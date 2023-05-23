Фердинанд о Гвардиоле: «Благодаря идеям Пепа вся футбольная пирамида изменила взгляд на игру. Он вольнодумец и новатор, в этом его истинное наследие»

Рио Фердинанд считает, что идеи Пепа Гвардиолы изменили мировой футбол.

«Сколько тренеров повлияло на целое поколение с точки зрения стиля футбола? Вся футбольная пирамида изменила свой взгляд на игру благодаря идеям одного человека – и это .

Мы видим команды, в которых два центральных защитника бросаются к угловому флажку, чтобы отобрать мяч. Такого никогда не было, но этот парень решил сделать это. Теперь у нас есть крайние защитники, смещающиеся в полузащиту – никто и нигде раньше этого не делал. Он [Гвардиола] привнес эти идеи в игру.

Да, он побеждает. Он создает отличные команды и был частью великих футбольных клубов, но я думаю, что его настоящее наследие – это то, как он видит игру, анализирует ее и привносит что-то новое. Он вольнодумец и новатор, и я думаю, что в этом его истинный гений», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Vibe with FIVE.

Мощь «Ман Сити» Пепа тяжело осознать полностью. Но мы попробуем

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте