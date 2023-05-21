«Выставляй собаку на продажу». Агбонлахор – Артете после чемпионства «Ман Сити»
Габриэль Агбонлахор уколол Микеля Артету после победы «Манчестер Сити» в АПЛ.
«Горожане» гарантировали себе чемпионство после 35 проведенных матчей. «Арсенал», идущий вторым в турнирной таблице, отстает от команды Пепа Гвардиолы на 4 очка за один тур до конца.
«Выставляй собаку на продажу», – сказал бывший форвард «Астон Виллы».
Напомним, ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что завел лабрадора по кличке Победа.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Из них 15 за 3 сезона , когда он и правда хорошо играл в футбол .
По меркам Астон Виллы, разумеется
Эй , на «Беде»! Счастливого плавания!»
Для них даже правила математики не закон !
На выезде впервые с февраля - так что статистика поглавнее математики будет !