Холанд о чемпионстве «Ман Сити»: «Всегда отдавайте все силы. Всегда верьте. Это окупится»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити».

«Всегда отдавайте все силы. Всегда верьте. Это окупится. Вперед, «Сити»! 🏆💙» – написал форвард «Ман Сити» в твиттере.

Напомним, в субботу «Ман Сити» досрочно стал чемпионом, поскольку «Арсенал» проиграл «Ноттингему» (0:1).

«Ман Сити» – чемпион Англии! Третий раз подряд 🏆

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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24 комментария

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Кокич
Холанд: «Инвестируйте в морковь. Это окупится»
+17
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rigobersong
Прежде всего Холанд приятный и порядочный футболист. Никогда не принижает соперника, ведет себя на поле образцово, это признак величия!:)
+16
-5
+11
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FedyaFedya
Никогда ничего не бойтесь !! Живите здесь и сейчас !! ААА ! Кайфуйте !
+10
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Сергей
Как любитель киберспорта (контр-страйк,Варкрафт, ФИФА) могу подтвердить слова Холланда что психология победителя и правильный настрой в любом виде спорта не только в футболе едва ли не важнее спортивных навыков.
+2
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Вазген, друг Мхитаряна.
Ответ llolishe
Девиз Манчестер Сити-покупать судей Во что им верить если без миллиардных трат этот клуб ничего не может
Э-э-э-эй пжл братджан не надо злиться. Продлить контракт с семидесяти летним милнером и повысить зарплату сорокалетнего салаха, сматришь ливирпул снова с трофеем
+2
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ FedyaFedya
Никогда ничего не бойтесь !! Живите здесь и сейчас !! ААА ! Кайфуйте !
Оооуууу, бро, бальзам на душу. Бузова форевер!
+2
0
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Кто-нибудь, накатайте уже жалобу на цитатник Вк.
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Прекрасный дебютный сезон за Сити от киборга!💙🤖
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Барсик Юрана
Ответ rigobersong
Прежде всего Холанд приятный и порядочный футболист. Никогда не принижает соперника, ведет себя на поле образцово, это признак величия!:)
И телефоны детей не ломает
+9
-8
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Валентин Шеренок
Ответ Сергей
Как любитель киберспорта (контр-страйк,Варкрафт, ФИФА) могу подтвердить слова Холланда что психология победителя и правильный настрой в любом виде спорта не только в футболе едва ли не важнее спортивных навыков.
он может только дополнять навыки, посколько на самих навыках и способностях строится игра.
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Xm.md
Лжедоминатор не верил и поплатился
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Artuom Batishev
Легко так говорить играя в топ клубе. Чёт в БД ни усилия, ни вера не помогли...) Формула усилия + вера работает только в определенных условиях 😏😅
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Fernando313
скоро начнут цитаты Стетхема Холанду приписывать
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Артур Мкртычян
Ответ Artuom Batishev
Легко так говорить играя в топ клубе. Чёт в БД ни усилия, ни вера не помогли...) Формула усилия + вера работает только в определенных условиях 😏😅
ну кубок Германии они там выиграли. чего ещё ждать от Боруссии
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Artuom Batishev
Ответ Артур Мкртычян
ну кубок Германии они там выиграли. чего ещё ждать от Боруссии
Вот и я о том же 😅 Если играешь не за действующий топ-клуб - на 99% не выиграешь основных трофеев при любых усилиях и вере. Так что это работает только если ты в сильном клубе (кто бы мог представить😅)
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Артур Мкртычян
Ответ Fernando313
скоро начнут цитаты Стетхема Холанду приписывать
это из его твиттера официального
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