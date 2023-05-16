«Барса» дает Месси контракт на год с зарплатой 25 млн евро и уверена, что он его примет (Diario Sport)

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Футбол

«Барселона» уверена, что Лионель Месси примет предложенный контракт.

По информации Diario Sport, каталонский клуб уже давно предложил форварду контракт сроком на один год. Зарплата Месси должна составить 25 миллионов евро до вычета налогов. «Барселона» уверена, что Лионель примет ее предложение. 

Специальная комиссия Ла Лиги примет во внимание ситуацию на мировом трансферном рынке, принимая решение о том, позволить ли «Барсе» осуществить этот трансфер. 

Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь

Ла Лига одобрит финансовый план «Барсы» – это позволит подписать Месси. Клуб запросил документ об этом, чтобы гарантировать Лео, что его зарегистрируют

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69 комментариев

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almatbarsa
Ответ А. Мостовой
Как фанат Реала ждал этого возвращения. Наконец-то будем спокойно брать лигу
У Лео 10 титулов Ла Лиги
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Hella black
Ответ sayemlo
у Реала 36 и что?
Приятно когда одного человека сравнивают с целым клубом,пусть и главным Кабинетом страны,но тем не менее приятно.
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Родя Раскольников
25 грязными, и это меньше чем у Левандовски и в 3 раза меньше чем в ПСЖ.

Но спортс нормально байтит, держит марку.
+20
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Джамал Арипов
Надеюсь это правда . как хотелось бы чтобы Месси быстрей перешёл в Барсу и эти хетеришки которые сидят на ветка ПСЖ несмогли бы перепрыгнуть на ветку Барсы .
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Комил Мирзаев
лучше игрок история футбол должен играть Барселоне
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Спартак Уокер
Пусть возвращается его все ждут
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Фанат Лионеля Месси
Король вернётся,это лишь вопрос времени
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Ярик Крутой
Ответ sayemlo
у Реала 36 и что?
Реал это клуб,который существует белоее 100 лет , а Месси это игрок который играл в Барселоне где-то 18 лет
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Sss Qqq
Ответ Родя Раскольников
25 грязными, и это меньше чем у Левандовски и в 3 раза меньше чем в ПСЖ. Но спортс нормально байтит, держит марку.
У левы даже близко не 25 млн грязными. У него чистыми ~9-10 млн чистыми тобиш 18-20 млн грязными
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Lionel Andres Messi 10
Убирая за скобки Френки (с ним ещё предстоит разобраться), Левандовски и Месси, которым от силы 2 года на высшем уровне осталось, будут самыми высокооплачиваемыми игроками клуба – за такое менеджмент точно не похвалишь.
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Добрый Ретроград
Ответ Эркинбек Апаканов
Напоминаю, Лео последний раз выигрывал ЛЧ 8 лет назад.
Спасибо. Держи в курсе.
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Пенс
Ответ Бускетс это позиция
25 млн до вычета налогов, это где-то 13 после вычета, не самая большая зарплата, такую думаю вполне потянем и сможем укрепить и другие позиции
потянете, конечно. А ты как, через карточку будешь ему переводить?
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benjamin92
Ответ sayemlo
у Реала 36 и что?
это ты вместе с судейскими посчитал что ли?
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Игорь Климов
Ответ barca1899messi
Не говори оп пока не перепрыгнул я очень хочу чтобы месяц вернулся в барсу но пока этого не случилось не будем слишком рано радоваться
Согласен, не будем торопить события!
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barca1899messi
Ответ Игорь Климов
Ура! Лео Месси вернётся в Барселону!
Не говори оп пока не перепрыгнул я очень хочу чтобы месяц вернулся в барсу но пока этого не случилось не будем слишком рано радоваться
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Газонокосильщик Хави
Ответ Церен Сергеевич
все возможно, он чемпион мира !
какая взаимосвязь с лч и чемпионом мира? треть состава псж чемпионы мира. как там с лч?
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Газонокосильщик Хави
Ответ Эркинбек Апаканов
Напоминаю, Лео последний раз выигрывал ЛЧ 8 лет назад.
за что тебе минцсы ставили?) типо не правда, про то, что последний раз это было 8 лет назад?)
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HI MARS
Второй приход Лёли бюджет Барсы не переживет
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Добрый Ретроград
Ответ Церен Сергеевич
все возможно, он чемпион мира !
Всё могет быть, Барселона строится.
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Альберт Акчурин
Ответ Родя Раскольников
У него пункт в контракте о повышении зарплаты со следующего сезона. Точные цифры вице-президент Барсы не назвал, но это будет больше, чем предлагаемая Месси зарплата.
Никто не знает,кроме людей в клубе, но некий родя со спортс знает все
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predMBAPPE
Ответ Джамал Арипов
Надеюсь это правда . как хотелось бы чтобы Месси быстрей перешёл в Барсу и эти хетеришки которые сидят на ветка ПСЖ несмогли бы перепрыгнуть на ветку Барсы .
Но чтобы попробовали и вниз головой)
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T622222
Копейки )
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Джамал Арипов
Ответ HI MARS
Чуть не угробил клуб.Его же в новом сезоне опять освистают болелы)
В Барсе его не освистывали или помутнение произошло
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Пирс Морган
Легенду ждут дома
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Бускетс это позиция
Ответ Пенс
потянете, конечно. А ты как, через карточку будешь ему переводить?
Мне это не нужно, Лапорта сам всем займётся)
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