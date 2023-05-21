«Ман Сити» забил 100 голов дома во всех турнирах сезона – больше всех в топ-5 лиг. У «Баварии» 66 мячей, у «МЮ» – 65

«Манчестер Сити» забил 100 голов дома во всех турнирах сезона.

Это на 34 гола больше, чем у любой другой команды из топ-5 лиг Европы.

«Бавария» забила дома 66 голов, у «Манчестер Юнайтед» 65 мячей, у дортмундской «Боруссии» – 58, у «Реала» – 57.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!