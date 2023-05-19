«Локомотив» продал Кухту в «Спарту» за 2,3 млн евро и 10% от перепродажи (Иван Карпов)

«Локомотив» продал форварда Яна Кухту «Спарте» за 2,3 млн евро.

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Локомотив» также получит 10% от суммы последующей перепродажи футболиста.

Кухта перешел в «Локомотив» в январе 2022 года. В составе московского клуба он провел 11 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

В « » форвард перешел летом 2022-го. Статистику Кухты можно найти здесь.

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