Агент Сильянова об интересе «Зенита»: «Очередные слухи. Сватают всех русских, потому что уходят бразильцы, и без них получится «Зенит» Пенза»

Теги Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Вторая лига Зенит Пенза Вадим Шпинев Александр Сильянов Футбол

Агент Александра Сильянова оценил вероятность перехода защитника в «Зенит».

«Очередные слухи. А «ПСЖ» не хочет выкупить? У Сильянова аренда в «Ростове» до конца сезона с правом выкупа, впереди еще восемь туров. Будет решение футболиста.

Вернуться в «Локомотив»? Это решение футболиста, не желание агента, а именно желание самого футболиста, где дальше играть. Какое решение примет Сильянов, от этого и будем отталкиваться, сейчас все разговоры навредят парню. Он играет, приносит пользу «Ростову» и развивается.

Сейчас в «Зенит» сватают всех русских футболистов, потому что уходит пятерка ведущих бразильских игроков, и без них получится «Зенит» Пенза. Бразильцы там определяют вообще все, класс этих футболистов определяет уровень мастерства», — сказал Вадим Шпинев.

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hartum
У этого перца манеры рыночной хабалки. Почему так к Пензе унизительно? Я там был - хороший город.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kapitelman Abram
Ответ Архитектор Мендисабаль
шпинёфф это московская бабушка
Шоломе, камрад!
Надеюсь-это та бабушка с билетов которой живёт встающий на победные рельсы Локомотив!?...)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Архитектор Мендисабаль
Ответ Kapitelman Abram
Шпинёва не знаю. Врядле его ктото знает из воротил Зенита...Сельянов? Шото слышал, но тоже не знаком...Зарему знаю! Интересно её аффторитетное мнение и об "уходе" бразильцев. А главное о вчерашних решениях ЭСК...)))
шпинёфф это московская бабушка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Яков Фридман
Вот зачем была обкатка в путях регионов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Onion
Агент понимает, что у его блатного клиента нет никаких шансов)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hartum
Ответ Rundatgame
Как-то грубовато прозвучало про Зенит, видать агент настолько низко оценивает уровень игры своего футболиста, что даже представить его там не может.
Он у заремы уроки самопиара брал. Не заденешь Зенит, не процитируют тебя на спортсе. Кто знал до этого кто такой Шпинев?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kapitelman Abram
Шпинёва не знаю. Врядле его ктото знает из воротил Зенита...Сельянов? Шото слышал, но тоже не знаком...Зарему знаю! Интересно её аффторитетное мнение и об "уходе" бразильцев. А главное о вчерашних решениях ЭСК...)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Ответ igo sarSM
Кому они нужны? Кто будет платить по 8 млн Малкому и Венделу? будут здесь пылить до пенсии
Московские пенсионеры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Ответ San9
А что плохого в бразильцах, кто-нибудь может объяснить?) Не считая Малкома, остальные куплены по адекватным ценам, кто-то вообще из немецкого пердива, а сейчас один из лучших в чемпионате, все заметно прибавили в стоимости, влились как литые, есть интерес от больших клубов Европы, и только санкции могут вставить палки в колеса. Из РПЛ практически никого не скупаем, когда лет 7 назад брали пачками и все ныли. Теперь ноют, потому что бразильцы. Москва так усиленно форсит эту тему, видимо от зависти, при этом Шахтер это "лучший клуб Восточной Европы", до которого нам не дотянуться. Что это Шахтер Рио-де-Жанейро всем как-то было пофиг: красавцы, что находят игроков в Бразилии)) Наоборот радуйтесь, что у наших днарей есть возможность играть с такими футболистами и учиться у них.
Зенит нравился всем только когда нищим был. Теперь московские бабушки наперебой пишут всякую дичь. Классика )))
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igo sarSM
Кому они нужны? Кто будет платить по 8 млн Малкому и Венделу? будут здесь пылить до пенсии
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
San9
А что плохого в бразильцах, кто-нибудь может объяснить?) Не считая Малкома, остальные куплены по адекватным ценам, кто-то вообще из немецкого пердива, а сейчас один из лучших в чемпионате, все заметно прибавили в стоимости, влились как литые, есть интерес от больших клубов Европы, и только санкции могут вставить палки в колеса.
Из РПЛ практически никого не скупаем, когда лет 7 назад брали пачками и все ныли. Теперь ноют, потому что бразильцы. Москва так усиленно форсит эту тему, видимо от зависти, при этом Шахтер это "лучший клуб Восточной Европы", до которого нам не дотянуться. Что это Шахтер Рио-де-Жанейро всем как-то было пофиг: красавцы, что находят игроков в Бразилии))
Наоборот радуйтесь, что у наших днарей есть возможность играть с такими футболистами и учиться у них.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Уйдут не бесплатно. Все на длинных контрактах. Можно из Бразилии народ набрать. Зачем Зениту этот игрок вообще? Смех один
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
D)e(x
Очень недальновидно со стороны Шпинева так на Зенит наезжать. Да и зачем так резко реагировать?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dark.Babysitter
А можно узнать - куда уходят бразильцы и кто именно из них?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rundatgame
Как-то грубовато прозвучало про Зенит, видать агент настолько низко оценивает уровень игры своего футболиста, что даже представить его там не может.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Марченко
Ответ Superkenguroo
А что так бомбануло-то? Если даже это не совсем правда, не надо так сильно переживать.
у них уже траур, крайний шанс взять чемпионство)))
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Минин
Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
Мммм, да Мсье - знаток.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
napoli_14
Шпинев решил двух бразильцев оставить-таки? )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elegante
Это что ещё за чудо-предсказатель вылез?)))
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wRong
Бред. Малком, очень вероятно, уйдет, ну и Вендел может быть. Про остальных нет таких гарантий, при этом еще Ду Кейрос летом приезжает уже точно и легко можно будет купить на замену ушедшим тех же самых бразильцев или любых других южноамериканцев
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
10ztv
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Комментарий удален модератором
а если из спартака разбегутся?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Superkenguroo
Ответ Виктор
Этот агент хату поставит на то, что бразильцы уходят? Нет? Тогда пусть пасть свою вонючую закроет.
А что так бомбануло-то?
Если даже это не совсем правда, не надо так сильно переживать.
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Эсперов
Зенит просто то купит ещё бразильцев , очнитесь , им не нужны россияне.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
L.A.S_Vegas_777_
А этот горох - агент бразильцев из Зенита? Что он так заявляет уверенно, что 5 бразильцев уходят? 🤔
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый тренер ФК Спартак
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий