«Шанхай» Слуцкого возглавил таблицу Суперлиги Китая после 2:1 с «Чанчунем». У «Гоаня» матч в запасе

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Чанчунь» в 16-м туре Суперлиги Китая (2:1).

На 32-й минуте Чжу Чэньцзе вывел шанхайцев вперед, на 44-й Жоау Тейшейра удвоил преимущество гостей. На 52-й минуте Тань Лун сократил отставание хозяев.

«Шанхай» Слуцкого выиграл три из последних четырех матчей и временно возглавил таблицу Суперлиги Китая, единственная потеря очков случилась против «Шэньчжэня» (1:3). У «Гоаня» есть матч в запасе: пекинцы 30 июня примут «Юньнань Юйкунь».

В следующем матче у «Шэньхуа» битва за лидерство против «Гоаня» 19 июля – Спортс’’ покажет игру в прямом эфире, начало в 14:35 по московскому времени.