«Барса» дает Месси контракт на год с зарплатой 25 млн евро и уверена, что он его примет (Diario Sport)

«Барселона» уверена, что Лионель Месси примет предложенный контракт.

По информации Diario Sport, каталонский клуб уже давно предложил форварду контракт сроком на один год. Зарплата Месси должна составить 25 миллионов евро до вычета налогов. « » уверена, что примет ее предложение.

Специальная комиссия Ла Лиги примет во внимание ситуацию на мировом трансферном рынке, принимая решение о том, позволить ли «Барсе» осуществить этот трансфер.

Контракт Месси с « » рассчитан до конца текущего сезона. Статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.

Ла Лига одобрит финансовый план «Барсы» – это позволит подписать Месси. Клуб запросил документ об этом, чтобы гарантировать Лео, что его зарегистрируют