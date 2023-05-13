«Спарта» выкупила форварда Кухту у «Локомотива»

Пражская «Спарта» выкупила Яна Кухту у «Локомотива».

Чешский клуб активировал опцию выкупа нападающего, арендованного у железнодорожников. В случае дальнейшей продажи Кухты « » получит дополнительную сумму.

Кухта перешел в «Локомотив» в январе 2022 года. В составе московского клуба он провел 11 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

В « » форвард перешел летом 2022-го. Статистику Кухты можно найти здесь.