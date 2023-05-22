Симеоне про «Атлетико»: «В ноябре врач сказал, что мы при смерти. Мы трудились каждый день, и теперь он говорит, что мы еще живы»

Диего Симеоне отметил, что «Атлетико» практически восстал из мертвых.

Сегодня мадридцы обогнали «Реал» и вышли на второе место в , разгромив «Осасуну» (3:0).

– В ноябре мы лежали в больнице, пришел врач и сказал, что мы при смерти. И мы трудились каждый день, пытаясь понять, что можно сделать. Мы уделяли внимание тому, что могли изменить. Парни последовали за нами. И врач говорит, что мы до сих пор живы.

– Рекомендует ли вам врач остаться в «Атлетико» еще на год?

– Мой контракт рассчитан еще на год, и многое зависит от того, продолжим ли мы выступать в Лиге чемпионов. И, как это происходит в конце каждого сезона, мы вместе с руководством подумаем, что будет лучше для клуба.

– Что бы вы сказали тем, не ценит тот факт, что вы играете в ЛЧ 11 лет?

– Ничего. Пусть поносят черный костюм на протяжении восьми месяцев, и тогда им станет понятно, легко ли этого добиться, – отметил главный тренер « ».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!