«Спарта» выкупила форварда Кухту у «Локомотива»
Пражская «Спарта» выкупила Яна Кухту у «Локомотива».
Чешский клуб активировал опцию выкупа нападающего, арендованного у железнодорожников. В случае дальнейшей продажи Кухты «Локомотив» получит дополнительную сумму.
Кухта перешел в «Локомотив» в январе 2022 года. В составе московского клуба он провел 11 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
В «Спарту» форвард перешел летом 2022-го. Статистику Кухты можно найти здесь.
Удачи Яну на футбольном поле и в семейных делах, из-за которых ему пришлось уехать.