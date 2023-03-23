Манчини про обвинения «Сити» в махинациях: «Со мной не связывались, и я не думаю, что свяжутся. Я платил налоги, все в порядке»

Теги Роберто Манчини Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Италии по футболу серия А Италия финансовый фэйр-плей деньги Футбол

С Роберто Манчини не связывались по делу о возможных махинациях «Манчестер Сити».

Напомним, в феврале АПЛ обвинила «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансового фэйр-плей в период с 2009 по 2018 год.

По информации Der Spiegel, с 2009 по 2013 год – в период работы Манчини в клубе – «Манчестер Сити» занижал зарплату тренера в отчетности. Сообщалось, что более половины зарплаты Манчини получал как советник «Аль-Джазиры», принадлежащей владельцу клуба шейху Мансуру.

«Со мной никто не связывался и не звонил, и я не думаю, что это произойдет.

Я заплатил свои налоги, все в порядке, так что я не думаю, что со мной выйдут на связь», – сказал тренер сборной Италии, ранее возглавлявший «Манчестер Сити».

Две зарплаты Манчини, кешбэк спонсорам и утаивание деталей контрактов: как «Сити» мог обманывать АПЛ

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2 комментария

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Михаил Стентор
Дон Манчини
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Sevuska
Истинный сицилиец 😎
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