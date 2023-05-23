«Ростов» интересуется хавбеком «Марибора» Репасом

«Ростов» интересуется полузащитником «Марибора» Яном Репасом.

Об этом сообщает Sport24. Агент игрока прокомментировал информацию.

«Название клуба сказать не могу, но по поводу Репаса со мной связывались две команды из . Думаю, этим летом игрок покинет « », – сказал Матей Скегро.

Контракт Репаса с «Марибором» рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне чемпионата Словении хавбек провел 21 матч и отличился 4 голами.

Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте