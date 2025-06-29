«Атлетико» во вторник подпишет Руджери за 17+3 млн евро

«Атлетико» завершит сделку по Маттео Руджери в ближайшие дни.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что соглашение с левым защитником «Аталанты» планируется подписать во вторник. Клубы завершают оформление необходимых документов.

Фиксированная сумма трансфера составит 17 млн евро. Еще 3 млн евро могут быть выплачены в виде бонусов, при этом условия их получения считаются легкодостижимыми.

В минувшем сезоне Серии А Руджери провел 30 матчей, отметившись 3 голевыми передачами. Его подробную статистику можно найти здесь .