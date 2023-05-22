Фрэнк Лэмпард: «Ман Сити» – эталон. Команда показывает выдающийся футбол и потому идет к треблу»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Футбол

Фрэнк Лэмпард подчеркнул силу «Манчестер Сити» после победы «горожан» над «Челси» (1:0).

«Я думаю, что это выдающаяся команда. Она это продемонстрировала и именно поэтому находится на пути к треблу.

Последние два месяца «Ман Сити» показывает выдающийся футбол. Думаю, команда задала такую планку, которая отделяет ее от остальных.

Она строилась на протяжении нескольких лет, у клуба невероятное видение. Я был в «Сити» год и понимаю, почему эти люди на вершине и насколько хорошо там все организовано. Потом же были приглашены великолепный тренер и множество сильных игроков. «Ман Сити» – эталон.

Они работают, работают и работают. Пеп работает над тем, чтобы изменить команду и продолжать двигаться вперед. В процесс, выводящий на уровень завоевания трофеев, вовлечен каждый. Игроки должны понимать, что им придется вкалывать, если они хотят попасть в команду и быть как Холанд или де Брюйне», – сказал главный тренер «Челси».

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12 комментариев

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blaugrano
Ответ А. Мостовой
и при этом всего лишь 2 миллиарда потратили! настоящие "гении"
Так Пеп под тебя команду собирает.
Ждёт, пока ты бумажку получишь.
+12
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#SharkTeam
Фрэнк хочет поработать с Пепом и научиться тренировать
+11
-2
+9
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Акира_1
Ответ А. Мостовой
и при этом всего лишь 2 миллиарда потратили! настоящие "гении"
Ты эту цифру из фантазий взял своих?
+8
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+8
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Tristan...
Легенда Сити херни не скажет...
+8
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Roman
Фрэнки очень рад за свою любимую команду, адекватно все сказал
+7
-3
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Evgen_Hazard
Что ещё могла сказать легенда Мансити?
+4
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Акира_1
Жаль Челси Лэмпарда - эталон тренерского провала.
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Pink Man
Ответ А. Мостовой
и при этом всего лишь 2 миллиарда потратили! настоящие "гении"
сколько потратили другие топ-команды за 7 лет??
0
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