Фрэнк Лэмпард: «Ман Сити» – эталон. Команда показывает выдающийся футбол и потому идет к треблу»
Фрэнк Лэмпард подчеркнул силу «Манчестер Сити» после победы «горожан» над «Челси» (1:0).
«Я думаю, что это выдающаяся команда. Она это продемонстрировала и именно поэтому находится на пути к треблу.
Последние два месяца «Ман Сити» показывает выдающийся футбол. Думаю, команда задала такую планку, которая отделяет ее от остальных.
Она строилась на протяжении нескольких лет, у клуба невероятное видение. Я был в «Сити» год и понимаю, почему эти люди на вершине и насколько хорошо там все организовано. Потом же были приглашены великолепный тренер и множество сильных игроков. «Ман Сити» – эталон.
Они работают, работают и работают. Пеп работает над тем, чтобы изменить команду и продолжать двигаться вперед. В процесс, выводящий на уровень завоевания трофеев, вовлечен каждый. Игроки должны понимать, что им придется вкалывать, если они хотят попасть в команду и быть как Холанд или де Брюйне», – сказал главный тренер «Челси».
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