Невилл о «Челси»: «Лэмпарду не нравятся его игроки, такое впечатление. Футболистам нужен психологический отдых летом»

Теги Гари Невилл Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Гари Невилл считает, что «Челси» необходима перезагрузка во время межсезонья.

После 37 туров «Челси» идет на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка. После возвращения Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера «синие» одержали лишь одну победу в 9 матчах, при этом проиграв 7 из них.

«Каждый раз, когда я смотрю на Фрэнка Лэмпарда, у меня создается впечатление, что ему не нравятся его игроки. «Челси» позарез нужен конец сезона», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне команду возглавит Маурисио Почеттино.

«Думаю, ему нужно изменить менталитет игроков по сравнению с тем, каким он был в течение последних нескольких месяцев.

Тогда ему нужно надеяться, что перерыв, который они получат летом, даст им психологический отдых, чтобы вернуться свежими в следующем сезоне под руководством нового тренера», – сказал Невилл.

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17 комментариев

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Тиджани Бабангида
Возможно это и поможет. Сейчас «Челси» смотрится очень плохо и позитивного влияния Лэмпарда не заметно совсем
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Ответ Potomok Budulaya
Мудрик себя ещё проявит с отличной стороны.
Посмотрим, но 70 млн за него это огромный перебор ☝️ ...
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Любезный Коссутий
Брели накупил непойми кого - это даже физрук Фрэнки понимает
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Evil Man
Советы от легенды тренерского цеха…
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eskerro
Челси нужен Аллегри
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Акира_1
Такой бред. Не психология виновата, а отсутствие класса у игроков. На что ушли все эти деньги? В нападение так и нет игрока. В защите 38 летний Сильва и средний Чалоба, а Фофана так и не играет нормально. На флангах атаки куча тех, кто давно должен уйти ( Пулишич, Зиеш). Мудрик и Мадуэке не тянут в основе пока. Стерлинг мазила. Хаверц деградировал невероятно. Канте и Ковачич тоже уже постарали. Чик вообще никогда не был уровнем топ клуба. Такое ощущение, что Челси нужно делать трансфер на каждую позицию.
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Potomok Budulaya
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Мудрик себя ещё проявит с отличной стороны.
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Potomok Budulaya
Ответ заблокированному пользователю
Посмотрим, но 70 млн за него это огромный перебор ☝️ ...
просто сейчас такой момент, в этой команде никто не смотрится.
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DolJun
Ответ Давид Agabekyan
Так он про отдых для футболистов говорит. Всем игрокам глубоко пофиг на то, что хочет Лэмпард
> лэмпарду не нравятся его игроки, такое впечатление
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ты получается даже заголовок не осилил? жесть лень
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hiper26
Ответ eskerro
Челси нужен Аллегри
А затем "Кальчополи".
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