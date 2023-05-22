Адамс об «Арсенале»: «Титул был проигран еще 2-3 месяца назад – игроки выдохлись. Артета выжал максимум из команды – это все, что нужно от тренера»
Тони Адамс считает, что «Арсенал» упустил чемпионство из-за недостаточной глубины состава.
«Большую часть сезона мы зависели от Сака и Мартинелли. Можно было дать Эмилу [Смит-Роу] больше времени. Они [Сака и Мартинелли] понадобились бы нам в конце сезона. Они всегда нужны нам на финишной прямой.
Я ждал, что команда оступится, но этого не произошло. Была стабильная четверка защитников. Вратарь выглядел уверенным в себе. Баланс в центре поля был идеальным. Все шло своим чередом.
Но как только ресурсы иссякли, [случилась] пара травм, игроки потеряли форму, это не сработало. Думаю, [титул] был упущен еще два-три месяца назад. Они выдохлись.
Эта команда была великолепна. Никто этого не ожидал. Они блестяще справились, а Артете больно. Он выжал максимум из этих игроков, и это все, что нужно от тренера», – сказал бывший защитник «Арсенала» в эфире Sky Sports.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Игроки - ТОП
Вся команда 🔝.
Скажи что Арсенал, прошлого года станет вторым при таком Сити, все бы радовались!
А, ну и да, день Святого Тоттерингема вернулся)))
Артета о ротации видимо только краем уха слышал 😏 Менял игроков в старте только в случае травмы... Естественно под конец сезона основа выжаты как лимон 🤷🏻
Но даже если Адамс прав - говорил ли он в начале весны «Арсенал провалит концовку если не начнет ротацию»?