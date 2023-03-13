Петржела о Fan ID: «Если бы в Чехии ввели такую практику, люди не перестали бы ходить на футбол»

высказался о введении Fan ID в Мир .

«Fan ID — это нормальная практика, в Англии тоже существует такая система, и не возникает никак проблем. Людям надо просто привыкнуть.

В Чехии паспорт болельщика не требуется, но если бы ввели такую практику, люди не перестали бы ходить на футбол – посещали бы матчи так, как и раньше», — сказал экс-тренер «Зенита».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас