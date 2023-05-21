Илкай Гюндоган: «АПЛ – самая конкурентная лига в мире. Помочь «Сити» выиграть третий титул подряд – нечто особенное»

Илкай Гюндоган высказался о чемпионстве «Манчестер Сити».

«Помочь клубу выиграть третий титул Премьер-лиги подряд – это нечто совершенно особенное.

Премьер-лига, без сомнения, является самой требовательной и конкурентной лигой в мире, и это говорит все о том, что это за достижение.

Эта команда – талантливая и особенная, и быть капитаном в этом сезоне было огромной честью.

Я также хотел бы поблагодарить Пепа, весь тренерский штаб и всех, кто работает в этом футбольном клубе. Каждый день они помогают обеспечить нас, игроков, всем необходимым для того, чтобы мы пытались добиться успеха. Мы ни за что не смогли бы выиграть этот титул без их поддержки.

Выиграть этот трофей три раза подряд и пять раз за шесть лет – невероятно. Качество команды и ее стабильность помогают воплотить то, что отстаивает «Манчестер Сити», и гарантируют, что клуб продолжит стремиться к успеху в будущем.

Это был сезон, который я никогда не забуду», – сказал полузащитник « ».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!