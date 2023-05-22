Симеоне про «Атлетико»: «В ноябре врач сказал, что мы при смерти. Мы трудились каждый день, и теперь он говорит, что мы еще живы»
Диего Симеоне отметил, что «Атлетико» практически восстал из мертвых.
Сегодня мадридцы обогнали «Реал» и вышли на второе место в Ла Лиге, разгромив «Осасуну» (3:0).
– В ноябре мы лежали в больнице, пришел врач и сказал, что мы при смерти. И мы трудились каждый день, пытаясь понять, что можно сделать. Мы уделяли внимание тому, что могли изменить. Парни последовали за нами. И врач говорит, что мы до сих пор живы.
– Рекомендует ли вам врач остаться в «Атлетико» еще на год?
– Мой контракт рассчитан еще на год, и многое зависит от того, продолжим ли мы выступать в Лиге чемпионов. И, как это происходит в конце каждого сезона, мы вместе с руководством подумаем, что будет лучше для клуба.
– Что бы вы сказали тем, не ценит тот факт, что вы играете в ЛЧ 11 лет?
– Ничего. Пусть поносят черный костюм на протяжении восьми месяцев, и тогда им станет понятно, легко ли этого добиться, – отметил главный тренер «Атлетико».
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Умер крестьянин. На его похоронах все так перепились, что не заметили, как тело выпало из гроба на дорогу, по которой его несли к кладбищу.
Вечером в сумерках тело переехал тракторист, не заметив его на дороге.
Испугавшись, что убил человека, он выкинул труп в озеро.
На следующий день на озере браконьеры глушили рыбу. Когда вместе с рыбой всплыло тело, они испугались, что убили человека и не нашли ничего лучше, чем привязать труп к дереву.
В сумерках, приняв тело за нарушителя границы, его обстреляли пограничники. Испугавшись, что убили человека они доложили куда следует, тело срочно доставили в больницу, где после 12 часов операций хирург, выходя из операционной, вытирая пот со лба сказал: Жить будет!
- Мой пи**юк!