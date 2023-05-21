Джанлуиджи Доннарумма: «Нужно быть особенным, немного сумасшедшим, чтобы стать вратарем»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Джанлуиджи Доннарумма сказал, что нужно быть немного сумасшедшим, чтобы стать вратарем.

О позиции вратаря

«Чтобы стать вратарем, нужно быть особенным, немного сумасшедшим!»

О критике 

«Я к ней привык, у меня широкие плечи. Это не оказывает на меня никакого влияния, я всегда стремлюсь работать и совершенствоваться. Я хочу выкладываться полностью для команды.

В один день тебя могут критиковать, а на следующий – превозносить, это часть игры. Вот что значит играть в топ-клубе», – сказал вратарь «ПСЖ». 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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17 комментариев

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<~Inter~>
В действительности не каждый человек когда идёт заниматься футболом скажет, что хочет быть вратарём
+19
-1
+18
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Temp LC
Ответ <~Inter~>
В действительности не каждый человек когда идёт заниматься футболом скажет, что хочет быть вратарём
не каждый вратарь, сам выбрал свою позицию на поле)
+14
-1
+13
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Cliff Burton
Все вратари немножко сумасшедшие, в этом он прав
+4
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Don Serhio
Вратари — очень другие люди. Это и они сами знают, и все остальные, кто в команде, знают. Я это видел, ибо до 17 лет занимался футболом в СДЮШОР.
+2
0
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Davron Tashkenbaev
С ним согласен. В детстве играл в футбольной школе. Так вот наш вратарь был чуть чуть чудаком) а сейчас он главный вратарь сборной Узбекистана)
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Михо
Ответ <~Inter~>
В действительности не каждый человек когда идёт заниматься футболом скажет, что хочет быть вратарём
Да и в хоккее так же) читал книгу Третьяка, Когда льду жарко, он писал что стал вратарем потому что была форма вратаря, а для полевых игроков нужно было ждать) так вот хоккей получил одного из лучших вратарей в истории)
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<~Inter~>
Ответ Temp LC
не каждый вратарь, сам выбрал свою позицию на поле)
Оно и понятно, но даже дальше не каждый выдерживает подобные тренировки. На уровне психологии не каждый может себя заставить прыгать и падать на траву
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Ivan Tsioply
Ответ Cliff Burton
Все вратари немножко сумасшедшие, в этом он прав
У всех вратарей очень интересные и колоритные персоналии. Всегда интересней читать интервью вратарей, чем полевых игроков
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Dead88 Poets
а мне всегда нравилось играть на воротах ...
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Федерико Сан-Фелипе
Это правда, вратари всегда на своей волне. Буфонище вообще особенный в этом плане.
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Хища
Буффона стал цитировать. )
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predMBAPPE
Надо быть действительно сумасшедшим чтобы начать мотаться в собственной штрафной площади)
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ASH11
Ответ Don Serhio
Вратари — очень другие люди. Это и они сами знают, и все остальные, кто в команде, знают. Я это видел, ибо до 17 лет занимался футболом в СДЮШОР.
Не от мира всего. Хотя бывают исключения.
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