Холанд, Салах, Кейн, де Брюйне, Зинченко – в символической сборной сезона АПЛ от Каррагера
Джейми Каррагер составил символическую сборную сезона АПЛ.
Бывший защитник «Ливерпуля» назвал лучших игроков чемпионата Англи-2022/23. Для своей символической команды он выбрал схему 4-3-3.
Символическая сборная Каррагера
Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»);
Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Свен Ботман («Ньюкасл»), Александр Зинченко («Арсенал»);
Полузащитники: Мартин Эдегор («Арсенал»), Родри, Кевин де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»);
Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
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Хотя в целом в этом году нет какого-то явного лидера среди вратарей.
В комментариях удивляются, но почему-то никто не хочет посмотреть на автора этой сборной.
А теперь просто хотя бы на цифры посмотри, или это неважно для нападающего?
Салах 19+11
Рэшфорд 16+5
Тысячи фактов у него, назови хотя бы 10 из них, которые будут объективны.
Типичный "болельщик" со спортса