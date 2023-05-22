Адамс об «Арсенале»: «Титул был проигран еще 2-3 месяца назад – игроки выдохлись. Артета выжал максимум из команды – это все, что нужно от тренера»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Тони Адамс Эмил Смит-Роу Букайо Сака Габриэл Мартинелли Футбол

Тони Адамс считает, что «Арсенал» упустил чемпионство из-за недостаточной глубины состава.

«Большую часть сезона мы зависели от Сака и Мартинелли. Можно было дать Эмилу [Смит-Роу] больше времени. Они [Сака и Мартинелли] понадобились бы нам в конце сезона. Они всегда нужны нам на финишной прямой.

Я ждал, что команда оступится, но этого не произошло. Была стабильная четверка защитников. Вратарь выглядел уверенным в себе. Баланс в центре поля был идеальным. Все шло своим чередом.

Но как только ресурсы иссякли, [случилась] пара травм, игроки потеряли форму, это не сработало. Думаю, [титул] был упущен еще два-три месяца назад. Они выдохлись.

Эта команда была великолепна. Никто этого не ожидал. Они блестяще справились, а Артете больно. Он выжал максимум из этих игроков, и это все, что нужно от тренера», – сказал бывший защитник «Арсенала» в эфире Sky Sports.

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15 комментариев

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Akezhan Kutvarov
Артета - ТОП
Игроки - ТОП
Вся команда 🔝.
Скажи что Арсенал, прошлого года станет вторым при таком Сити, все бы радовались!
+20
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+18
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Rick Sanchezz
Все так, Сака играл без замен, в итоге выдохся, травма Салибы без адекватной замены, потом ещё Мартинелли лодыжку подвернули с Брайтоном
+7
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+6
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Ихарь Окенфэйлов
Я думаю следует сказать Арсеналу спасибо, за этот красивый и яркий сезон. Держались долго, и если бы не Арсенал, борьбы вообще бы не получилось. Надеюсь в следующем сезоне Артета сделает выводы, ещё усилятся, и тогда уже Сити будет совсем тяжело.
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Шамиль Зигантдинов
Полностью согласен, но была надежда 😅
+4
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Джейме Ланнистер
Ответ bm
Сака вообще играет как бешенный, как в Арсенале, так и в сборной. Боюсь что скоро сломают, если будут так часто использовать
Он уже 2 месяца как призрак. Выдохся уже. Виноват тренер, когда его используют даже против клубов вроде Оксфорда и даже ставил на матчи при счете 3-0. Мартинелли тоже выдохся зимой, 2 недели отдыхал и потом стал лучшим игроком в атаке.
+4
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Navi88
вовремя поменять подход, стратегию, режим - это разве не работа тренера?
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bm
Сака вообще играет как бешенный, как в Арсенале, так и в сборной. Боюсь что скоро сломают, если будут так часто использовать
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Capitan_RAF
Да вообще пофиг на этот титул. Арсенал снова топ, а не посмешище - вот что главное.
А, ну и да, день Святого Тоттерингема вернулся)))
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Artuom Batishev
Ответ Великолепный Пеп
Сейчас появилось столько сильных задних умом экспертов, - всем, оказывается, еще 2-3 месяца назад все было ясно, только не делились с общественностью
Да любому человеку, даже в начале сезона известно: нельзя играть весь сезон одним составом. А уж Адамс, как бывший игрок, тем более это хорошо знает.

Артета о ротации видимо только краем уха слышал 😏 Менял игроков в старте только в случае травмы... Естественно под конец сезона основа выжаты как лимон 🤷🏻
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Великолепный Пеп
Ответ Artuom Batishev
Да любому человеку, даже в начале сезона известно: нельзя играть весь сезон одним составом. А уж Адамс, как бывший игрок, тем более это хорошо знает. Артета о ротации видимо только краем уха слышал 😏 Менял игроков в старте только в случае травмы... Естественно под конец сезона основа выжаты как лимон 🤷🏻
Ливерпуль прошлый год играл без особой ротации и тоже имел на матчи в АПЛ и ЛЧ +- один и тот же старт и до сезона держал супер высокий уровень

Но даже если Адамс прав - говорил ли он в начале весны «Арсенал провалит концовку если не начнет ротацию»?
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bm
Ответ Джейме Ланнистер
Он уже 2 месяца как призрак. Выдохся уже. Виноват тренер, когда его используют даже против клубов вроде Оксфорда и даже ставил на матчи при счете 3-0. Мартинелли тоже выдохся зимой, 2 недели отдыхал и потом стал лучшим игроком в атаке.
Мартинелли все таки больше отдыхал. Да и в сборной не был игроком основы.
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