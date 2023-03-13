Петржела о Fan ID: «Если бы в Чехии ввели такую практику, люди не перестали бы ходить на футбол»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Чехия болельщики Властимил Петржела Fan ID Футбол

Властимил Петржела высказался о введении Fan ID в Мир РПЛ.

«Fan ID — это нормальная практика, в Англии тоже существует такая система, и не возникает никак проблем. Людям надо просто привыкнуть.

В Чехии паспорт болельщика не требуется, но если бы ввели такую практику, люди не перестали бы ходить на футбол – посещали бы матчи так, как и раньше», — сказал экс-тренер «Зенита».

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3 комментария

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Bleffinho
В Англии уже фанайди. Этим бывшим вообще без разницы что брехать, придумывают на ходу
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Лёха Жданчик
Если бы FanID ввели в казино то Петржелла перестал бы ходить туда
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Kirkoroff
Хах, только вчера видел коммент что после Карреры и Озбилиса по любому позвонят Петржеле)
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