Холанд о чемпионстве «Ман Сити»: «Всегда отдавайте все силы. Всегда верьте. Это окупится»

Эрлинг Холанд прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити».

«Всегда отдавайте все силы. Всегда верьте. Это окупится. Вперед, «Сити»! 🏆💙» – написал форвард «Ман Сити» в твиттере.

Напомним, в субботу «Ман Сити» досрочно стал чемпионом, поскольку «Арсенал» проиграл «Ноттингему» (0:1).

«Ман Сити» – чемпион Англии! Третий раз подряд 🏆

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