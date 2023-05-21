Джанлуиджи Доннарумма сказал, что нужно быть немного сумасшедшим, чтобы стать вратарем.

О позиции вратаря

«Чтобы стать вратарем, нужно быть особенным, немного сумасшедшим!»

О критике

«Я к ней привык, у меня широкие плечи. Это не оказывает на меня никакого влияния, я всегда стремлюсь работать и совершенствоваться. Я хочу выкладываться полностью для команды.

В один день тебя могут критиковать, а на следующий – превозносить, это часть игры. Вот что значит играть в топ-клубе», – сказал вратарь « ».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!