижет всем начальникам лишь бы усидеться на теплом месте! Он лицемер!
За деньги я и тебе вылежу
+2
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Светлана Агейкина
Собрал всё в кучу - пиво на завтрак, пиво на стадионе, крафтовое, рекламу. Хорошо ещё Берег слоновой кости не приплёл.
+2
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Кино Музыка
В семье на завтрак пьют пиво??? Что за...?
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Cruel Snake
Если этот сказал «За»! Значит может не получится
+2
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Дени Сыч
После Ипотеки только на пару пиво на завтрак и остаётся
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Dinamik1
Крафтовое пиво это что?Чердак за умного хочет сойти?
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Ответ LaffyTaffy
Смотря какая цена пива будет. Если по 500р за кружку, то извините, вместе с ценами на билеты - это какой то перебор. Допустим, на Открывашке более менее места в районе 2-3тыр, это как говорится хотя бы что бы был минимальный комфорт. Если с семьей идешь (сам пьешь пиво, жене и детям вкусняшки и чаи/соки), то поход на 2 часа на стадио обойдется в районе десятки. И за эти деньги ты редко увидишь шоу, наподобие игры Спартак - Краснодар, в основном это унылое зрелище. Сужу по себе: я на эту десятку лучше в ресторан с семьей схожу, попью хорошего крафтового пивка, а не бодяженный масс маркет по 400-500 рублей
Я тоже не понимаю визгов по поводу пива на стадионах и ЗОЖ. Ну не из-за пива туда ходят, если и будет продаваться, то барахло по заоблачным ценам, как на ЧМ. Выпить можно, но если только совсем уж скучно. Напиться бодяженным бадом - это надо уметь, либо никогда до этого не пробовать алкоголь
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Antonio Romangoli
И после этого питерские всё равно будут говорить , что он за Спартак топит , а на самом деле налицо работа подлизой для газпромовских приспособленцев .
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СИ
Так вот и зарабатывайте деньги на рекламе здорового образа жизни!
Или слабо!?
+1
0
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jayokocha
Самая безопасная в мире среди дружественных стран!
+4
-3
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-DF-
Какая-то идиотия.
Вводят фанайди, выдавливая нормальных болел, зато разрешают пить на стадионе пиво, чтобы заманить туда обpыганoв )
Где логика?
+1
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dzenga 1
Чтоб смотреть российский футбол на стадионе, пиво надо бесплатно раздавать! Желательно по 4-5 кружек на брата
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Ковид 07.10.52
Федеральный телеканал живет за счет рекламы...
Да...вот к чему приводит монополизация...полная деградация кадров, отрыв от народа и непонимание того, где они находятся...У вас реклама идет вся от бюджетных компаний и банков....так еще и государство приплачивает...вы дармоеды живущие на народные деньги, отобранные у него без его согласия....тьфу...
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За_909!
Ответ Buzya
Ипотеки думаешь для чего набрал? По его речам видно, что злоупотребляет... Теперь стало понятно чем
Вот он...
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Slavnov
Не понятно,за чем нужно пиво на стадионах,доходы минимальны,спартак рассчитывает на 20 млн,про остальных молчу,20 млн,это наверное 50 процентов цены,за гостиницы,что команды тратят за сезон,то есть копейки,это выгодно только пивоварням,чтоб люди везде синячили
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Александр Баскаков
Ответ Владимир Молявин
В чём-то он прав.
В чем то
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