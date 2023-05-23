Холанд, Салах, Кейн, де Брюйне, Зинченко – в символической сборной сезона АПЛ от Каррагера

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Джейми Каррагер составил символическую сборную сезона АПЛ.

Бывший защитник «Ливерпуля» назвал лучших игроков чемпионата Англи-2022/23. Для своей символической команды он выбрал схему 4-3-3. 

Символическая сборная Каррагера

Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»);

Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Свен Ботман («Ньюкасл»), Александр Зинченко («Арсенал»);

Полузащитники: Мартин Эдегор («Арсенал»), Родри, Кевин де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»);

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»). 

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83 комментария

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Денис Давыдов
Ответ DanielCarvalho
Вот Зинченко, за какие заслуги? получает мяч-подержит-отдает поперёк. в атаке неэффективен, в защите теряет позиции, скорости нет. За слёзы и жалобы наверно?
Это как же в глаза нужно долбиться, чтобы не видеть как с ним атака Арсенала сильнее
+77
-25
+52
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DanielCarvalho
Вот Зинченко, за какие заслуги? получает мяч-подержит-отдает поперёк. в атаке неэффективен, в защите теряет позиции, скорости нет. За слёзы и жалобы наверно?
+108
-63
+45
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Денис Давыдов
Ответ Фарид Харисов
Адекватная сборная. Разве что кандидатура Алиссона спорная, но Каррагеру надо было добавить игроков Ливерпуля, не то бы свои сожрали :)
Спорный тут Салах, вместо него Сака должен быть
+43
-14
+29
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alexis2020
Ответ DanielCarvalho
Вот Зинченко, за какие заслуги? получает мяч-подержит-отдает поперёк. в атаке неэффективен, в защите теряет позиции, скорости нет. За слёзы и жалобы наверно?
Ну нет в этом сезоне явно лучшего левого защитника, вот и получил Зинченко
+33
-9
+24
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ta-tosha
Ответ DanielCarvalho
Вот Зинченко, за какие заслуги? получает мяч-подержит-отдает поперёк. в атаке неэффективен, в защите теряет позиции, скорости нет. За слёзы и жалобы наверно?
посмотри абсолютно все матчи Арсенала без него - сразу всё поймёшь
+28
-6
+22
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Mr.Bean
Ответ Фарид Харисов
Адекватная сборная. Разве что кандидатура Алиссона спорная, но Каррагеру надо было добавить игроков Ливерпуля, не то бы свои сожрали :)
Ну не знаю, по-моему Алиссон в этом сезоне много тащил

Хотя в целом в этом году нет какого-то явного лидера среди вратарей.
+21
-1
+20
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Alex Moorag
Ответ DanielCarvalho
Вот Зинченко, за какие заслуги? получает мяч-подержит-отдает поперёк. в атаке неэффективен, в защите теряет позиции, скорости нет. За слёзы и жалобы наверно?
Куда там Каррагеру до такого эксперта, как ты. Да и не только Каррагеру. Укра лепят в сборную АПЛ каждые 9 из 10 в Великобритании. Ты бы это, написал бы им, что они идиоты
+13
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+13
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zzzeeerrrooo
Ответ kacnep
В топе нет никого из МЮ. В комментариях удивляются, но почему-то никто не хочет посмотреть на автора этой сборной.
А кто должен быть?
+10
0
+10
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Ильдар Аитов
Ответ DolJun
алиссона впихнул чтоб хоть кого-то, а обладателя золотой перчатки нет?) хотя какой объективности я ждал от человека, любящего плевать в людей)
Количество сухих матчей - мусорная статистика. По продвинутой статистике Алиссон - лучший, Де Хеа - один из худших
+10
-1
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Aggrrist
Ответ zzzeeerrrooo
А кто должен быть?
Магваер
+10
-1
+9
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ta-tosha
Ответ Фарид Харисов
Адекватная сборная. Разве что кандидатура Алиссона спорная, но Каррагеру надо было добавить игроков Ливерпуля, не то бы свои сожрали :)
Алиссон по продвинутой вратарской стате лучший не только в АПЛ, но и в мире, причем последние 3 сезона. Да и визуально в полном порядке.
+8
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kacnep
В топе нет никого из МЮ.
В комментариях удивляются, но почему-то никто не хочет посмотреть на автора этой сборной.
+11
-5
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Максим Фролов
Ответ DanielCarvalho
Вот Зинченко, за какие заслуги? получает мяч-подержит-отдает поперёк. в атаке неэффективен, в защите теряет позиции, скорости нет. За слёзы и жалобы наверно?
Тут одно из двух либо Каррагер что-то не понимает в футболе, либо ты )
+5
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Адам Магомедов
Ответ Денис Давыдов
Спорный тут Салах, вместо него Сака должен быть
Салах 19+11 > Сака 13+11
+5
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Shikari
Ответ udod
из Ньюкасла 2 игрока, из МЮ ни одного я бы вместо Зины Шоу поставил
ну какой Шоу? Робртсон в этом году на голову выше
+5
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real19024ver
Ответ DanielCarvalho
Вот Зинченко, за какие заслуги? получает мяч-подержит-отдает поперёк. в атаке неэффективен, в защите теряет позиции, скорости нет. За слёзы и жалобы наверно?
Футбол больше смотри, а не флаги стран рассматривай, вдруг заметишь.
+6
-1
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kostylb
салах недооценен всеми кроме фанатов ливерпуля, а его даже из этой символической сборной выписать пытаются
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Spartak Forever
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Робертсон вместо украинской плаксы
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mr kovalsky
Кто пишет про Зинченко, хоть 10 матчей Арсенала смотрели в этом сезоне?
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Трент 66
Ответ Денис Давыдов
Спорный тут Салах, вместо него Сака должен быть
с какого? У Салаха по г+п на 6 очков больше, и это в кризисной команде.
+3
0
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Джанлука Нальюка
У Робертсона , проводящего средний сезон 8 ассистов, у Зинченко 1+2 за весь сезон.
+14
-11
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Александр Куприянов
Ответ Graziano
Зинченко это просто смех. Человек привозит постоянно, теряет позицию, в атаке не так много пользы. Люк Шо гораздо больше заслужил. Ну и в атаке, есть тысяча фактов, который говорят о том, что и Сака и Решфорд более достойны быть в команде нежели чем Салах.
Сака ещё ладно, хотя тоже спорно
А теперь просто хотя бы на цифры посмотри, или это неважно для нападающего?
Салах 19+11
Рэшфорд 16+5
Тысячи фактов у него, назови хотя бы 10 из них, которые будут объективны.
Типичный "болельщик" со спортса
+3
-1
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EKSPERT
Ответ DanielCarvalho
Вот Зинченко, за какие заслуги? получает мяч-подержит-отдает поперёк. в атаке неэффективен, в защите теряет позиции, скорости нет. За слёзы и жалобы наверно?
Вот вы бред написали
+2
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alexis2020
Вполне неплохая сборная
+5
-3
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glavredaktor
Ответ Александр Быстров
почему в воротах не Поуп?
Потому что Алиссон был лучше в этом сезоне?)
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