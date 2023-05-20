Где смотреть Брайтон – Манчестер Сити, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 24 мая
В среду, 24 мая, сыграют Брайтон и Манчестер Сити в 32 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Фалмер Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Брайтон – Манчестер Сити
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Прогноз на матч Брайтон – Манчестер Сити
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