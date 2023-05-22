Фердинанд считает, что «Ман Сити» не лучше «МЮ»-2008: «Выиграют ЛЧ – поговорим»

Рио Фердинанд считает, что «Манчестер Сити» еще не превзошел «Манчестер Юнайтед»-2007/08.

«Поздравляю « ». Три чемпионства подряд, грозная команда.

«Горожане» позволили «Арсеналу» оторваться, но благодаря опыту развернули ситуацию в конце сезона. И я даже не думаю, что им пришлось включать повышенную передачу. Они просто включили вторую и обогнали «Арсенал»: «До встречи!»

Об этой команде будут говорить как об одной из лучших в истории АПЛ, никаких сомнений. Она может быть лучше нашей, но ей кое-что еще нужно выиграть.

Если «Сити» выиграет , тогда тут действительно есть о чем поговорить. Но пока нельзя так говорить! Сперва надо выиграть ЛЧ», – заявил экс-защитник « » в своем подкасте.

Фишка чемпионств Пепа в АПЛ – победные серии по несколько месяцев. Как «Сити» это делает и при чем тут «Ливерпуль»?

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте