Невилл о «Челси»: «Лэмпарду не нравятся его игроки, такое впечатление. Футболистам нужен психологический отдых летом»

Гари Невилл считает, что «Челси» необходима перезагрузка во время межсезонья.

После 37 туров «Челси» идет на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка. После возвращения Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера «синие» одержали лишь одну победу в 9 матчах, при этом проиграв 7 из них.

«Каждый раз, когда я смотрю на , у меня создается впечатление, что ему не нравятся его игроки. «Челси» позарез нужен конец сезона», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне команду возглавит Маурисио Почеттино.

«Думаю, ему нужно изменить менталитет игроков по сравнению с тем, каким он был в течение последних нескольких месяцев.

Тогда ему нужно надеяться, что перерыв, который они получат летом, даст им психологический отдых, чтобы вернуться свежими в следующем сезоне под руководством нового тренера», – сказал Невилл.

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