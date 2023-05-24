Босс комментаторов «Матч ТВ» Акулинин о Черданцеве: «В пике формы и настроения Юра сейчас готов выдавать репортажи, которые недостижимы ни для кого»

Сергей Акулинин высоко отозвался о комментаторских навыках Георгия Черданцева.

– много критикуют, обвиняют в том, что не готовится к матчам. Ты когда-нибудь делал ему замечания?

– Будет странно, если я начну рассказывать Черданцеву, как надо комментировать футбол. Но с точки зрения фактуры мы, конечно, общаемся. У нас есть внутренняя служба мониторинга, которая слушает репортажи и фиксирует ошибки, которые мы потом передаем комментаторам. Черданцев не исключение, он тоже их получает.

– Черданцев в интервью коллеге Аксенову намекал, что комментировать ему поднадоело. Тебе такое говорил?

– В интервью он может сказать что угодно, но у меня нет такого ощущения. В пике формы и настроения Юра сейчас готов выдавать репортажи, которые недостижимы ни для кого, – сказал босс комментаторов «Матч ТВ» и главный редактор «Матч Премьер» в интервью .ru.

«Через 5-7 лет нейросети будут комментировать футбол». Босс комментаторов «Матч ТВ» отвечает на все вопросы

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