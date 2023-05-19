«Локомотив» продал Кухту в «Спарту» за 2,3 млн евро и 10% от перепродажи (Иван Карпов)

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Чехия Спарта Прага Ян Кухта Футбол

«Локомотив» продал форварда Яна Кухту «Спарте» за 2,3 млн евро.

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Локомотив» также получит 10% от суммы последующей перепродажи футболиста.  

Кухта перешел в «Локомотив» в январе 2022 года. В составе московского клуба он провел 11 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

В «Спарту» форвард перешел летом 2022-го. Статистику Кухты можно найти здесь

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tydeus
Купили за 5, продали за 1 + 2,3, что в нынешних условиях скорее успех
+40
-2
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Из исходного поста в новость не включили это:

"Важно, что агент угрожал застопить контракт по опции ФИФА и снова подписать Яна со Спартой. Правда тогда чехи не смогли бы его выгодно продать. Удалось вырулить ситуацию и договориться. Вангую скорый переход Кухты в другой клуб."

С учётом этого, Локомотив неплохо вышел из ситуации.
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЛеваяНогаХалка
Ответ Dmitry Orlov
+ если его продадут хотя бы за 10 (а с учётом 13+3 в сезоне чемпионата Чехии, почему бы и нет) - то ещё + миллион.
Давно из Чехии игроков продавали хотя бы за 10?)
Комличенко со своими 30 голами, за сколько перешел? За 40 миллионов?)
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Ответ Tydeus
Купили за 5, продали за 1 + 2,3, что в нынешних условиях скорее успех
+ если его продадут хотя бы за 10 (а с учётом 13+3 в сезоне чемпионата Чехии, почему бы и нет) - то ещё + миллион.
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yu123
Ответ ЛеваяНогаХалка
Давно из Чехии игроков продавали хотя бы за 10?) Комличенко со своими 30 голами, за сколько перешел? За 40 миллионов?)
Гложек за 25 вроде перешел в Байер
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Ответ ЛеваяНогаХалка
Давно из Чехии игроков продавали хотя бы за 10?) Комличенко со своими 30 голами, за сколько перешел? За 40 миллионов?)
Крал: Славия -> Спартак, 12,
Соучек: Славия -> Вест Хэм, 16,2
Гложек: Спарта -> Байер, 13
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Apol
Меня всегда удивляло, как этому любителю покорять синие горы, который не мог несколько раз уехать из Питера из-за глубокоградусного путешествия, могут давать какие-то инсайды.

Я сам знаю внутреннюю кухню Локо, только никак не пойму, какой гений ему дает всю инфу
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alisa dvoikina
тьфу, блин, прочитала Ктулху
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
prus_3
Кухто-пухто. "Пухто" в Питере назвают мусорные контейнеры. Сокращение от "пункт утилизации и хранения твердых отходов". Без каких-либо намеков. Так, в копилку к "поребрикам".
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Ответ alisa dvoikina
тьфу, блин, прочитала Ктулху
Уже было
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Кириченко
Ответ alisa dvoikina
тьфу, блин, прочитала Ктулху
Зов Кухту
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
An Kr
+1 млн аренда за этот год. 3,3 млн. Выходит уже.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yu123
Ответ Dmitry Orlov
ТМ пишет, что за 13.
значит я попутал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jovid Mirzoev
Ответ ЛеваяНогаХалка
Давно из Чехии игроков продавали хотя бы за 10?) Комличенко со своими 30 голами, за сколько перешел? За 40 миллионов?)
Комличенко же русский а не чех
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Челышев
Ответ Tydeus
Купили за 5, продали за 1 + 2,3, что в нынешних условиях скорее успех
Платежи разбиты были.По сути за него по факту около дыма успели перевести.А там чехи уже договорились.Думаю без распила не обошлось,но выгодно для всех
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Ответ Tydeus
Купили за 5, продали за 1 + 2,3, что в нынешних условиях скорее успех
Хах, внёс коррективы в мои подсчёты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KingOfTheDivan
Ответ ЛеваяНогаХалка
Давно из Чехии игроков продавали хотя бы за 10?) Комличенко со своими 30 голами, за сколько перешел? За 40 миллионов?)
Соучека и Крала продавали, конечно, но чешские напады как-то не особо ценятся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vasilii Naymov
Ответ Dmitry Orlov
Из исходного поста в новость не включили это: "Важно, что агент угрожал застопить контракт по опции ФИФА и снова подписать Яна со Спартой. Правда тогда чехи не смогли бы его выгодно продать. Удалось вырулить ситуацию и договориться. Вангую скорый переход Кухты в другой клуб." С учётом этого, Локомотив неплохо вышел из ситуации.
каммон ,это же спортс..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Ответ An Kr
+1 млн аренда за этот год. 3,3 млн. Выходит уже.
Сходится. Уверен, что перепродадут заметно дороже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Ответ Yu123
Гложек за 25 вроде перешел в Байер
ТМ пишет, что за 13.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий