Агент Сильянова об интересе «Зенита»: «Очередные слухи. Сватают всех русских, потому что уходят бразильцы, и без них получится «Зенит» Пенза»
Агент Александра Сильянова оценил вероятность перехода защитника в «Зенит».
«Очередные слухи. А «ПСЖ» не хочет выкупить? У Сильянова аренда в «Ростове» до конца сезона с правом выкупа, впереди еще восемь туров. Будет решение футболиста.
Вернуться в «Локомотив»? Это решение футболиста, не желание агента, а именно желание самого футболиста, где дальше играть. Какое решение примет Сильянов, от этого и будем отталкиваться, сейчас все разговоры навредят парню. Он играет, приносит пользу «Ростову» и развивается.
Сейчас в «Зенит» сватают всех русских футболистов, потому что уходит пятерка ведущих бразильских игроков, и без них получится «Зенит» Пенза. Бразильцы там определяют вообще все, класс этих футболистов определяет уровень мастерства», — сказал Вадим Шпинев.
Надеюсь-это та бабушка с билетов которой живёт встающий на победные рельсы Локомотив!?...)))
Из РПЛ практически никого не скупаем, когда лет 7 назад брали пачками и все ныли. Теперь ноют, потому что бразильцы. Москва так усиленно форсит эту тему, видимо от зависти, при этом Шахтер это "лучший клуб Восточной Европы", до которого нам не дотянуться. Что это Шахтер Рио-де-Жанейро всем как-то было пофиг: красавцы, что находят игроков в Бразилии))
Наоборот радуйтесь, что у наших днарей есть возможность играть с такими футболистами и учиться у них.
Если даже это не совсем правда, не надо так сильно переживать.