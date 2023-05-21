«Выставляй собаку на продажу». Агбонлахор – Артете после чемпионства «Ман Сити»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Габриэль Агбонлахор животные и спорт ахахаха Футбол

Габриэль Агбонлахор уколол Микеля Артету после победы «Манчестер Сити» в АПЛ.

«Горожане» гарантировали себе чемпионство после 35 проведенных матчей. «Арсенал», идущий вторым в турнирной таблице, отстает от команды Пепа Гвардиолы на 4 очка за один тур до конца.

«Выставляй собаку на продажу», – сказал бывший форвард «Астон Виллы». 

Напомним, ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что завел лабрадора по кличке Победа

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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32 комментария

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RedDevil1909
советует великий чемпион - с цифрой 0 в графе титулы)
+164
-13
+151
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Los Galácticos
Надо было дать кличку лабрадору - Доминатор.
+52
-8
+44
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Den-is
Ответ RedDevil1909
советует великий чемпион - с цифрой 0 в графе титулы)
Не может забыть просто, как его Арсенал Венгера раз за разом позорил, когда тот играл за Виллу)))
+32
-1
+31
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Екн Лор
Слово "собака" в новости и ни одной шутки про Газзаева. Спортс удивляет)
+12
-2
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Артур Исаев
Ответ OldRedWhite
10 голов за 4 сотни матчей у этого нападающего ))) Из них 15 за 3 сезона , когда он и правда хорошо играл в футбол . По меркам Астон Виллы, разумеется
15 голов из 10? Всё в порядке?
+11
-1
+10
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OldRedWhite
Ответ RedDevil1909
советует великий чемпион - с цифрой 0 в графе титулы)
10 голов за 4 сотни матчей у этого нападающего )))
Из них 15 за 3 сезона , когда он и правда хорошо играл в футбол .
По меркам Астон Виллы, разумеется
+14
-5
+9
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Spaten
«Как вы яхту назовёте, так она и поплывет!
Эй , на «Беде»! Счастливого плавания!»
+3
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avcgloronalduMU
это про кого он из игроков?))
+2
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Александр Андреев
Не ожидал такого от Агбонлахора в адрес Стивена Джерарда.
+4
-2
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Shadow1882
Ответ Екн Лор
Слово "собака" в новости и ни одной шутки про Газзаева. Спортс удивляет)
Шутники на каникулы разъехались
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Александр Опёнышев
Ответ OldRedWhite
10 голов за 4 сотни матчей у этого нападающего ))) Из них 15 за 3 сезона , когда он и правда хорошо играл в футбол . По меркам Астон Виллы, разумеется
Как это из 10 голов за четыре сотни матчей получилось 15 за 3 сезона, это вообще как
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Van Darkholme
Следующая новость : "Артета выставляет на продажу Агбонлахора"
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Mixos Demid
Отстаньте от Артеты!!! Достойный сезон, хорошая работа тренера и команды!!! Артета скоро приведет Арсенал к чемпионству!!!
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Мукунку хороший
Пора Зине рассказать всю правду)
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Xm.md
Хорош
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Sergey boogaloo
Агбонлахор-британский Мостовой.В молодости был один из самых скоростных игроков ,в плане бега.Язык опережает голову сейчас...
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Gunner835
Ответ Los Galácticos
Надо было дать кличку лабрадору - Доминатор.
😁😁😁👍👍👍
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Slavick Nemkovsky
Можно просто собаку переименовать как капитан Врунгель свою яхту )
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Дядя Вадя
Артета у него жену увёл что ли? или голевую передачу когда-то не отдал?
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&_Bishep_&
...написал нападающий, у которого 75 голов за 13 сезонов.
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OldRedWhite
Ответ Александр Опёнышев
Как это из 10 голов за четыре сотни матчей получилось 15 за 3 сезона, это вообще как
Так это ж англосаксы !
Для них даже правила математики не закон !
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Александр Опёнышев
Ответ OldRedWhite
Так это ж англосаксы ! Для них даже правила математики не закон !
ты там вообще в порядке, какую-то бессмыслицу пишешь, юмор странный у тебя конечно, ну и с математикой проблемы на лицо
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OldRedWhite
Ответ Александр Опёнышев
ты там вообще в порядке, какую-то бессмыслицу пишешь, юмор странный у тебя конечно, ну и с математикой проблемы на лицо
Главное Дортмунд выиграл !
На выезде впервые с февраля - так что статистика поглавнее математики будет !
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