«Ман Сити» забил 100 голов дома во всех турнирах сезона – больше всех в топ-5 лиг. У «Баварии» 66 мячей, у «МЮ» – 65
«Манчестер Сити» забил 100 голов дома во всех турнирах сезона.
Это на 34 гола больше, чем у любой другой команды из топ-5 лиг Европы.
«Бавария» забила дома 66 голов, у «Манчестер Юнайтед» 65 мячей, у дортмундской «Боруссии» – 58, у «Реала» – 57.
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У Ливера удивительно мало с учётом 7 против МЮ и 9 Борнмуту.