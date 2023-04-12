Агент Сильянова об интересе «Зенита»: «Очередные слухи. Сватают всех русских, потому что уходят бразильцы, и без них получится «Зенит» Пенза»

Агент Александра Сильянова оценил вероятность перехода защитника в «Зенит».

«Очередные слухи. А «ПСЖ» не хочет выкупить? У Сильянова аренда в « » до конца сезона с правом выкупа, впереди еще восемь туров. Будет решение футболиста.

Вернуться в « »? Это решение футболиста, не желание агента, а именно желание самого футболиста, где дальше играть. Какое решение примет Сильянов, от этого и будем отталкиваться, сейчас все разговоры навредят парню. Он играет, приносит пользу «Ростову» и развивается.

Сейчас в «Зенит» сватают всех русских футболистов, потому что уходит пятерка ведущих бразильских игроков, и без них получится « » Пенза. Бразильцы там определяют вообще все, класс этих футболистов определяет уровень мастерства», — сказал .