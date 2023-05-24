Защитник «Краснодара» Кайо может пропустить финал Фонбет Кубка России. Он выбыл до конца сезона РПЛ из-за травмы

Защитник «Краснодара» Кайо получил травму и может пропустить финал Фонбет Кубка России.

В матче 28-го тура против «Ростова» (3:0) бразилец получил травму, неудачно обработав мяч и воткнувшись ногой в газон. Защитник покинул поле при помощи медиков, а во втором тайме был заменен. По данным «РБ Спорт», футболист пропустит оставшиеся матчи команды в Мир .

Сообщается, что у мышечная травма. Есть риск, что футболист может не сыграть в финале Фонбет Кубка России против 11 июня.

На этой неделе бразильцу предстоит повторное обследование, после чего будут известны точные сроки восстановления.

Со статистикой игрока в этом сезоне можно ознакомиться здесь.

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