«Спарта» выиграла чемпионат Чехии впервые с 2014-го. У нее 13 титулов – это рекорд страны

«Спарта» выиграла чемпионат Чехии впервые за 9 сезонов.

Команда Бриана Приске сегодня сыграла вничью со «Словацко» (0:0) и гарантировала себе титул.

В последний раз до этого пражская команда завоевывала титул в сезоне-2013/14. Всего у нее 13 побед в чемпионате – больше всех в истории. На втором месте идет «Славия», в этом году взявшая серебро, – 7 трофеев.

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