Босс комментаторов «Матч ТВ» Акулинин о Черданцеве: «В пике формы и настроения Юра сейчас готов выдавать репортажи, которые недостижимы ни для кого»

Теги телевидение Sports.ru Георгий Черданцев Матч ТВ Сергей Акулинин Футбол

Сергей Акулинин высоко отозвался о комментаторских навыках Георгия Черданцева.

Черданцева много критикуют, обвиняют в том, что не готовится к матчам. Ты когда-нибудь делал ему замечания?

– Будет странно, если я начну рассказывать Черданцеву, как надо комментировать футбол. Но с точки зрения фактуры мы, конечно, общаемся. У нас есть внутренняя служба мониторинга, которая слушает репортажи и фиксирует ошибки, которые мы потом передаем комментаторам. Черданцев не исключение, он тоже их получает.

– Черданцев в интервью коллеге Аксенову намекал, что комментировать ему поднадоело. Тебе такое говорил?

– В интервью он может сказать что угодно, но у меня нет такого ощущения. В пике формы и настроения Юра сейчас готов выдавать репортажи, которые недостижимы ни для кого, – сказал босс комментаторов «Матч ТВ» и главный редактор «Матч Премьер» в интервью Sports.ru. 

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72 комментария

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saneet
такое дно недостижимо, да
+115
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KeriLLo
Тут Акулинин прав, так паршиво комментировать сложно.
+51
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deadjoker
Недостижимы, точнее и не опишешь :)))
+32
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Алексей Минин
Если нажать кнопку Mute на пульте, то да, - Георгий прям хорош!
+27
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+27
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Lanc
А на что тогда способна Канделаки в пике формы?
+14
-1
+13
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Алексей Воскресенский
Ответ Lanc
А на что тогда способна Канделаки в пике формы?
Карандаши ломать вагиной.
+12
0
+12
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Jan Paskel
акулинин босс комментаторов? Это я что, снова откатился в 1 апреля?
+11
0
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kvint(ksk)
Такой посредственный парень возглавляет комментаторов на ТВ. Все что нужно знать по управленческие кадры на этом канале
+9
0
+9
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psa.1207
«За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку».
+8
-1
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garpyz
Где эти таланты выращиваются? Босс!!! под стать чердаку
+7
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Glukinho
Ответ DonaldBrashear 2.0
на самом деле, как бы Черданцева не хаяли, но иногда он может выдавать репортажи огонь, даже на очень скучных матчах. Лучше такой комментарий от него, чем Трушечкин недавно в полуфинале ЛЧ был или Генич, или Нагучев какой-нибудь, или Шнякин, или Аксенов, или какой-нибудь Борис Аболин там. Лучше Черданцева объективно только Минин.
сейчас тебя съедят
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superduper
Так он Юра, а не Жора?
+6
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Семен Клейменов
Ответ шампион
Помню, повторяли как-то классический матч Спартак-Арсенал из 2000го, и комментатор был прям хорош. Смотрю - Черданцев! Это был шок. Так мог комментировать только человек, погруженный в футбол, любящий это дело, и умеющий подобрать нужные фразы в нужный момент. Видимо, однажды у всех наступает момент, когда футбол перестает так возбуждать. Хотя, тот же Елагин или Орлов (если убрать зенитвские заскоки) всегда прекрасно комментировали. Видимо, это тот удачный случай, когда любовь к футболу остается навсегда.
Это момент взятия ипотеки. И футбол уже перестаёт так возбуждать...
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Lossril
То есть в пике формы и настроения он не был ни разу в своей жизни?
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endrioo
Садись! Прогиб засчитан.
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Фут.Боль
Черданцев давно все закончил! Как и обещал.
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MrWillSee
Зачем они тратят ресурс на внутреннюю службу мониторинга - пусть заходят на спортс через час после матча и читают комменты, тут самая полная картина
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Джанлука Нальюка
Черданцев давно уже устал от этой работы. Может Акулинин нас всех избавит от него.
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Ростов-на-Дону
Помнится, Жора так увлекательно рассказывал, как он с удовольствием колесил по штатам американским. Язык у Жоры подвешен очень на высоком уровне - может взахлёб трещать часами! Загитову надо прислать к Жоре на стажировку. Даже губошлёп не дотягивает до Жорика!
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Wiley Fox
Чердак сейчас дно. Он стал заложником того репортажа "я сейчас закончу всё это"

Слушать его безумный трёп невозможно. Голова болит. И ведь идиоты с матч ставят пару комментаторов

И пусть не врет. Никуда с Газпрома ТВ он не уйдет никогда. Он никому не нужен вне матч тв, поэтому и нализывает зенит
+3
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dimpa
Хороший репортаж у жоры совпадает с выплатой по ипотеке.
+3
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Новый тренер ФК Спартак
У этого газпромтв есть опция смотреть матчи без комментариев Чердака, Гейнича и прочих? Ну типа с шумом стадиона? Я бы тогда даже подписку оформил
+2
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Ударв
а кто такой Юра?
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F_Ravanelli
Анекдот)
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Hitgoe Himgob
Ответ saneet
такое дно недостижимо, да
А у самого Жоры дна пока не видно
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