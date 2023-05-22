Фердинанд считает, что «Ман Сити» не лучше «МЮ»-2008: «Выиграют ЛЧ – поговорим»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

Рио Фердинанд считает, что «Манчестер Сити» еще не превзошел «Манчестер Юнайтед»-2007/08.

«Поздравляю «Ман Сити». Три чемпионства подряд, грозная команда.

«Горожане» позволили «Арсеналу» оторваться, но благодаря опыту развернули ситуацию в конце сезона. И я даже не думаю, что им пришлось включать повышенную передачу. Они просто включили вторую и обогнали «Арсенал»: «До встречи!»

Об этой команде будут говорить как об одной из лучших в истории АПЛ, никаких сомнений. Она может быть лучше нашей, но ей кое-что еще нужно выиграть.

Если «Сити» выиграет Лигу чемпионов, тогда тут действительно есть о чем поговорить. Но пока нельзя так говорить! Сперва надо выиграть ЛЧ», – заявил экс-защитник «МЮ» в своем подкасте.

Фишка чемпионств Пепа в АПЛ – победные серии по несколько месяцев. Как «Сити» это делает и при чем тут «Ливерпуль»?

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39 комментариев

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Этот Райола хочет денег
Зачем их сравнивать, да еще в таком тоне. Рио, вы в любом случае останетесь в истории крутой командой, сейчас время других. Эта спортивная ревность ни к чему
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Этот Райола хочет денег
Зачем их сравнивать, да еще в таком тоне. Рио, вы в любом случае останетесь в истории крутой командой, сейчас время других. Эта спортивная ревность ни к чему
Вы правы) просто почему эти разговоры пошли потому что школьные фаны МС начали сравнивать МС с Мю САФ а и начали говорить что этот Мс лучший в истории апл хотя у них даже 1 Лч еще нет не говоря уже о двух или о требле, поэтому думаю Фердинанд так высказался , атак я понял вашу мысль вы абсолютно правы нужно уважать то чего достиг МС я как фан Мю признаю это Мс давно наиграл на требл , но конечно же мы хотим что бы Мю остановил их в финале)
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Иван Иванов
Сам Юнайтед выиграл оба финала незаслуженно Бавария весь матч играла лучше лишь в концовке расслабилась,Челси в московском финале тоже играл лучше если бы не подскользнулся Джон Терри в серии пенальти, ничего бы не было.а барса Гвардиолы их вообще возила в обоих финалах как подростков.
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Alex Rhea
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Выиграют ЛЧ, можно вносить в футбольную лику святых, если проиграют, то Селюк был прав насчёт шаманов
Селюк снял проклятие, по крайней мере так сказал
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+8
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Syog1010
Глупо конечно сравнивать, но раз уж на то пошло, раскатали бы ту команду в одни ворота. Футбол далеко ушёл во всех отношениях, а тот МЮ даже с той же Барсой своего времени не справился, уже было похоже на битву индейцев с конкистадорами, с этой МС уж подавно.
Глупо сравнивать ту барсу с нынешним Мс, в той Барсе играли праймовые Месси , хави и иньеста, не один игрок Мс не сравнится с теми монстрами
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Syog1010
Глупо конечно сравнивать, но раз уж на то пошло, раскатали бы ту команду в одни ворота. Футбол далеко ушёл во всех отношениях, а тот МЮ даже с той же Барсой своего времени не справился, уже было похоже на битву индейцев с конкистадорами, с этой МС уж подавно.
+8
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shahmur
Сделают требл поплачем.
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Дмитрий Иванов
Ответ Этот Райола хочет денег
Зачем их сравнивать, да еще в таком тоне. Рио, вы в любом случае останетесь в истории крутой командой, сейчас время других. Эта спортивная ревность ни к чему
Ну он честно и немного субъективно ответил на вопрос. Дело не в истории, а в вечном противостоянии. Мало кто из ветеранов спартака или цска в таком положительном ключе отзывался бы о сопернике
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Тиль Улленшпигель
Лучше, хуже... Наслаждайтесь игрой!
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Ola BP
Фердинанд как адепты Месси, которые один титул ставят выше всего остального.
Нынешний Сити - великая команда. И даже если они так и не возьмут ЛЧ, то не станут от этого ни чуть хуже.
Тот МЮ был невероятно силён, как и Челси 2009, Бавария Юпа, Барса времён Вильи и MSN, и Реал Жозе. Кому-то повезло взять ЛЧ, кому-то нет.
Но менее великими эти команды по своей силе не стали.
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a1ber1
Ответ Syog1010
Глупо конечно сравнивать, но раз уж на то пошло, раскатали бы ту команду в одни ворота. Футбол далеко ушёл во всех отношениях, а тот МЮ даже с той же Барсой своего времени не справился, уже было похоже на битву индейцев с конкистадорами, с этой МС уж подавно.
даже с той Барсой )) та Барса была одна из лучших в истории
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Кашшай Чакырович
Хави и Иньеста при Гвардиоле, как детей отвозили тот Мю и этот Сити их так же бы отвозил )
Не узнаем уже наверняка , но ясно одно факт в том что у мю 20 чемпионств два раза по три чемпионств подряд , а у сити всего 7 , у Мю 3 Лч два из них при САФ а у МС 0 , а при Гвардиоле (пока что 0) у мю первый требл в истории англии у МС 0 (хотя они близки) последний обладатель ЗМ в Англии игрок Мю при САФе , на этом и ставится большая точка во всех спорах какая команда лучшая в истории и самая титулованная )) те кто не смотрел игры Мю нынешние школьные фаны и дальше будут отрицать факты и думать Что МС нынешний лучше Мю 2008 что ж им никак не докажешь , но факты есть факты)
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Кашшай Чакырович
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Громил 6-1 но проигрывал Апл , как и сульшер громил Мс 2-1 (2-0) но так же не побеждал в Апл , одно и тоже , Мс пепа побеждал Сульшер с мешками в составе которые даже не знают какого это быть чемпионом , а тот состав САФа 2008 это совсем другой уровень Криштиану гигз скоулз руни тевес видич фердинанд , ты вообще о чем ?) даже обычную игру скоулза пеп ставил легендам таким как хави и иньеста что бы они смотрели и учились
Хави и Иньеста при Гвардиоле, как детей отвозили тот Мю и этот Сити их так же бы отвозил )
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ #SharkTeam
Манчини громил сафа 6-1, с нынешним составом наверное 20-0 бы вынес, а тех из 2008 ну может поменьше
Громил 6-1 но проигрывал Апл , как и сульшер громил Мс 2-1 (2-0) но так же не побеждал в Апл , одно и тоже , Мс пепа побеждал Сульшер с мешками в составе которые даже не знают какого это быть чемпионом , а тот состав САФа 2008 это совсем другой уровень Криштиану гигз скоулз руни тевес видич фердинанд , ты вообще о чем ?) даже обычную игру скоулза пеп ставил легендам таким как хави и иньеста что бы они смотрели и учились
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Syog1010
Обыгрывал в матче регулярного Чемпа, а не плоффе или финале чего-то там, и не то чтобы обыгрывал-переигрывал, а просто получалось побеждать, и опять, не эту команду с Холландом, ложными крацними защитникам, ложным опорником и т.д. По индивидуальности я даже пробовать не буду сравнивать, это намного сложнее, но совершенно неважно. Многие не понимают футбол Пепа, там не индивидуальности на первом плане, именно это показывает нынешняя вариация Сити и этим мне она так нравится. Есть например Холланд, кладущий голы пачками, но при случае он спокойно жертвует собой, может даже почти не касаться мяча весь матч, но пахать на команду. Великолепная команда.
Бро , вот именно что прежний МС играл намного сильнее чем Мс с Холландом это признали все, и даже так мю сульшера удавалось побеждать тот Мс во встречах друг с другом
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Syog1010
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Даже как команда , думаю тот Мю будет сильнее , чисто по индивидуальности игроков , и даже по соперничеству , команду Пепа 3-4 раза обыгрывал Сам Сульшер , представьте что сделал бы САФ в те времена с таким составов (2008) что бы сравнить нужно просто вспомнить как судьшер обыгрывал гвардиолу почти что с мешками , это совсем другой уровень
Обыгрывал в матче регулярного Чемпа, а не плоффе или финале чего-то там, и не то чтобы обыгрывал-переигрывал, а просто получалось побеждать, и опять, не эту команду с Холландом, ложными крацними защитникам, ложным опорником и т.д.
По индивидуальности я даже пробовать не буду сравнивать, это намного сложнее, но совершенно неважно. Многие не понимают футбол Пепа, там не индивидуальности на первом плане, именно это показывает нынешняя вариация Сити и этим мне она так нравится. Есть например Холланд, кладущий голы пачками, но при случае он спокойно жертвует собой, может даже почти не касаться мяча весь матч, но пахать на команду. Великолепная команда.
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#SharkTeam
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Даже как команда , думаю тот Мю будет сильнее , чисто по индивидуальности игроков , и даже по соперничеству , команду Пепа 3-4 раза обыгрывал Сам Сульшер , представьте что сделал бы САФ в те времена с таким составов (2008) что бы сравнить нужно просто вспомнить как судьшер обыгрывал гвардиолу почти что с мешками , это совсем другой уровень
Манчини громил сафа 6-1, с нынешним составом наверное 20-0 бы вынес, а тех из 2008 ну может поменьше
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Universal1000
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Даже как команда , думаю тот Мю будет сильнее , чисто по индивидуальности игроков , и даже по соперничеству , команду Пепа 3-4 раза обыгрывал Сам Сульшер , представьте что сделал бы САФ в те времена с таким составов (2008) что бы сравнить нужно просто вспомнить как судьшер обыгрывал гвардиолу почти что с мешками , это совсем другой уровень
МЮ Сафа просрал оба матча Манчестер Сити в сезоне 2007-2008. Это еще шейхов не было, а Сити уже имел МЮ и дома и на выезде.
Вот и думай как бы тот МЮ сыграл с МС Пепа.

Особенно смешно было в дерби на ОлдТрапорде.
МЮ решил почтить память чего-то там и одел олдовую форму без спонсоров, кучу понтов раскидали до игра, а Сити просто молча их поимел. Плаксивый фэйс Роналду - ща глянул обзор, кайф.
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ShamilK
Ответ Syog1010
Глупо конечно сравнивать, но раз уж на то пошло, раскатали бы ту команду в одни ворота. Футбол далеко ушёл во всех отношениях, а тот МЮ даже с той же Барсой своего времени не справился, уже было похоже на битву индейцев с конкистадорами, с этой МС уж подавно.
Как это не справился, если МЮ тогда прошел Барсу с голом Скоулза? Футбол не настолько прогрессировал, чтобы говорить такие вещи
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Кашшай Чакырович
Нет разговоры пошли после того как все старые звёзды Мю стали истерить видя как играет МС ,потому что такое футбол им только во сне может присниться и также местные глорикии Мю )
Ты что то спутал , так как все почти игроки мю выразили почтение игре МС тот же руни неввил и другие , возмущался только евра и то его тоже можно понять , я как 15 летний фан мю так же признаю то что МС набрали обороты но они даже и не близко к величию Мю это факт )
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Кашшай Чакырович
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Вы правы) просто почему эти разговоры пошли потому что школьные фаны МС начали сравнивать МС с Мю САФ а и начали говорить что этот Мс лучший в истории апл хотя у них даже 1 Лч еще нет не говоря уже о двух или о требле, поэтому думаю Фердинанд так высказался , атак я понял вашу мысль вы абсолютно правы нужно уважать то чего достиг МС я как фан Мю признаю это Мс давно наиграл на требл , но конечно же мы хотим что бы Мю остановил их в финале)
Нет разговоры пошли после того как все старые звёзды Мю стали истерить видя как играет МС ,потому что такое футбол им только во сне может присниться и также местные глорикии Мю )
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Сергей Посохов
Там не только нет лч там и чемпионшип бы светил не купи шейхи клуб.
Очень даже в точку) боюсь представить что будет с мю когда шейхи купят его , наверное в англии будут только два Манчестера играть
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Сергей Посохов
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Вы правы) просто почему эти разговоры пошли потому что школьные фаны МС начали сравнивать МС с Мю САФ а и начали говорить что этот Мс лучший в истории апл хотя у них даже 1 Лч еще нет не говоря уже о двух или о требле, поэтому думаю Фердинанд так высказался , атак я понял вашу мысль вы абсолютно правы нужно уважать то чего достиг МС я как фан Мю признаю это Мс давно наиграл на требл , но конечно же мы хотим что бы Мю остановил их в финале)
Там не только нет лч там и чемпионшип бы светил не купи шейхи клуб.
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ФроммайхартЯкутск
В спорте состязательность это в характере. Но МС сегодня этот нечто. Благодаря лысому шарлатану...
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Илья Сутурин
Вадим Галыгин: а вот таааааааддаааааа.....
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