«Ростов» интересуется хавбеком «Марибора» Репасом

Теги Ростов премьер-лига Россия высшая лига Словения Марибор возможные трансферы Ян Репас Футбол

«Ростов» интересуется полузащитником «Марибора» Яном Репасом.

Об этом сообщает Sport24. Агент игрока прокомментировал информацию. 

«Название клуба сказать не могу, но по поводу Репаса со мной связывались две команды из РПЛ. Думаю, этим летом игрок покинет «Марибор», – сказал Матей Скегро.

Контракт Репаса с «Марибором» рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне чемпионата Словении хавбек провел 21 матч и отличился 4 голами. 

Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь

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21 комментарий

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Gustav Forsberg
Марибор - как много в этом слове..
+8
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+8
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artpal
Ответ Forte Live
Играл же Майер и в Европе потом неплохо себя нашел. Там хорошая школа. Разбавить пионер-отряд необходимо!
Вот Майер как раз абсолютно не заиграл в Ростове
+6
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+6
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Forte Live
Играл же Майер и в Европе потом неплохо себя нашел. Там хорошая школа. Разбавить пионер-отряд необходимо!
+7
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+5
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Ilya Sergievsky
Давно в Ростове не было легов, пора возвращать эту тенденцию
+6
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ artpal
Вот Майер как раз абсолютно не заиграл в Ростове
Никогда не забуду, как он при 0:0 пенальти Рубину не забил.
+4
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Павел Колесников
Исключительно русскими (Байрамян, Селява и Тошевски, окей) всё-таки тяжеловато весь чемпионат играть, пара усилений из-за рубежа нужна
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Ilya Sergievsky
Давно в Ростове не было легов, пора возвращать эту тенденцию
Вообще то есть Тошевски. Но он нам только статистику портит.
+3
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Forte Live
Ответ Павел Колесников
Исключительно русскими (Байрамян, Селява и Тошевски, окей) всё-таки тяжеловато весь чемпионат играть, пара усилений из-за рубежа нужна
Тошевски - это балканский Абелардо, он не в счёт.
+4
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Артем Гладских
Нужное приобретение Ростову!
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Caniball
Ответ Ilya Sergievsky
Давно в Ростове не было легов, пора возвращать эту тенденцию
Как давно?
Прошлой весной играли и не мало.
Сезон их не было, а вы говорите как-будто 5-6 лет прошло.
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Ilya Sergievsky
Ответ Caniball
Как давно? Прошлой весной играли и не мало. Сезон их не было, а вы говорите как-будто 5-6 лет прошло.
Да ну, просто этот сезон довольно вялый для Ростова, результат хороший - топ 5 РПЛ, но игра команды стала хуже
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Михаил Лубянский
Ответ Gustav Forsberg
Марибор - как много в этом слове..
И стадион их Людски ВРТ,сложно забыть это название
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Knight-XIV
Ответ Павел Колесников
Исключительно русскими (Байрамян, Селява и Тошевски, окей) всё-таки тяжеловато весь чемпионат играть, пара усилений из-за рубежа нужна
у Тошевски 40 мин за 2 игры в сезоне. ключевой игрок наX
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chilingarovyura@icloud.com
Ответ Павел Колесников
Исключительно русскими (Байрамян, Селява и Тошевски, окей) всё-таки тяжеловато весь чемпионат играть, пара усилений из-за рубежа нужна
Согласен, ну и в конце концов, может тогда и Соу вернется, если некоторые леги придут в команду. Потому что держать конкуренцию и стабильность только на наших трудно
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afil57
МЮ не работает по Неймару, ну хоть Ростов работает по Репасу...
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Михаил Лубянский
Ответ Ilya Sergievsky
В этом то и дело, он почти не выходит, а если и выходит то ничего дельного не показывает
Да он даже ФНЛ не потянет
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Le Jay
Ответ Ilya Sergievsky
В этом то и дело, он почти не выходит, а если и выходит то ничего дельного не показывает
Будет иронично, если на фоне "достижений" Голенкова в прошлом матче, в старте с Ахматом выйдет как раз он.

Я Тошевски видел в штрафной быков, аж 2 раза, оба с мячом! Меня вообще не удивит, если реально отдадут предпочтение комбинации Полоза с Тошевски в старте.
Команда загнана в угол травмами, короткой и неопытной скамейкой.
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Ilya Sergievsky
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Вообще то есть Тошевски. Но он нам только статистику портит.
В этом то и дело, он почти не выходит, а если и выходит то ничего дельного не показывает
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Le Jay
Ответ Павел Колесников
Исключительно русскими (Байрамян, Селява и Тошевски, окей) всё-таки тяжеловато весь чемпионат играть, пара усилений из-за рубежа нужна
Безусловно. Но хотел бы уточнить у Байрамяна двойное гражданство "благодаря" Карабаху. Комментаторы почему-то не знают, что он вырос в Ростовской области. Это не случай Ари.

"Когда мне было четыре месяца, папа перевез нас в Ростовскую область – в поселок Матвеев Курган в 100 километрах от Ростова-на-Дону. Еще глубже там есть село Малокирсановка где-то на тысячу человек – там я и вырос."
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Павел Колесников
Ответ Knight-XIV
у Тошевски 40 мин за 2 игры в сезоне. ключевой игрок наX
Просто я понимаю, что если не упомянуть их, найдется умник, который предъявит
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