Пеллегрини о возможном лишении «Сити» титулов: «Победу в АПЛ нельзя отнять. Футбол – это момент, а трофеи выигрываются на поле»

считает, что « » нельзя лишать титулов.

Ранее клубу были предъявлены обвинения в финансовых махинациях в период с 2009 по 2018 год. Одним из вариантов возможных санкций в случае, если вина «Манчестер Сити» будет доказана, может стать лишение титулов.

Пеллегрини тренировал «Манчестер Сити» с 2013 по 2016 год и в сезоне-2013/14 году выиграл с клубом АПЛ.

«Победу в лиге нельзя отнять, потому что это уже прожито. Представим, что трофей заберут, – занявший второе место теперь не будет чувствовать себя чемпионом.

Футбол – это момент. Трофеи выигрываются на поле», – сказал тренер « ».

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан