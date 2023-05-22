Массимо Каррера: «Полагал, у «Спартака» больше всего шансов остановить «Зенит». Не думал, что петербуржцы годами будут чемпионами»

Массимо Каррера удивлен регулярными победами «Зенита» в чемпионате России.

– « » оформил пятое чемпионство подряд. О чем это говорит для вас?

– Это говорит о том, что «Зенит» хорошо работал на поле в последние годы, а также о том, что у клуба были хорошие планы, которые они выполнили.

– После ухода из «Спартака» вы могли представить, что клуб не будет становиться чемпионом в следующие шесть лет? Для вас это шок?

– После того как я ушел из «Спартака», не думал, что «Зенит» будет становиться чемпионом в следующие годы.

Полагал, что у « » больше всего шансов остановить подавляющую мощь команды из Санкт-Петербурга, – отметил бывший главный тренер красно-белых.

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