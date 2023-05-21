Холанд о чемпионстве «Ман Сити»: «Всегда отдавайте все силы. Всегда верьте. Это окупится»
Эрлинг Холанд прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити».
«Всегда отдавайте все силы. Всегда верьте. Это окупится. Вперед, «Сити»! 🏆💙» – написал форвард «Ман Сити» в твиттере.
Напомним, в субботу «Ман Сити» досрочно стал чемпионом, поскольку «Арсенал» проиграл «Ноттингему» (0:1).
«Ман Сити» – чемпион Англии! Третий раз подряд 🏆
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