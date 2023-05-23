Фердинанд о Гвардиоле: «Благодаря идеям Пепа вся футбольная пирамида изменила взгляд на игру. Он вольнодумец и новатор, в этом его истинное наследие»
Рио Фердинанд считает, что идеи Пепа Гвардиолы изменили мировой футбол.
«Сколько тренеров повлияло на целое поколение с точки зрения стиля футбола? Вся футбольная пирамида изменила свой взгляд на игру благодаря идеям одного человека – и это Пеп Гвардиола.
Мы видим команды, в которых два центральных защитника бросаются к угловому флажку, чтобы отобрать мяч. Такого никогда не было, но этот парень решил сделать это. Теперь у нас есть крайние защитники, смещающиеся в полузащиту – никто и нигде раньше этого не делал. Он [Гвардиола] привнес эти идеи в игру.
Да, он побеждает. Он создает отличные команды и был частью великих футбольных клубов, но я думаю, что его настоящее наследие – это то, как он видит игру, анализирует ее и привносит что-то новое. Он вольнодумец и новатор, и я думаю, что в этом его истинный гений», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Vibe with FIVE.
Мощь «Ман Сити» Пепа тяжело осознать полностью. Но мы попробуем
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Что Руни, что Рио, что Фергюсон, что Скоулз признавали величие Пепа. Неудивительно, ведь они сталкивались с той Барсой дважды в финале.
Фергюсон даже считает Барсу11 лучшей командой всех времен.
Но хейтерки скажут, что Пеп шарлатан, ведь только у него в футболе деньги есть, остальные бедные 🤡
1. Статуса, репутации и уверенности в себе чтобы реализовывать все это на высочайшем уровне не боясь последствий. Тут нужна просто тысячепроцентная воля, нужно настолько в себя верить, ничего не бояться и так далее, чтобы выходить в плейофф ЛЧ и делать все это.
2. Умение через тренировочный процесс добиться того, чтобы это работало. Для этого нужно быть фанатиком, заряженным, работоспособным и агрессивным. Чтобы коллектив делал это. Чтобы всякий игрок понимал каждый нюанс своей работы. Это не просто нарисовать на планшете и объяснить словами нужно, это нужно через тренировочный процесс, через упражнения, через нюансы вроде постановки стопы и разворота корпуса, вбивать людям в мышечную память. А для этого нужно реально быть немного больным фанатиком.
В этом плане Пеп - реально невероятен. Идеи идеями. Но сами по себе идеи ничего не стоят без умения на уровне реализации внедрить их.
Сити просто их перемалывают