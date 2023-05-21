ЦСКА оставил записку в раздевалке после игры со «Спартаком»: «Достоинство и порядок превыше всего!»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия фото Открытие Банк Арена Футбол

ЦСКА оставил записку в раздевалке на стадионе «Спартака».

Армейца в гостях уступили красно-белым 1:2 в 28-м туре Мир РПЛ.

«Достоинство и порядок превыше всего!» – говорится в записке, оставленной на «Открытие Банк Арене».

Напомним, на 69-й минуте с поля был удален форвард «Спартака» Александр Соболев за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Бразилец также получил красную карточку. 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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146 комментариев

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Сергей Лепехин
Ну да... Федотов очень интеллигентно говорил о коллеге: "что-то прыгало"
+249
-50
+199
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Покерный Футбол
Почему в статье не слова о том что они убрались в раздевалке и оставили записку и плюшевого коня?) опять все ради срача? Мелковато…
+125
-10
+115
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Александр Семенов
А когда в прошлый раз Зобнин (хоть и криво) пытался сыграть в феэрплэй вы об этом и не думали. А про то что Федотов исполнял я вообще молчу.
+111
-39
+72
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Андрей Андреев
Ответ Алексей Игоревич
Явно не цска об этом писать)) кто постарше, помнит нулевые и матчи с Зенитом, Ростовом и т.д
Не знаю, что тогда было, но нынешние игроки не имеют к этому ни малейшего отношения
+83
-18
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трахтенберг месть коней
Ответ Александр Семенов
А когда в прошлый раз Зобнин (хоть и криво) пытался сыграть в феэрплэй вы об этом и не думали. А про то что Федотов исполнял я вообще молчу.
Точно. Не коням об этом писать
+61
-21
+40
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thesuperdrum
Sports ничем не отличаются от Соболева, публикуя пост без фотки из раздевалки. У ЦСКА замечательная традиция — убирать за собой в гостевой раздевалке, оставлять плюшевого коника и записку. Но нет же, надо накинуть на вентилятор… типичный Sports…
+35
-2
+33
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сервисник
Ответ Сергей Лепехин
Ну да... Федотов очень интеллигентно говорил о коллеге: "что-то прыгало"
Это другое)
+22
-2
+20
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Slavnov
команда гинера и орешкина,да с тренером федотовым...вообще не стоит произносить слово,достоинство
+35
-15
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Алексей Игоревич
Явно не цска об этом писать)) кто постарше, помнит нулевые и матчи с Зенитом, Ростовом и т.д
+45
-27
+18
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Сергей К
Ответ Сергей Лепехин
Ну да... Федотов очень интеллигентно говорил о коллеге: "что-то прыгало"
Федотов (в этом же матче) Пруцеву: «Сука, вставай ты, бл*дь»
Вот, что на самом деле "красит" очень "интеллигентного" человека...
+18
-1
+17
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Михаил Опякин
тема достоинства будет не один день шуметь
+18
-3
+15
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fussballer
Ответ angry horse
А причем тут Сочи? К ЦСКА какое отношение имеет?😎
Тренер Сочи Федотов и тренер ЦСКА Федотов - разные люди? Как же Москва меняет людей!
+15
-1
+14
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Neromog
Тренер «Сочи» Федотов про 2 пенальти в ворота «Спартака»: «Все закономерно. Если судья поставил, значит, были»
+17
-5
+12
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Ильдар Фарукшин
"Федорино горе"
+19
-7
+12
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сервисник
Ответ Вадим Черентаев
на секундочку представьте, что жест Соболя сделал Дзюба. Болелы Спартака бы сайт положили, брызгая слюнями.
Сейчас его кладёте вы, какая разница спрашивается)
+14
-3
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Михаил Тихомиров
Ответ Александр Семенов
А когда в прошлый раз Зобнин (хоть и криво) пытался сыграть в феэрплэй вы об этом и не думали. А про то что Федотов исполнял я вообще молчу.
Фейр-плей? Серьезно? Уже столько разборов было, что Зобнин реально обосрался в этот момент и задним умом решил сделать вид будто бы он благодарный
+16
-5
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Initially the First
Они бы это после первой игры написали, когда гол забивали после того как Зобнин остановился, клоуны. Соболя не оправдываю, скотский поступок, но Федотов пусть вспомнит матч с пацанами Ростова во время пандемии, а потом пусть рот открывает.
+12
-4
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Serg 123
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Ответ Neromog
Тренер «Сочи» Федотов про 2 пенальти в ворота «Спартака»: «Все закономерно. Если судья поставил, значит, были»
👌
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Ответ Александр Семенов
А когда в прошлый раз Зобнин (хоть и криво) пытался сыграть в феэрплэй вы об этом и не думали. А про то что Федотов исполнял я вообще молчу.
С Динамо был топовый фэйр-плей от Зобнина.
+17
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Spartakus1984
Ответ воробей джек
Изначально удаление Роши виделось вопиющим,после повтора все стало на свои места! Если профессиональный футболист не понимает за,что его в итоге удалили,он выглядит как минимум глупо. На ровном месте подставил свою команду. Хотя по игре Спартак и в меньшинстве должен был доводить матч до победы.
Соболев тоже подставил команду своей выходкой
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Arti22
Федотов прям образец порядочности и достоинства
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OldRedWhite
Ответ Михаил Опякин
тема достоинства будет не один день шуметь
Главного не знаете !
Подпись под запиской : Роша
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Спасибо Деду за Победу!
Это федотов написал и попрыгало от туда
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gukmamop
Достоинство Соболева превыше всего ☝️
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Caustic
Ответ thesuperdrum
Sports ничем не отличаются от Соболева, публикуя пост без фотки из раздевалки. У ЦСКА замечательная традиция — убирать за собой в гостевой раздевалке, оставлять плюшевого коника и записку. Но нет же, надо накинуть на вентилятор… типичный Sports…
ну я бы не сказал, что это "накинуть". в контексте сегодняшнего положения в клубе как раз таки записка со словами про достоинство и есть "накинуть".
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