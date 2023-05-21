Джанлуиджи Доннарумма: «Нужно быть особенным, немного сумасшедшим, чтобы стать вратарем»
Джанлуиджи Доннарумма сказал, что нужно быть немного сумасшедшим, чтобы стать вратарем.
О позиции вратаря
«Чтобы стать вратарем, нужно быть особенным, немного сумасшедшим!»
«Я к ней привык, у меня широкие плечи. Это не оказывает на меня никакого влияния, я всегда стремлюсь работать и совершенствоваться. Я хочу выкладываться полностью для команды.
В один день тебя могут критиковать, а на следующий – превозносить, это часть игры. Вот что значит играть в топ-клубе», – сказал вратарь «ПСЖ».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
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