Пеллегрини о возможном лишении «Сити» титулов: «Победу в АПЛ нельзя отнять. Футбол – это момент, а трофеи выигрываются на поле»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Бетис Мануэль Пеллегрини Ла Лига финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Мануэль Пеллегрини считает, что «Манчестер Сити» нельзя лишать титулов.

Ранее клубу были предъявлены обвинения в финансовых махинациях в период с 2009 по 2018 год. Одним из вариантов возможных санкций в случае, если вина «Манчестер Сити» будет доказана, может стать лишение титулов.

Пеллегрини тренировал «Манчестер Сити» с 2013 по 2016 год и в сезоне-2013/14 году выиграл с клубом АПЛ.

«Победу в лиге нельзя отнять, потому что это уже прожито. Представим, что трофей заберут, – занявший второе место теперь не будет чувствовать себя чемпионом.

Футбол – это момент. Трофеи выигрываются на поле», – сказал тренер «Бетиса».

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан

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19 комментариев

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Виталий Ан
Ответ Виталий Ан
Давайте разберемся: клубам запретили тратить много денег а зачем? Чтоб богатые клубы оставались богатыми. И не было возможности другим купить дорогих игроков. Хотя есть пример Челси который потратил уйму денег но не получил результата пока во всяком случае. Псж обманывает ФП и тоже не добивается результата. Да и сама идея ФФП чтоб сохранить топ клубы! Зачем? Пусть доказывают своей игрой. То есть клубы которые мало зарабатывают не могут купить себе хороших игроков. Для чего существует ФФП? Не давно была статья самых дорогих приобретений ЛаЛиги. Так там 17 команд купили самых дорогих игроков за 10 мил. А больше половины и 3 миллионов не дотягивают. Объясните для чего нужен Финансовый Файер Плей? Чтоб бедные остались бедными? Чтоб даже с деньгами никто не мог составить конкуренцию топ клубам?
Не питайте иллюзий. Все это сделано для того чтоб лишний раз обобрать богатые клубы. Никакой пользы от этого нет. Как и справедливости. Никакой честной спортивной консультации.
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Dan Kennedy
Ответ Pitkin
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Ждем аукцион за Холланда, надеюсь до 300 миллионов добьют.
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Виталий Ан
Давайте разберемся: клубам запретили тратить много денег а зачем? Чтоб богатые клубы оставались богатыми. И не было возможности другим купить дорогих игроков. Хотя есть пример Челси который потратил уйму денег но не получил результата пока во всяком случае. Псж обманывает ФП и тоже не добивается результата. Да и сама идея ФФП чтоб сохранить топ клубы! Зачем? Пусть доказывают своей игрой. То есть клубы которые мало зарабатывают не могут купить себе хороших игроков. Для чего существует ФФП? Не давно была статья самых дорогих приобретений ЛаЛиги. Так там 17 команд купили самых дорогих игроков за 10 мил. А больше половины и 3 миллионов не дотягивают. Объясните для чего нужен Финансовый Файер Плей? Чтоб бедные остались бедными? Чтоб даже с деньгами никто не мог составить конкуренцию топ клубам?
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Pitkin
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Under
Ответ Диер Ташкент
для клуба норм. для игроков нет. игроки то не виноваты в махинации клуба
жизнь боль
эстафетную команду лишают медалей целиком, даже если допинг находят у одного участника
аналогично в футболе, если у двух человек в команде находят допинг, наказывают уже весь коллектив, хоть все остальные и чистые
тут примерно такой же случай
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Dan Kennedy
В чём-то он прав.
Оставить титулы надо, а клуб отправить в Чемпионшип.
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Диер Ташкент
Ответ Василий Никулин
у юве в 2006 отняли 2 титула и норм все. не так страшно это, а наказание за махинации бывают полезны
для клуба норм. для игроков нет. игроки то не виноваты в махинации клуба
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Василий Никулин
Ответ Диер Ташкент
Титулы отбирать не надо. Потому как игроки тоже лишатся титулов. А это было бы не справедливо и глупо. А вот отправит клуб в самый низший дивизион и всякие ограничение на длительный срок в теории будет верным решением. Сугубо моё личное мнение
у юве в 2006 отняли 2 титула и норм все. не так страшно это, а наказание за махинации бывают полезны
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Эль Иберико
у Пелле логика совсем отъехала?
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Диер Ташкент
Ответ Егор Павлов
Ну классно. То есть укрепил состав обманным способом, а потом ой, момент прошел. Возможно отдавать титулы не стоит вторым местам. Но вот отбирать у таких наглых мошенников точно нужно.
Титулы отбирать не надо. Потому как игроки тоже лишатся титулов. А это было бы не справедливо и глупо. А вот отправит клуб в самый низший дивизион и всякие ограничение на длительный срок в теории будет верным решением. Сугубо моё личное мнение
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Токосо Томимо
Ответ Егор Павлов
Ну классно. То есть укрепил состав обманным способом, а потом ой, момент прошел. Возможно отдавать титулы не стоит вторым местам. Но вот отбирать у таких наглых мошенников точно нужно.
В чем обман заключался? Фальшивые деньги, украденные деньги, деньги от наркоторговли?
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Егор Павлов
Ну классно. То есть укрепил состав обманным способом, а потом ой, момент прошел. Возможно отдавать титулы не стоит вторым местам. Но вот отбирать у таких наглых мошенников точно нужно.
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Ман Сити
Почему все пишут про жуву? Они настоящие мошенники, в отличии. Сити же доказал невиновность в одном суде и сейчас спокойно и этот суд выиграет.
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Эль Иберико
Пелле заинтересованная сторона, они бы еще у араба-владельца мнением поинтересовались )
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DolJun
пеллегрини слишком добр к тем, кто слил его в угоду физруку
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"Iron"
Расскажи это фанатам Юве.
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Влад Яшнов
А хитро ты это придумал, я даже сначала не понял
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Герман Ткаченко
Ну Ювентус же лишили очков в чемпионате.
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Yri Yrov
то есть читить и побеждать потом говорить что было то прошло, гениально
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