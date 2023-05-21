Пеп Гвардиола: «Лучшие команды всегда голодны и хотят большего. Мы выиграли 4 АПЛ и хотели еще. Но «Сити» нужна ЛЧ, чтобы остаться в истории»

Пеп Гвардиола считает, что лучшие должны постоянно стремиться к победам.

«У нас очень хорошая команда, но я согласен с прессой и теми, кто говорит, что надо выиграть еврокубок, чтобы считаться одной из великих команд. Те команды выигрывали в Европе не раз, а неоднократно. Радость от выхода в финал настолько сильна, что приятно выходить туда снова и снова.

Если мы хотим считаться одними из лучших, мы должны выиграть чемпионов. Мое мнение насчет команды не изменится, но чтобы остаться в истории, по-настоящему занять в ней место, нужно это сделать.

Мы выиграли 4 раза и чувствовали, что хотим еще. Почему мы должны останавливаться? И почему мы должны остановиться после вылета в полуфинале в прошлом сезоне, почему мы не должны снова пытаться победить? Лучшие команды всегда голодны. Они хотят все большего», – отметил главный тренер « » в интервью The Times.

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