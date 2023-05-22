Массимо Каррера: «Полагал, у «Спартака» больше всего шансов остановить «Зенит». Не думал, что петербуржцы годами будут чемпионами»
Массимо Каррера удивлен регулярными победами «Зенита» в чемпионате России.
– «Зенит» оформил пятое чемпионство подряд. О чем это говорит для вас?
– Это говорит о том, что «Зенит» хорошо работал на поле в последние годы, а также о том, что у клуба были хорошие планы, которые они выполнили.
– После ухода из «Спартака» вы могли представить, что клуб не будет становиться чемпионом в следующие шесть лет? Для вас это шок?
– После того как я ушел из «Спартака», не думал, что «Зенит» будет становиться чемпионом в следующие годы.
Полагал, что у «Спартака» больше всего шансов остановить подавляющую мощь команды из Санкт-Петербурга, – отметил бывший главный тренер красно-белых.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
И неудивительно что такой человек в итоге в Спартаке не прижился.
МОЩЬ
ЗЕНИТА
Никак не ожидал он
Такого вот конца.
Пам-пам.
https://www.youtube.com/watch?v=fc3K9_mwh4Q