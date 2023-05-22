Симеоне про «Атлетико»: «В ноябре врач сказал, что мы при смерти. Мы трудились каждый день, и теперь он говорит, что мы еще живы»

Теги Осасуна Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Диего Симеоне Футбол

Диего Симеоне отметил, что «Атлетико» практически восстал из мертвых.

Сегодня мадридцы обогнали «Реал» и вышли на второе место в Ла Лиге, разгромив «Осасуну» (3:0).

– В ноябре мы лежали в больнице, пришел врач и сказал, что мы при смерти. И мы трудились каждый день, пытаясь понять, что можно сделать. Мы уделяли внимание тому, что могли изменить. Парни последовали за нами. И врач говорит, что мы до сих пор живы.

– Рекомендует ли вам врач остаться в «Атлетико» еще на год?

– Мой контракт рассчитан еще на год, и многое зависит от того, продолжим ли мы выступать в Лиге чемпионов. И, как это происходит в конце каждого сезона, мы вместе с руководством подумаем, что будет лучше для клуба.

– Что бы вы сказали тем, не ценит тот факт, что вы играете в ЛЧ 11 лет?

– Ничего. Пусть поносят черный костюм на протяжении восьми месяцев, и тогда им станет понятно, легко ли этого добиться, – отметил главный тренер «Атлетико».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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19 комментариев

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Напомнило анекдот:
Умер крестьянин. На его похоронах все так перепились, что не заметили, как тело выпало из гроба на дорогу, по которой его несли к кладбищу.
Вечером в сумерках тело переехал тракторист, не заметив его на дороге.
Испугавшись, что убил человека, он выкинул труп в озеро.
На следующий день на озере браконьеры глушили рыбу. Когда вместе с рыбой всплыло тело, они испугались, что убили человека и не нашли ничего лучше, чем привязать труп к дереву.
В сумерках, приняв тело за нарушителя границы, его обстреляли пограничники. Испугавшись, что убили человека они доложили куда следует, тело срочно доставили в больницу, где после 12 часов операций хирург, выходя из операционной, вытирая пот со лба сказал: Жить будет!
+54
0
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Сгущенное Молочко
-Диего что вы можете сказать о сегодняшнем жесте футболиста московского Спартака А. Соболева?
- Мой пи**юк!
+9
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Gaiar
Спортс, а может сделаете новость о том, что Брайтон впервые в истории вышел в еврокубки? Я конечно понимаю, что удаления Соболева и Винисиуса интереснее, но это же спортивный портал
+8
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Иван Хаванцев
Серебро заслужили больше, чем Реал
+4
0
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Эль Иберико
Ответ Log in
Напомнило анекдот: Умер крестьянин. На его похоронах все так перепились, что не заметили, как тело выпало из гроба на дорогу, по которой его несли к кладбищу. Вечером в сумерках тело переехал тракторист, не заметив его на дороге. Испугавшись, что убил человека, он выкинул труп в озеро. На следующий день на озере браконьеры глушили рыбу. Когда вместе с рыбой всплыло тело, они испугались, что убили человека и не нашли ничего лучше, чем привязать труп к дереву. В сумерках, приняв тело за нарушителя границы, его обстреляли пограничники. Испугавшись, что убили человека они доложили куда следует, тело срочно доставили в больницу, где после 12 часов операций хирург, выходя из операционной, вытирая пот со лба сказал: Жить будет!
Живучий мужик 🤝
+4
0
+4
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Ответ Эль Иберико
Живучий мужик 🤝
Или доктор - Франкенштейн )
+2
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Gaiar
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Я думаю, что на трибуне подготовят материалы на эту тему. Может и попадет на главную. А новостники кормятся срачами, уж так повелось 🤷🏻‍♂️
Если кто и подготовит тему, то я, так как больше о Брайтоне на сайте никто не пишет. Но в силу отсутствия времени я не писал в блоге несколько месяцев, а делал акцент на тг канал. И видимо завтра нужно будет написать об этом успехе мне самому
+1
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Эль Иберико
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Или доктор - Франкенштейн )
Я не против если Атлетико в следующем сезоне станет Франкенштейном со сверхспособностями ) по другому побить команды с артмани (ситявые, псж и т.д.) не представляю возможным )
+1
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Direct free kick
Ответ Gaiar
Спортс, а может сделаете новость о том, что Брайтон впервые в истории вышел в еврокубки? Я конечно понимаю, что удаления Соболева и Винисиуса интереснее, но это же спортивный портал
Про Руя Патрисиу до сих пор нет https://www.euro-football.ru/article/46/1005120406_vratar_romyi_patrisiu_stal_rekordsmenom_ligi_evropy
+1
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Gaiar
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Будем почитать, спасибо за твой труд.
Спасибо!
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GuruFutbola
Должны брать заслуженное серебро и повышенные призовые)
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Ответ Gaiar
Спортс, а может сделаете новость о том, что Брайтон впервые в истории вышел в еврокубки? Я конечно понимаю, что удаления Соболева и Винисиуса интереснее, но это же спортивный портал
Я думаю, что на трибуне подготовят материалы на эту тему. Может и попадет на главную. А новостники кормятся срачами, уж так повелось 🤷🏻‍♂️
+1
0
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Direct free kick
Ответ GuruFutbola
Должны брать заслуженное серебро и повышенные призовые)
Атлетико не нужно 2-е место по остаточному принципу. Жаль у Атлетико украли шанс на кубок Испании, засудив против Реала в 1/4
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Скорый поезд
Про ситуацию в ноябре Чоло хорошо высказался! С выздоровлением команду!
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Ответ Gaiar
Если кто и подготовит тему, то я, так как больше о Брайтоне на сайте никто не пишет. Но в силу отсутствия времени я не писал в блоге несколько месяцев, а делал акцент на тг канал. И видимо завтра нужно будет написать об этом успехе мне самому
Будем почитать, спасибо за твой труд.
0
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Gaiar
Ответ Direct free kick
Про Руя Патрисиу до сих пор нет https://www.euro-football.ru/article/46/1005120406_vratar_romyi_patrisiu_stal_rekordsmenom_ligi_evropy
🤔
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Ответ Эль Иберико
Я не против если Атлетико в следующем сезоне станет Франкенштейном со сверхспособностями ) по другому побить команды с артмани (ситявые, псж и т.д.) не представляю возможным )
Я тоже не против.) К сожалению, в последние годы они немного утратили свою "кусачесть" - вот так превозмогая взять и обставить Барсу, Баварию, Реал - неважно. В одной конкретной игре(и да, я помню про финалы ЛЧ)
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