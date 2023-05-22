Адамс об «Арсенале»: «Титул был проигран еще 2-3 месяца назад – игроки выдохлись. Артета выжал максимум из команды – это все, что нужно от тренера»

Тони Адамс считает, что «Арсенал» упустил чемпионство из-за недостаточной глубины состава.

«Большую часть сезона мы зависели от и . Можно было дать Эмилу [ ] больше времени. Они [Сака и Мартинелли] понадобились бы нам в конце сезона. Они всегда нужны нам на финишной прямой.

Я ждал, что команда оступится, но этого не произошло. Была стабильная четверка защитников. Вратарь выглядел уверенным в себе. Баланс в центре поля был идеальным. Все шло своим чередом.

Но как только ресурсы иссякли, [случилась] пара травм, игроки потеряли форму, это не сработало. Думаю, [титул] был упущен еще два-три месяца назад. Они выдохлись.

Эта команда была великолепна. Никто этого не ожидал. Они блестяще справились, а больно. Он выжал максимум из этих игроков, и это все, что нужно от тренера», – сказал бывший защитник « » в эфире Sky Sports.

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