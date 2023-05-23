Невилл о «Челси»: «Лэмпарду не нравятся его игроки, такое впечатление. Футболистам нужен психологический отдых летом»
Гари Невилл считает, что «Челси» необходима перезагрузка во время межсезонья.
После 37 туров «Челси» идет на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка. После возвращения Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера «синие» одержали лишь одну победу в 9 матчах, при этом проиграв 7 из них.
«Каждый раз, когда я смотрю на Фрэнка Лэмпарда, у меня создается впечатление, что ему не нравятся его игроки. «Челси» позарез нужен конец сезона», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.
Ранее сообщалось, что в следующем сезоне команду возглавит Маурисио Почеттино.
«Думаю, ему нужно изменить менталитет игроков по сравнению с тем, каким он был в течение последних нескольких месяцев.
Тогда ему нужно надеяться, что перерыв, который они получат летом, даст им психологический отдых, чтобы вернуться свежими в следующем сезоне под руководством нового тренера», – сказал Невилл.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
---
ты получается даже заголовок не осилил? жесть лень