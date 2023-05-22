Властимил Петржела: «Все иностранцы покинут Россию через год, им просто будет неинтересно играть. Политика играет огромную роль»
Властимил Петржела предрек полный исход легионеров из Мир РПЛ.
«Не только Клаудиньо и Малком, но и все остальные иностранцы покинут Россию. Думаю, через год вообще никого не останется. Им просто будет неинтересно играть в России.
Политика, к сожалению, играет огромную роль сейчас», — сказал бывший тренер «Зенита».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Кто хотел уехать - уехал, но приехали и новые, практические в каждую команду.
Если останутся такие же з/п, то южноамериканцы, африканцы и сербы так и продолжат играть.
Хотел бы я посмотреть, как в Африке или в Бразилии негодует общественность по поводу русских денег )))
Петржела тут откровенно чушь несет, факты говорят о том, что большинство останется