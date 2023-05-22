Властимил Петржела: «Все иностранцы покинут Россию через год, им просто будет неинтересно играть. Политика играет огромную роль»

Теги премьер-лига Россия Властимил Петржела лимит на легионеров Политика Футбол

Властимил Петржела предрек полный исход легионеров из Мир РПЛ.

«Не только Клаудиньо и Малком, но и все остальные иностранцы покинут Россию. Думаю, через год вообще никого не останется. Им просто будет неинтересно играть в России.

Политика, к сожалению, играет огромную роль сейчас», — сказал бывший тренер «Зенита».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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33 комментария

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БляхаджинсКарпина
Мне кажется примерно слово в слово уже весной прошлого года такое говорили некоторые.
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Dr.Gebbelsss
Промес точно не покинет)
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Caniball
Ответ БляхаджинсКарпина
Мне кажется примерно слово в слово уже весной прошлого года такое говорили некоторые.
Да, говорили, что летом 2022 все уедут. Прошло 1,5 года.
Кто хотел уехать - уехал, но приехали и новые, практические в каждую команду.
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Михо
Смотря сколько платить будут. Могут и не покинуть. Деньги часто даже важнее политики)
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Caniball
Не покинут.
Если останутся такие же з/п, то южноамериканцы, африканцы и сербы так и продолжат играть.
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OldRedWhite
Ответ БляхаджинсКарпина
Мне кажется примерно слово в слово уже весной прошлого года такое говорили некоторые.
Пока иностранцам будут отлично платить и не будут подвергать санкциям дома их будет только прибавляться )))
Хотел бы я посмотреть, как в Африке или в Бразилии негодует общественность по поводу русских денег )))
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Аарон Рэмзи
«Может да, а может нет, а может пошел ты»
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Hakuna Matata!
Ответ Dr.Gebbelsss
Промес точно не покинет)
Я остаюсь! Я буду здесь жить! (с)
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Дмитрий Маркелов
Ответ Dr.Gebbelsss
Промес точно не покинет)
И Влут же с ним.
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Dmitry Orlov
Ответ IceBear27
Кому помешала политика - уже уехали. Нет смысла уезжать латиносам Зенита. Звёздами в Европе они уже не станут. В Петербурге у них в команде своя диаспора, высокая зарплата, самые комфортные условия. Точно останется Промес. Но это и понятно. Лучше на свободе даже в Африке, чем несколько лет в тюряге тухнуть. Да и в остальных командах африканцы, латиносы и балканцы останутся. На них политика не давит)
Есть смысл уезжать. Тот же Малком - здесь уже всего достиг, Зениту вторую звезду сделал, выше этого потолка уже не прыгнуть, и здесь ему стремиться не к чему. При этом, ему 26 лет, самое оно уезжать в более сильный чемпионат, если вообще есть такое намерение (а, судя по его собственным словам, оно есть).
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zer
Год назад говорили,что летом все свалят. С тех пор кто-то уехал, большинство осталось и много новичков приехало

Петржела тут откровенно чушь несет, факты говорят о том, что большинство останется
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Druid22
Возможно, пан Петржела считает, что бюджетные деньги скоро все уйдут на войну и репарации. А, Петржела, думаешь так? Колись..
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Леван Сиукаев
не политика а деньги играют большую роль,так что пока платят исправно,никуда они толпой не уйдут
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FRE3StYLER
пока платят деньги бразильцы и африканцы никуда не денутся) и плюс бывший ссср))
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Alestern
Думаю, что деньги играют не менее важную роль… и она скорей всего перевесят :)..
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IceBear27
Кому помешала политика - уже уехали. Нет смысла уезжать латиносам Зенита. Звёздами в Европе они уже не станут. В Петербурге у них в команде своя диаспора, высокая зарплата, самые комфортные условия. Точно останется Промес. Но это и понятно. Лучше на свободе даже в Африке, чем несколько лет в тюряге тухнуть. Да и в остальных командах африканцы, латиносы и балканцы останутся. На них политика не давит)
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Romeo Yankovich
Ответ Кашшай Чакырович
Честно уже скорее бы ,душа болит ,когда бюджетные деньги тратят на иностранцев ,которые уезжают потом их тратить к себе домой !а у моей бабушки пенсия в 83 года 16 тыс рублей !
ну в этом точно виноваты иностранцы, молодец, держи 🍭 от царя
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romaroman26
Ответ Кашшай Чакырович
Да вроде, что то типо того ! Я честно не знаю насколько подняли , но просто как то у мамы спросил, а сколько пенсия у бабушки ! Но она не бедствует конечно, потому что свой огород ,а так как выжить на эти копейки ,я лично не понимаю !
причем тут иностранцы? они назначают пенсии?
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Анюточка Колыханова
Бред какой-то
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Romeo Yankovich
Ответ Кашшай Чакырович
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Кашшай Чакырович
Ответ romaroman26
причем тут иностранцы? они назначают пенсии?
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Кашшай Чакырович
Ответ Romeo Yankovich
ты связал это в одном сообщении. с твоих слов очевидно, что если больше денег будет в бюджете, то больше пенсия будет, клоун
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Кашшай Чакырович
Ответ Romeo Yankovich
ну в этом точно виноваты иностранцы, молодец, держи 🍭 от царя
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nait27
Ответ Кашшай Чакырович
Честно уже скорее бы ,душа болит ,когда бюджетные деньги тратят на иностранцев ,которые уезжают потом их тратить к себе домой !а у моей бабушки пенсия в 83 года 16 тыс рублей !
ужас, это еще и подняли же после 80ти лет?
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interested
Засланный казачок. (
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