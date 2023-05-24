Босс комментаторов «Матч ТВ» Акулинин о Черданцеве: «В пике формы и настроения Юра сейчас готов выдавать репортажи, которые недостижимы ни для кого»
Сергей Акулинин высоко отозвался о комментаторских навыках Георгия Черданцева.
– Черданцева много критикуют, обвиняют в том, что не готовится к матчам. Ты когда-нибудь делал ему замечания?
– Будет странно, если я начну рассказывать Черданцеву, как надо комментировать футбол. Но с точки зрения фактуры мы, конечно, общаемся. У нас есть внутренняя служба мониторинга, которая слушает репортажи и фиксирует ошибки, которые мы потом передаем комментаторам. Черданцев не исключение, он тоже их получает.
– Черданцев в интервью коллеге Аксенову намекал, что комментировать ему поднадоело. Тебе такое говорил?
– В интервью он может сказать что угодно, но у меня нет такого ощущения. В пике формы и настроения Юра сейчас готов выдавать репортажи, которые недостижимы ни для кого, – сказал босс комментаторов «Матч ТВ» и главный редактор «Матч Премьер» в интервью Sports.ru.
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Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку».
Слушать его безумный трёп невозможно. Голова болит. И ведь идиоты с матч ставят пару комментаторов
И пусть не врет. Никуда с Газпрома ТВ он не уйдет никогда. Он никому не нужен вне матч тв, поэтому и нализывает зенит