Холанд, Салах, Кейн, де Брюйне, Зинченко – в символической сборной сезона АПЛ от Каррагера

Джейми Каррагер составил символическую сборную сезона АПЛ.

Бывший защитник « » назвал лучших игроков чемпионата Англи-2022/23. Для своей символической команды он выбрал схему 4-3-3.

Символическая сборная

Вратарь: («Ливерпуль»);

Защитники: («Ньюкасл»), («Манчестер Сити»), Свен Ботман («Ньюкасл»), Александр Зинченко («Арсенал»);

Полузащитники: Мартин Эдегор («Арсенал»), Родри, Кевин де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»);

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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