ЦСКА оставил записку в раздевалке на стадионе «Спартака».

Армейца в гостях уступили красно-белым 1:2 в 28-м туре Мир .

«Достоинство и порядок превыше всего!» – говорится в записке, оставленной на « ».

Напомним, на 69-й минуте с поля был удален форвард « » Александр Соболев за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Бразилец также получил красную карточку.

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