Фердинанд считает, что «Ман Сити» не лучше «МЮ»-2008: «Выиграют ЛЧ – поговорим»
Рио Фердинанд считает, что «Манчестер Сити» еще не превзошел «Манчестер Юнайтед»-2007/08.
«Поздравляю «Ман Сити». Три чемпионства подряд, грозная команда.
«Горожане» позволили «Арсеналу» оторваться, но благодаря опыту развернули ситуацию в конце сезона. И я даже не думаю, что им пришлось включать повышенную передачу. Они просто включили вторую и обогнали «Арсенал»: «До встречи!»
Об этой команде будут говорить как об одной из лучших в истории АПЛ, никаких сомнений. Она может быть лучше нашей, но ей кое-что еще нужно выиграть.
Если «Сити» выиграет Лигу чемпионов, тогда тут действительно есть о чем поговорить. Но пока нельзя так говорить! Сперва надо выиграть ЛЧ», – заявил экс-защитник «МЮ» в своем подкасте.
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Нынешний Сити - великая команда. И даже если они так и не возьмут ЛЧ, то не станут от этого ни чуть хуже.
Тот МЮ был невероятно силён, как и Челси 2009, Бавария Юпа, Барса времён Вильи и MSN, и Реал Жозе. Кому-то повезло взять ЛЧ, кому-то нет.
Но менее великими эти команды по своей силе не стали.
По индивидуальности я даже пробовать не буду сравнивать, это намного сложнее, но совершенно неважно. Многие не понимают футбол Пепа, там не индивидуальности на первом плане, именно это показывает нынешняя вариация Сити и этим мне она так нравится. Есть например Холланд, кладущий голы пачками, но при случае он спокойно жертвует собой, может даже почти не касаться мяча весь матч, но пахать на команду. Великолепная команда.
Вот и думай как бы тот МЮ сыграл с МС Пепа.
Особенно смешно было в дерби на ОлдТрапорде.
МЮ решил почтить память чего-то там и одел олдовую форму без спонсоров, кучу понтов раскидали до игра, а Сити просто молча их поимел. Плаксивый фэйс Роналду - ща глянул обзор, кайф.