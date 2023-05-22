Властимил Петржела: «Все иностранцы покинут Россию через год, им просто будет неинтересно играть. Политика играет огромную роль»

Властимил Петржела предрек полный исход легионеров из Мир РПЛ.

«Не только Клаудиньо и Малком, но и все остальные иностранцы покинут Россию. Думаю, через год вообще никого не останется. Им просто будет неинтересно играть в России.

Политика, к сожалению, играет огромную роль сейчас», — сказал бывший тренер «Зенита».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!