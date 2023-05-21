Пеп Гвардиола: «Лучшие команды всегда голодны и хотят большего. Мы выиграли 4 АПЛ и хотели еще. Но «Сити» нужна ЛЧ, чтобы остаться в истории»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола считает, что лучшие должны постоянно стремиться к победам.

«У нас очень хорошая команда, но я согласен с прессой и теми, кто говорит, что надо выиграть еврокубок, чтобы считаться одной из великих команд. Те команды выигрывали в Европе не раз, а неоднократно. Радость от выхода в финал настолько сильна, что приятно выходить туда снова и снова.

Если мы хотим считаться одними из лучших, мы должны выиграть Лигу чемпионов. Мое мнение насчет команды не изменится, но чтобы остаться в истории, по-настоящему занять в ней место, нужно это сделать.

Мы выиграли АПЛ 4 раза и чувствовали, что хотим еще. Почему мы должны останавливаться? И почему мы должны остановиться после вылета в полуфинале в прошлом сезоне, почему мы не должны снова пытаться победить? Лучшие команды всегда голодны. Они хотят все большего», – отметил главный тренер «Манчестер Сити» в интервью The Times.

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12 комментариев

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benjamin92
Нужно сыграть в финале как с Баварией и Реалом, а не как с Ттх или Челси несколько лет назад
+11
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Pamir88
Удачи в финале. Пеп и КдБ это заслужили давно.
+3
0
+3
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benjamin92
Ответ Евгений Лифшиц
с ттх отлично играли. во втором матче
но пропустили 3 и первый матч проиграли. Хотя в чемпионате до этого последние 4 очные встречи были за Сити
+2
0
+2
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Иван Иванов
Немаловажно кто будет назначен судьей в финале , главное чтобы давали побороться ,не останавливали и не тормозили игру постоянными свистками за мелкие фолы как любит делать Клеман Тюрпен или Матео Лаос.
+1
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ubAA
Посмотрел сегодня матч Наполи-Интер , если бы не Онана счет был бы минимум 5:1, думал что Интер навяжет борьбу МС, но походу шансов нет, от слова совсем
+1
-1
0
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Velirpa
https://www.meme-arsenal.com/memes/8d5cfb876a81db9586af0c1c464039c1.jpg
0
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kaka10
Тут даже вопрос не в выигрыше ЛЧ, а в том что Сити вылетал от Монако, Тоттенхэма, Лиона

то есть футбольному зрителю было мало, чтобы признать Сити сильнейшей командой не смотря на АПЛ
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Евгений Лифшиц
Ответ benjamin92
Нужно сыграть в финале как с Баварией и Реалом, а не как с Ттх или Челси несколько лет назад
с ттх отлично играли. во втором матче
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Javelin Himars
Ответ benjamin92
Нужно сыграть в финале как с Баварией и Реалом, а не как с Ттх или Челси несколько лет назад
с Челси играли так, как им давали играть
+1
-1
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