ЦСКА оставил записку в раздевалке после игры со «Спартаком»: «Достоинство и порядок превыше всего!»
ЦСКА оставил записку в раздевалке на стадионе «Спартака».
Армейца в гостях уступили красно-белым 1:2 в 28-м туре Мир РПЛ.
«Достоинство и порядок превыше всего!» – говорится в записке, оставленной на «Открытие Банк Арене».
Напомним, на 69-й минуте с поля был удален форвард «Спартака» Александр Соболев за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Бразилец также получил красную карточку.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Вот, что на самом деле "красит" очень "интеллигентного" человека...
Подпись под запиской : Роша