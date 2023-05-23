Фердинанд о Гвардиоле: «Благодаря идеям Пепа вся футбольная пирамида изменила взгляд на игру. Он вольнодумец и новатор, в этом его истинное наследие»

Теги Рио Фердинанд Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола тактика Футбол

Рио Фердинанд считает, что идеи Пепа Гвардиолы изменили мировой футбол.

«Сколько тренеров повлияло на целое поколение с точки зрения стиля футбола? Вся футбольная пирамида изменила свой взгляд на игру благодаря идеям одного человека – и это Пеп Гвардиола.

Мы видим команды, в которых два центральных защитника бросаются к угловому флажку, чтобы отобрать мяч. Такого никогда не было, но этот парень решил сделать это. Теперь у нас есть крайние защитники, смещающиеся в полузащиту – никто и нигде раньше этого не делал. Он [Гвардиола] привнес эти идеи в игру.

Да, он побеждает. Он создает отличные команды и был частью великих футбольных клубов, но я думаю, что его настоящее наследие – это то, как он видит игру, анализирует ее и привносит что-то новое. Он вольнодумец и новатор, и я думаю, что в этом его истинный гений», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Vibe with FIVE.

Мощь «Ман Сити» Пепа тяжело осознать полностью. Но мы попробуем

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36 комментариев

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London.is.blue
Я заметил, что у всего МЮ 09, 11 запредельное уважение к Пепу и Барсе тех лет. Ну может кроме Криштиану.

Что Руни, что Рио, что Фергюсон, что Скоулз признавали величие Пепа. Неудивительно, ведь они сталкивались с той Барсой дважды в финале.
Фергюсон даже считает Барсу11 лучшей командой всех времен.

Но хейтерки скажут, что Пеп шарлатан, ведь только у него в футболе деньги есть, остальные бедные 🤡
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Экспертное мнение
Ответ Екн Лор
Клопп собрал команду из бывших игроков Саутгемптона и Ромы и взял ЛЧ. Пепу дали 7 лет на строительство команды, каждый год сотни млн на защитников и лучший нападающий мира. И только так он наконец смог
Пеп собрал команду из игроков Тоттенхэма, Бенфики, Вольфсбурга, Дортмунда, Атлетика, Астон Виллы))) Что за бред про строительство команды? За 7 лет он взял 5 раз АПЛ, говоришь так будто он только сейчас взял чемп. Ди Маттео вообще за полгода взял ЛЧ, как тебе такое? Ди Маттео на максималках - Зидан тоже взял ЛЧ сразу, и где он сейчас? Как только встретился с Пепом в ЛЧ - два раза проиграл ему без шансов. В ЛЧ многое от жребия зависит, попадись Зидан три раза подряд на Пепа, было бы 0 побед.
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Игорь Климов
Гвардиола несомненно лучший тренер XXI века.
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Адекватник
С точки зрения управления (менеджмента) гений Гвардиолы даже немного в другом. Сами по себе идеи, о которых идет речь - обсуждались и пробовались в футбольном сообществе. И контроль на участках и перегрузы и прессинг и переставленные края и даже подъем центрального защитника при контроле мяча - все это было в том или ином виде. Проблема в другом. Ни у кого не было двух вещей:
1. Статуса, репутации и уверенности в себе чтобы реализовывать все это на высочайшем уровне не боясь последствий. Тут нужна просто тысячепроцентная воля, нужно настолько в себя верить, ничего не бояться и так далее, чтобы выходить в плейофф ЛЧ и делать все это.
2. Умение через тренировочный процесс добиться того, чтобы это работало. Для этого нужно быть фанатиком, заряженным, работоспособным и агрессивным. Чтобы коллектив делал это. Чтобы всякий игрок понимал каждый нюанс своей работы. Это не просто нарисовать на планшете и объяснить словами нужно, это нужно через тренировочный процесс, через упражнения, через нюансы вроде постановки стопы и разворота корпуса, вбивать людям в мышечную память. А для этого нужно реально быть немного больным фанатиком.

В этом плане Пеп - реально невероятен. Идеи идеями. Но сами по себе идеи ничего не стоят без умения на уровне реализации внедрить их.
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Экспертное мнение
Так и есть, лет 10 назад думали автобусы взяли верх над Пепом, но он не сдавался и гнул свою линию, уничтожил все автобусы и установил свои доминантные правила. Раньше в АПЛ боролись тренеры с разными взглядами, но Пеп всех прогнул и теперь 1-2 места занимают Пеп и его ученик, тен Хаг тоже придерживается голландского стиля, про Хау сложно сказать, но кажется похож на Клоппа, в любом случае это уже не автобусники, их эра прошла, футбол победил.
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Комнатный олень
Ответ Aleksey Harutyunyan
Та Барса это философия, это было новшество в футболе. И один из сильных команд в мире. И один из "виновников" Гвардиола конечно. Но Манчестер Сити даже в подмётки не годится этой Барселоны. Раскупили вместе с ПСЖ всех (уверен нарушая фейерплай), плюс взяли тренера который лучший в долгосрочном плане. Но я не чувствую того величия у это клуба как у Барсы. А люди, авторы спортса слишком зашли в Боготврении Пепа. Статья про Кросса или что сборная Германия стала чемпионом из за стиля Баварии Гвардиолы. Это слишком преувеличено по мне уже.
что за бред ты написал?? кто пришел к Перу в МС в качестве готовой звёзды?? Пеп прокачал практически всех,кто не прокаяался ушел. так что не молоти чушь
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zzzeeerrrooo
Ответ ZarvuR2020
Но ведь нынешний Сити в целом соответствует современным тенденциям в футболе. А ввёл их не Пеп, ввели их как контрмеру против Пепа.
Современные тенденции это подстроиться под соперника
Сити просто их перемалывают
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Rio de Janeiro
Тактический новатор самое лучшее и классическое определение Пепа.Тот же Ферги таким тактиком по уровню никогда не был
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Konstantin Meerov
Фигура уровня Кройффа и Михелса
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Кашшай Чакырович
Ответ Один живой
это всё с очень большой поправкой на качество исполнителей. Без громадных финансовых вливаний ничего не было бы. Поэтому сравнивать его с Михелсом или Кройфом просто не корректно.
Больше всех на трансферы потратил Моуриньо ,это даже не считая инфлиции ,напомни где он сейчас?Больше всех на трансферы в 21 веке потратили два клуба Реал и Челси ,они играют хоть близко в футбол ,который играет Гвардиола ? Мю с 2013 года потратил 1 миллиард 700 миллионов где они ? При Гвардиоле Сити потратил 1 миллиард 200 миллионов , те меньше чем Мю и разницу видишь ? Челси в одно то потратил половину что Гвардиола потратил за 7 лет 600 миллионов ,где они сейчас ? Уже перестаньте нести свою чушь ,без денег не один клуб не сможет существовать и показывать какие то результаты,в нынешних реалиях , а Кройф и даже близко не выиграл столько сколько выиграл Гвардиола ! Гвардиола в Барселоне играл с 90% воспитанников итог 14 трофеев за 4 года ,никто и близко такого не делал !Кройф за всю карьеру тренера это 11 лет выиграл 13 трофеев ,Гвардиола за 4 года с Барселоной особо ни кого не покупая выиграл 14 те больше чем Кройф за свою карьеру ,а за 14 сезонов у Гвардиолы уже 33 трофея ! В мире есть Псж ,Реал ,Атлетико Мадрид ,Арсенал , Барслелона ,Мю ,Ливерпуль ,Челси , Бавария , Ювентус это все клубы миллиардеры и ни одна даже близко не может играть в такой футбол !
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abdulakushev@yandex.ru
Лысый вольнодумец
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SHER KHAN
Ответ Екн Лор
С Ливерпулем Пеп не взял бы ни 5 чемпионств, ни ЛЧ) А вот что Клопп выиграл, если бы ему дали Сити...
Клоп по традиций развалил бы Сити как и впрочем и другие тренера. Вон моура с безграниченным фин. возможностьями отработал в МЮ,Реал,Челси после него одни развалюха то же самое и происходит с Ромой. Его конек средняя комагда и то 100 лет назад когда 2х этажного автобуса трудно было расскрыть в этом вся его мастерства . Он по сей день по старым тропам ходит,.ну никак непрогрессирует его авт изжил из себя нет свежих идеи .
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zurik
Ответ Один живой
это всё с очень большой поправкой на качество исполнителей. Без громадных финансовых вливаний ничего не было бы. Поэтому сравнивать его с Михелсом или Кройфом просто не корректно.
У Кройфа играли Ромарио, Стоичков (обладатель ЗМ), Куман, сам Гвардиола и тд. Все высококлассные исполнители
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Серхио Огурцов
Никогда не забуду , как Пеп вместе с барсой ,просто вытирали ноги об казалось всесильного на островке МЮ
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Модераторы спортса за Реал
Все, кто более-менее разбираются в футболе, это знают. Но попробуй объясни это фанатикам Моуриньо, Рио.
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Серхио Огурцов
Лучший тренер в истории. АПЛ с большим отрывом
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Модераторы спортса за Реал
Ответ ZarvuR2020
Но ведь нынешний Сити в целом соответствует современным тенденциям в футболе. А ввёл их не Пеп, ввели их как контрмеру против Пепа.
Не разбираешься в футболе, так лучше не пиши.
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Серхио Огурцов
Ответ Rio de Janeiro
Тактический новатор самое лучшее и классическое определение Пепа.Тот же Ферги таким тактиком по уровню никогда не был
Ферги -пацан в плане понимая игры на фоне Пепа . Последний отправил его на заслуженную пенсию
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Один живой
это всё с очень большой поправкой на качество исполнителей. Без громадных финансовых вливаний ничего не было бы. Поэтому сравнивать его с Михелсом или Кройфом просто не корректно.
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SHER KHAN
Ответ Экспертное мнение
Пеп собрал команду из игроков Тоттенхэма, Бенфики, Вольфсбурга, Дортмунда, Атлетика, Астон Виллы))) Что за бред про строительство команды? За 7 лет он взял 5 раз АПЛ, говоришь так будто он только сейчас взял чемп. Ди Маттео вообще за полгода взял ЛЧ, как тебе такое? Ди Маттео на максималках - Зидан тоже взял ЛЧ сразу, и где он сейчас? Как только встретился с Пепом в ЛЧ - два раза проиграл ему без шансов. В ЛЧ многое от жребия зависит, попадись Зидан три раза подряд на Пепа, было бы 0 побед.
+ ничего не мог бы добавить к твоим словам.
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Самозанятый
Ответ Aleksey Harutyunyan
Где ты в моих словах увидел слово звёзды? Просто мне не нравится политика Сити и ПСЖ, они не создали бренд гранда и убивают футбол тратя сколько хотят. Челси тоже же в этом веке разбогател? Или сейчас Ньюкасл. Челси в отличии от них очень красивым спасобос стал грандом. Не сейчас Боули все испортил. Ну у всех бывают сезоны кода они очень мног тратят. А МС и ПСЖ просто конкретно нарушают всякие правила соревнования. Я не против чтобы они стали правильными грандами. Я всегда за. Но неправильно ставить Барселону Гвардиолы с его Сити. Хотя честно говоря игроки Сити они достойны многих наград. Все классно играют. Я просто против таких проектов. Надеюсь ты понял в чем моя жалоба.
А чем ковровые закупки Челси лучше закупок Сити?)
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Один живой
Ответ zurik
У Кройфа играли Ромарио, Стоичков (обладатель ЗМ), Куман, сам Гвардиола и тд. Все высококлассные исполнители
Да я помню, видел. Там было всего 3 иностранца на поле, остальное испанией добирай.
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Самозанятый
Ответ Один живой
Да я помню, видел. Там было всего 3 иностранца на поле, остальное испанией добирай.
Ну так и у соперников то же самое, но без Ромарио, Стоичкова и Кумана)
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