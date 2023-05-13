«Спарта» выкупила форварда Кухту у «Локомотива»

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Пражская «Спарта» выкупила Яна Кухту у «Локомотива».

Чешский клуб активировал опцию выкупа нападающего, арендованного у железнодорожников. В случае дальнейшей продажи Кухты «Локомотив» получит дополнительную сумму.

Кухта перешел в «Локомотив» в январе 2022 года. В составе московского клуба он провел 11 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

В «Спарту» форвард перешел летом 2022-го. Статистику Кухты можно найти здесь

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9 комментариев

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Чётко_как_чечётка
Хороший игрок. Пока остальные клубы, в большинстве случаев, расставались с игроками за бесплатно, Локо продавал или отдавал в аренду за деньги. А тут ещё и процент за перепродажу.
Удачи Яну на футбольном поле и в семейных делах, из-за которых ему пришлось уехать.
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Чётко_как_чечётка
Ответ Чётко_как_чечётка
Хороший игрок. Пока остальные клубы, в большинстве случаев, расставались с игроками за бесплатно, Локо продавал или отдавал в аренду за деньги. А тут ещё и процент за перепродажу. Удачи Яну на футбольном поле и в семейных делах, из-за которых ему пришлось уехать.
Купили за 5, отдали в Аренду за 1, продали за 4. Если процент от перепродажи будет хороший, то можно и в плюс уйти, т.к. оплатили зп за полгода и были траты на агентские с подписным бонусом.
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alexsem69
Не бесплатно - уже хорошо!
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Спартак Уокер
Я сначала подумал что уже Спартак его купил
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Ruslan Ikramov
ДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛОКО ДЕЙСТВУЕТ ДАЛЬНОВИДНО С ПРИЦЕЛОМ НА ЛУЧШЕГО ФОРВОРДА В НОВОМ СЕЗОНЕ!!! НА ЧТО КОНЕЧНО ЖЕ Я ТОЖЕ ОЧЕНЬ ЖДУ И НАДЕЮСЬ ЧТО ТО ТИПА НЬЯСЕ ЛИБО НДОЕ!!!
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