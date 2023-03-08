Пеллегрини о возможном лишении «Сити» титулов: «Победу в АПЛ нельзя отнять. Футбол – это момент, а трофеи выигрываются на поле»
Мануэль Пеллегрини считает, что «Манчестер Сити» нельзя лишать титулов.
Ранее клубу были предъявлены обвинения в финансовых махинациях в период с 2009 по 2018 год. Одним из вариантов возможных санкций в случае, если вина «Манчестер Сити» будет доказана, может стать лишение титулов.
Пеллегрини тренировал «Манчестер Сити» с 2013 по 2016 год и в сезоне-2013/14 году выиграл с клубом АПЛ.
«Победу в лиге нельзя отнять, потому что это уже прожито. Представим, что трофей заберут, – занявший второе место теперь не будет чувствовать себя чемпионом.
Футбол – это момент. Трофеи выигрываются на поле», – сказал тренер «Бетиса».
АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан
эстафетную команду лишают медалей целиком, даже если допинг находят у одного участника
аналогично в футболе, если у двух человек в команде находят допинг, наказывают уже весь коллектив, хоть все остальные и чистые
тут примерно такой же случай
Оставить титулы надо, а клуб отправить в Чемпионшип.