Манчини про обвинения «Сити» в махинациях: «Со мной не связывались, и я не думаю, что свяжутся. Я платил налоги, все в порядке»

С Роберто Манчини не связывались по делу о возможных махинациях «Манчестер Сити».

Напомним, в феврале АПЛ обвинила «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансового фэйр-плей в период с 2009 по 2018 год.

По информации Der Spiegel, с 2009 по 2013 год – в период работы Манчини в клубе – «Манчестер Сити» занижал зарплату тренера в отчетности. Сообщалось, что более половины зарплаты Манчини получал как советник «Аль-Джазиры», принадлежащей владельцу клуба шейху Мансуру.

«Со мной никто не связывался и не звонил, и я не думаю, что это произойдет.

Я заплатил свои налоги, все в порядке, так что я не думаю, что со мной выйдут на связь», – сказал тренер сборной Италии, ранее возглавлявший « ».

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