«Атлетико» во вторник подпишет Руджери за 17+3 млн евро
«Атлетико» завершит сделку по Маттео Руджери в ближайшие дни.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что соглашение с левым защитником «Аталанты» планируется подписать во вторник. Клубы завершают оформление необходимых документов.
Фиксированная сумма трансфера составит 17 млн евро. Еще 3 млн евро могут быть выплачены в виде бонусов, при этом условия их получения считаются легкодостижимыми.
В минувшем сезоне Серии А Руджери провел 30 матчей, отметившись 3 голевыми передачами. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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