Защитник «Краснодара» Кайо может пропустить финал Фонбет Кубка России. Он выбыл до конца сезона РПЛ из-за травмы

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Краснодар Кайо Панталеао Футбол

Защитник «Краснодара» Кайо получил травму и может пропустить финал Фонбет Кубка России.

В матче 28-го тура против «Ростова» (3:0) бразилец получил травму, неудачно обработав мяч и воткнувшись ногой в газон. Защитник покинул поле при помощи медиков, а во втором тайме был заменен. По данным «РБ Спорт», футболист пропустит оставшиеся матчи команды в Мир РПЛ

Сообщается, что у Кайо мышечная травма. Есть риск, что футболист может не сыграть в финале Фонбет Кубка России против ЦСКА 11 июня.

На этой неделе бразильцу предстоит повторное обследование, после чего будут известны точные сроки восстановления.

Со статистикой игрока в этом сезоне можно ознакомиться здесь

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5 комментариев

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Александр Смирнов
Шансы Краснодара повышаются...
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*Василёк*
В ЦСКА загрустили, была надежда на Кайо.
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Иван Орлов
Ответ *Василёк*
В ЦСКА загрустили, была надежда на Кайо.
Да ну ладно.в отборе перехвате он хорош,пока не начнёт финтоплясы.да и по последним матчам в поддержке атаки молодец
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