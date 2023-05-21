«Ман Сити» забил 100 голов дома во всех турнирах сезона – больше всех в топ-5 лиг. У «Баварии» 66 мячей, у «МЮ» – 65

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Футбол

«Манчестер Сити» забил 100 голов дома во всех турнирах сезона.

Это на 34 гола больше, чем у любой другой команды из топ-5 лиг Европы.

«Бавария» забила дома 66 голов, у «Манчестер Юнайтед» 65 мячей, у дортмундской «Боруссии» – 58, у «Реала» – 57.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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20 комментариев

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Фанат Лионеля Месси
Вот это я понимаю "скучный ватокатный футбол Гвардиолы",да Должун?
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crazy_elky
В полтора раза больше ближайшего преследователя…жесть какая. Пепу пора уже ставить себе в настройках уровень «мировой класс», запарил на «профессионале» играть.
+50
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rigobersong
Пеп что ты такое?:)
+22
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Great ManUtd
МЮ без нападающего забил 65 мячей? Удивительно.
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белорус (Минск)
А левой ногой скоко? Интересуюсь
+6
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Милан 737...
Сити в этом сезоне просто монстр !
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d1mk0
Легенды
+2
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Папичслав
Доминатрикс Пепа Гвардиолы
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#SharkTeam
Шах и мат, хейтеры семинолича
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#SharkTeam
Еще бы сотку в АПЛ выбить. 7 мячей за два выезда. Будет непросто правда
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Кашшай Чакырович
Должуня это очень скучно ,вот 12 место 36 забитых и 42 пропущенных это очень весело ))
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Марат Кусаинов
Ответ crazy_elky
В полтора раза больше ближайшего преследователя…жесть какая. Пепу пора уже ставить себе в настройках уровень «мировой класс», запарил на «профессионале» играть.
Шарлатан же)
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Адам Магомедов
Ответ crazy_elky
В полтора раза больше ближайшего преследователя…жесть какая. Пепу пора уже ставить себе в настройках уровень «мировой класс», запарил на «профессионале» играть.
В матче с Реалом на любителя переключился )
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Ман Сити
100 голов, ближайшие 66) Вот это разрыв
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United_LP
Никак не ожидал МЮ на 3 месте. А с учётом оставшихся игр Баварии, МЮ спокойно может стать 2-м. Но а вот на выезде - беда.
У Ливера удивительно мало с учётом 7 против МЮ и 9 Борнмуту.
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romaroman26
Ответ QWertY
МЮ дома в этом сезоне был силен. А в гостях был очень слаб. Нужно в следующем сезоне это исправлять
Многие хвалят Баварию, но чем хуже мю дома.
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