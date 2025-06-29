Слуцкий после 2:1 с «Чанчунем»: «В первой половине первого тайма было трудно, мы внесли коррективы и дважды забили. Я доволен игрой команды»

Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Чанчунем» (2:1).

Команды встречались в 16-м туре Суперлиги Китая. На 32-й минуте Чжу Чэньцзе вывел шанхайцев вперед, на 44-й Жоау Тейшейра удвоил преимущество гостей. На 52-й минуте Тань Лун сократил отставание хозяев.

«Шанхай» Слуцкого выиграл три из последних четырех матчей и временно возглавил таблицу Суперлиги Китая, единственная потеря очков случилась против «Шэньчжэня» (1:3). У «Гоаня» есть матч в запасе: пекинцы 30 июня примут «Юньнань Юйкунь».

Леонид Слуцкий похвалил свою команду за игру.

«В первой половине первого тайма нам было трудно, потому что соперник играл интенсивно. Мы внесли коррективы, постепенно приспособились к ритму и дважды забили. Второй тайм был более щекотливым после того, как соперник отыграл один гол.

К счастью, после этого игроки моей команды контролировали ход игры, я доволен игрой «Шанхая». Я жалею только о том, что Андре Луис пропустит матч следующего тура против «Гоаня», – заявил главный тренер «Шанхай Шэньхуа».

В следующем матче у «Шэньхуа» битва за лидерство против «Гоаня» 19 июля – Спортс’’ покажет игру в прямом эфире, начало в 14:35 по московскому времени.