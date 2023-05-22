Массимо Каррера: «Полагал, у «Спартака» больше всего шансов остановить «Зенит». Не думал, что петербуржцы годами будут чемпионами»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Массимо Каррера Футбол

Массимо Каррера удивлен регулярными победами «Зенита» в чемпионате России.

– «Зенит» оформил пятое чемпионство подряд. О чем это говорит для вас?

– Это говорит о том, что «Зенит» хорошо работал на поле в последние годы, а также о том, что у клуба были хорошие планы, которые они выполнили.

– После ухода из «Спартака» вы могли представить, что клуб не будет становиться чемпионом в следующие шесть лет? Для вас это шок?

– После того как я ушел из «Спартака», не думал, что «Зенит» будет становиться чемпионом в следующие годы.

Полагал, что у «Спартака» больше всего шансов остановить подавляющую мощь команды из Санкт-Петербурга, – отметил бывший главный тренер красно-белых.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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46 комментариев

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Owen_the_Simple
"Подавляющая мощь Зенита" . Приятно звучит.
+51
-14
+37
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fil_spb
Ответ Fintt
(Не)удивительное дело: футбольный человек говорит о том, что Зенит побеждает на поле, и что у него хорошо работает клубная система. Без нытья, без кислотности, просто как оно есть.
"Без нытья, без кислотности, просто как оно есть."

И неудивительно что такой человек в итоге в Спартаке не прижился.
+34
-4
+30
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Fintt
(Не)удивительное дело: футбольный человек говорит о том, что Зенит побеждает на поле, и что у него хорошо работает клубная система. Без нытья, без кислотности, просто как оно есть.
+28
-3
+25
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Owen_the_Simple
Ответ Owen_the_Simple
"Подавляющая мощь Зенита" . Приятно звучит.
Александр Соболев, уныло водил ложкой в тарелке с борщом, другой рукой судорожно теребя сосиску и опасливо косился на окно, через которое ослепительным сиянием разливалась ПОДАВЛЯЮЩАЯ МОЩЬ ЗЕНИТА
МОЩЬ
ЗЕНИТА
+36
-18
+18
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Циник Петербургский
Ответ Owen_the_Simple
"Подавляющая мощь Зенита" . Приятно звучит.
Сейчас Вам болельщики клуба 7-1 быстро объяснят, что все эти 4, 5, 7 голов в их ворота были забиты в кабинетах.
+31
-14
+17
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Саша Пушкин
Ответ OldRedWhite
+/ И Ваш тоже !
Что-то ты сегодня ласковый. Я бы не был на таком позитиве, если бы за мою команду играл Соболев.
+10
-2
+8
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ZarvuR2020
Ответ OldRedWhite
Ваш юмор для меня всегда , как глоток свежего воздуха !
Так у него есть работа или нет?
+13
-5
+8
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Саша Пушкин
Чего он там, до сих пор без работы сидит?
+18
-11
+7
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Fintt
Ответ Андрей Корнилов
Он судейства не видел наивный
То есть смотрел футбол, полностью игнорируя судей и их решения? Это как вообще?)))
+7
0
+7
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Owen_the_Simple
Ответ Artem Andreevich
не долго вам осталось
Я это от вашей братии впервые слышал в 2006, т.е........... 17 лет назад. Ужас, как время-то летит!
+6
0
+6
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igls54
Массимо, действительно, серьезно переоценил возможности Заремы и Федуна
+10
-5
+5
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Owen_the_Simple
Ответ Андрей Корнилов
Да, придуманное чемпионство, и воняет , а изменить невозможно из-за продажности "неподкупных"
Ты чувствуешь себя ПОДАВЛЕННО?
+7
-2
+5
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schwein
Не думал, не гадал он,
Никак не ожидал он
Такого вот конца.
Пам-пам.
+6
-2
+4
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ihatebarcelona
Ответ Artem Andreevich
не долго вам осталось
🤣🤣🤣
+3
0
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T622222
Когда был Массимо они были 5-ми 🤣🤣🔥🔥
+7
-4
+3
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Саша Пушкин
Ответ OldRedWhite
Соболев - только жалкий эпигон Дзюбы ! Какой уж тут позитив ?
Эпигон...
https://www.youtube.com/watch?v=fc3K9_mwh4Q
+3
0
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Виктор
Ответ Fintt
То есть смотрел футбол, полностью игнорируя судей и их решения? Это как вообще?)))
Это по-спартаковски.
+4
-2
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Owen_the_Simple
Ну вот, такой хороший заголовок зачем-то поменяли
+2
0
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Otto Kretschmer
Ответ AminO2
Наряду с управляемым арбитражем, создана сеть фарм-клубов-грегари в РПЛ. Чемпионство в РФ - это теперь технология почище 5 клубов из УССР в чемпионате СССР.
зачётно страдаете, да ещё на фоне лояльного судейства в пользу спартака.
+4
-2
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Снежана Цветкова
Ответ Owen_the_Simple
"Подавляющая мощь Зенита" . Приятно звучит.
Карера вобще сам по себе приятный 😘
+2
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KKA
Ответ ZarvuR2020
Так у него есть работа или нет?
Наработался уже)))
+2
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Nogoi89
Работать надо планомерно
+2
0
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KKA
Ответ Owen_the_Simple
Александр Соболев, уныло водил ложкой в тарелке с борщом, другой рукой судорожно теребя сосиску и опасливо косился на окно, через которое ослепительным сиянием разливалась ПОДАВЛЯЮЩАЯ МОЩЬ ЗЕНИТА МОЩЬ ЗЕНИТА
👍👍👍 Я бы на вашем месте за кандидатскую сел )))
+1
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Джон Харпер
Ответ Owen_the_Simple
Александр Соболев, уныло водил ложкой в тарелке с борщом, другой рукой судорожно теребя сосиску и опасливо косился на окно, через которое ослепительным сиянием разливалась ПОДАВЛЯЮЩАЯ МОЩЬ ЗЕНИТА МОЩЬ ЗЕНИТА
)
+1
0
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Кот болотный
Ответ Снежана Цветкова
Карера вобще сам по себе приятный 😘
Каррера мне напоминает итальянца из известной комедии Э.Рязанова.
+1
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