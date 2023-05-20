В среду, 24 мая, сыграют Брайтон и Манчестер Сити в 32 туре АПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Фалмер Стэдиум».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Брайтон – Манчестер Сити

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Брайтон – Манчестер Сити

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