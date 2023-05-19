«Локомотив» продал Кухту в «Спарту» за 2,3 млн евро и 10% от перепродажи (Иван Карпов)
«Локомотив» продал форварда Яна Кухту «Спарте» за 2,3 млн евро.
По данным инсайдера Ивана Карпова, «Локомотив» также получит 10% от суммы последующей перепродажи футболиста.
Кухта перешел в «Локомотив» в январе 2022 года. В составе московского клуба он провел 11 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
В «Спарту» форвард перешел летом 2022-го. Статистику Кухты можно найти здесь.
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"Важно, что агент угрожал застопить контракт по опции ФИФА и снова подписать Яна со Спартой. Правда тогда чехи не смогли бы его выгодно продать. Удалось вырулить ситуацию и договориться. Вангую скорый переход Кухты в другой клуб."
С учётом этого, Локомотив неплохо вышел из ситуации.
Комличенко со своими 30 голами, за сколько перешел? За 40 миллионов?)
Соучек: Славия -> Вест Хэм, 16,2
Гложек: Спарта -> Байер, 13
Я сам знаю внутреннюю кухню Локо, только никак не пойму, какой гений ему дает всю инфу