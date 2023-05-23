«Спарта» выиграла чемпионат Чехии впервые с 2014-го. У нее 13 титулов – это рекорд страны

Теги высшая лига Чехия Славия Прага Спарта Прага Словацко Бриан Приске Футбол

«Спарта» выиграла чемпионат Чехии впервые за 9 сезонов.

Команда Бриана Приске сегодня сыграла вничью со «Словацко» (0:0) и гарантировала себе титул.

В последний раз до этого пражская команда завоевывала титул в сезоне-2013/14. Всего у нее 13 побед в чемпионате – больше всех в истории. На втором месте идет «Славия», в этом году взявшая серебро, – 7 трофеев.

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1 комментарий

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Юрий Кечко
Ого , так давно получается Славия и Плезень доминировали
+3
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+3
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