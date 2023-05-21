«Выставляй собаку на продажу». Агбонлахор – Артете после чемпионства «Ман Сити»

Габриэль Агбонлахор уколол Микеля Артету после победы «Манчестер Сити» в АПЛ.

«Горожане» гарантировали себе чемпионство после 35 проведенных матчей. «Арсенал», идущий вторым в турнирной таблице, отстает от команды Пепа Гвардиолы на 4 очка за один тур до конца.

«Выставляй собаку на продажу», – сказал бывший форвард «Астон Виллы».

Напомним, ранее главный тренер « » рассказал, что завел лабрадора по кличке Победа.

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