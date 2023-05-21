Илкай Гюндоган: «АПЛ – самая конкурентная лига в мире. Помочь «Сити» выиграть третий титул подряд – нечто особенное»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган высказался о чемпионстве «Манчестер Сити».

«Помочь клубу выиграть третий титул Премьер-лиги подряд – это нечто совершенно особенное.

Премьер-лига, без сомнения, является самой требовательной и конкурентной лигой в мире, и это говорит все о том, что это за достижение.

Эта команда – талантливая и особенная, и быть капитаном в этом сезоне было огромной честью.

Я также хотел бы поблагодарить Пепа, весь тренерский штаб и всех, кто работает в этом футбольном клубе. Каждый день они помогают обеспечить нас, игроков, всем необходимым для того, чтобы мы пытались добиться успеха. Мы ни за что не смогли бы выиграть этот титул без их поддержки.

Выиграть этот трофей три раза подряд и пять раз за шесть лет – невероятно. Качество команды и ее стабильность помогают воплотить то, что отстаивает «Манчестер Сити», и гарантируют, что клуб продолжит стремиться к успеху в будущем.

Это был сезон, который я никогда не забуду», – сказал полузащитник «Манчестер Сити». 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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33 комментария

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che kaif
АПЛ – самая конкурентная лига в мире"

Была до прихода Пепа.если говорить о чемпионстве
+35
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zzzeeerrrooo
Ответ romaroman26
для недалеких. конкурентная не значит что бьются за чемпионство 5 клубов. это значит, что средние команды достаточно сильны относительно сильных. и разрыва гигантского нет. в апл 8 команд претендуют на 2 место . в ла лиге или остальных такого нет. каждый может отобрать очки у каждого
И?
Эльче совсем недавно обыграл АТМ
+13
-1
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romaroman26
для недалеких. конкурентная не значит что бьются за чемпионство 5 клубов. это значит, что средние команды достаточно сильны относительно сильных. и разрыва гигантского нет. в апл 8 команд претендуют на 2 место . в ла лиге или остальных такого нет. каждый может отобрать очки у каждого
+15
-8
+7
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Stivi M.D.
Ответ che kaif
АПЛ – самая конкурентная лига в мире" Была до прихода Пепа.если говорить о чемпионстве
Одно другому не мешает. Чтобы стать доминантом в такой лиге нужно показывать величайший футбол в ее истории. Это как раз подчеркивает ее конкурентоспособность
+9
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Stivi M.D.
Ответ zzzeeerrrooo
И? Эльче совсем недавно обыграл АТМ
Ты хоть одного игрока из Эльче назовешь без гугла? То то и оно. Это лишь показывает какое Атлетико дно, только и всего
+10
-4
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Пепси пеналдувич
Ответ Stivi M.D.
Ты хоть одного игрока из Эльче назовешь без гугла? То то и оно. Это лишь показывает какое Атлетико дно, только и всего
Атлетико пол года играло космически, так что не дно, до матча с Барсой вообще 16 матчей не проигрывали.
+4
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Mega• Battman
чушь. и те кто верит в это дураки. ведут борьбу всегда двое. просто посмотрите разрыв. сити 85 очко а третье место 69. почти 20 очков. Испания барса 85, третье место Атлетико 69. Италия наполи 83, третье место Интер 66 очков. так что чушь собачья то что в апл ведут борьбу 6-8 команд. просто там каждый год новый конкурент для сити и если повезет то побежали а так сити там владелец лиги.
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Артур Мкртычян
Ответ Den-is
Не без этого. Но и приведенный список достаточно внушителен
это все собиралось за 8 лет. есть ещё фоден которого вырастили и он 100 лямов стоит. в любом случае, можешь посчитать. за это же время мю и Челси не меньше потратили. а Сити ещё и продавал активно. и продолжит продавать.
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Эксперимент
Ответ Den-is
Конкурентная лига?) Смешно, особенно если посмотреть на стоимость игрока Сити на каждой позиции. Конкуренция убита шейхами. Реал не может похвастаться даже таким составом. А они самый титулованный клуб в ЛЧ.
И какая стоимость игрока на каждой позиции?)
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Galym Muratuly
Ответ Сергей
По идее Юнайтед должен был составить конкуренцию Сити в этом сезоне учитывая громадные инвестиции в состав за последние годы : Алекс теллес, джейдон Санчо , Антони,забитцер,вергорст, ранее мартинес, Магуайр,каземиро, плюс лучший полузащитник лиги Бруно Фернандеш - с таким составом даже второе место - неудача!
Лучший полузащитник АПЛ? Проснись, есть лучше полузащитники в АПЛ чем эта истеричка при проигрышах. Фернандеш напоминает мне Месута Озила, он силён только против слабых соперников. Против равных или топовых команд растворяется как воздух.
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Иван Петров
Истории про конкуренцию в АПЛ сильно преувеличены.
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Сергей
По идее Юнайтед должен был составить конкуренцию Сити в этом сезоне учитывая громадные инвестиции в состав за последние годы : Алекс теллес, джейдон Санчо , Антони,забитцер,вергорст, ранее мартинес, Магуайр,каземиро, плюс лучший полузащитник лиги Бруно Фернандеш - с таким составом даже второе место - неудача!
+2
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Den-is
Ответ DolJun
список не полный без указания стоимости судей и закулисной компенсации всем заинтересованным личностям за трансфер холанда, думаю ни один адекватный любитель футбола не будет сомневаться, что холанд стоил куда больше 60 лямов.
Не без этого. Но и приведенный список достаточно внушителен
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Den-is
Ответ Артур Мкртычян
это все собиралось за 8 лет. есть ещё фоден которого вырастили и он 100 лямов стоит. в любом случае, можешь посчитать. за это же время мю и Челси не меньше потратили. а Сити ещё и продавал активно. и продолжит продавать.
Посчитал. Суммы такой не выйдет ни у кого если только не считать последнее ТО Челси
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зак
Ответ Den-is
Эдерсон - куплен 17/18 - 40 млн евро Основа: Рубен Диаш - куплен 20/21 - 71.60 млн евро Натан Аке - куплен 20/21 - 45.30 млн евро Кайл Уокер - куплен 17/18 - 52.70 млн евро Джон Стоунс - куплен 16/17 - 55.60 млн евро Запасные: Эймерик Лапорта - куплен 17/18 - 65 млн евро Жоао Кансело - куплен 19/20 - 65 млн евро Мануэль Аканджи - куплен 22/23 - 17 млн евро Серхио Гомез - куплен 22/23 - 13 млн евро Основа: Родри - куплен 19/20 - 70 млн евро Кевин де Брюйне - куплен 15/16 - 76 млн евро Бернардо Сильва - куплен 17/18 - 50 млн евро Джек Грилиш - куплен 21/22 - 117.50 млн евро Илкай Гюндоган - куплен 16/17 - 27 млн евро Запасные: Рияд Марез - куплен 18/19 - 67.80 млн евро Калвин Филлипс - куплен 22/23 - 49 млн евро Основа: Эрлинг Холланд - куплен 22/23 - 60 млн евро
ты еще посчитай, сколько игроков было куплено и продано за без ценки или ушли бесплатно, там тоже внушительные показатели..
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Galym Muratuly
Ответ Den-is
Эдерсон - куплен 17/18 - 40 млн евро Основа: Рубен Диаш - куплен 20/21 - 71.60 млн евро Натан Аке - куплен 20/21 - 45.30 млн евро Кайл Уокер - куплен 17/18 - 52.70 млн евро Джон Стоунс - куплен 16/17 - 55.60 млн евро Запасные: Эймерик Лапорта - куплен 17/18 - 65 млн евро Жоао Кансело - куплен 19/20 - 65 млн евро Мануэль Аканджи - куплен 22/23 - 17 млн евро Серхио Гомез - куплен 22/23 - 13 млн евро Основа: Родри - куплен 19/20 - 70 млн евро Кевин де Брюйне - куплен 15/16 - 76 млн евро Бернардо Сильва - куплен 17/18 - 50 млн евро Джек Грилиш - куплен 21/22 - 117.50 млн евро Илкай Гюндоган - куплен 16/17 - 27 млн евро Запасные: Рияд Марез - куплен 18/19 - 67.80 млн евро Калвин Филлипс - куплен 22/23 - 49 млн евро Основа: Эрлинг Холланд - куплен 22/23 - 60 млн евро
Посчитай-ка стоимость игроков Реала теперь. Если не жалко своего времени на бессмысленные споры. Так то рынок трансферный раздул именно Реал Мадрид))) Каждое поколение Галактикос сопровождалось рекордами по трансферным стоимостям. Вот попробуй поспорить только. Конечно, сейчас ваш Дядюшка истеричка-президент Тебас, пояса то затянул вам, стали вдруг рассудительными на рынке. Про стадион тоже помню, но если бы не Тебас, купили бы Мбаппе и тому подобных за ахуллиард денег
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Эксперимент
Ответ Den-is
Эдерсон - куплен 17/18 - 40 млн евро Основа: Рубен Диаш - куплен 20/21 - 71.60 млн евро Натан Аке - куплен 20/21 - 45.30 млн евро Кайл Уокер - куплен 17/18 - 52.70 млн евро Джон Стоунс - куплен 16/17 - 55.60 млн евро Запасные: Эймерик Лапорта - куплен 17/18 - 65 млн евро Жоао Кансело - куплен 19/20 - 65 млн евро Мануэль Аканджи - куплен 22/23 - 17 млн евро Серхио Гомез - куплен 22/23 - 13 млн евро Основа: Родри - куплен 19/20 - 70 млн евро Кевин де Брюйне - куплен 15/16 - 76 млн евро Бернардо Сильва - куплен 17/18 - 50 млн евро Джек Грилиш - куплен 21/22 - 117.50 млн евро Илкай Гюндоган - куплен 16/17 - 27 млн евро Запасные: Рияд Марез - куплен 18/19 - 67.80 млн евро Калвин Филлипс - куплен 22/23 - 49 млн евро Основа: Эрлинг Холланд - куплен 22/23 - 60 млн евро
Ну вполне нормальная стоимость, кроме Грилиша. Другие топ клубы вполне могут позволить купить игрока в пределах 70 миллионов.
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Den-is
Ответ Эксперимент
И какая стоимость игрока на каждой позиции?)
Эдерсон - куплен 17/18 - 40 млн евро

Основа:
Рубен Диаш - куплен 20/21 - 71.60 млн евро
Натан Аке - куплен 20/21 - 45.30 млн евро
Кайл Уокер - куплен 17/18 - 52.70 млн евро
Джон Стоунс - куплен 16/17 - 55.60 млн евро

Запасные:
Эймерик Лапорта - куплен 17/18 - 65 млн евро
Жоао Кансело - куплен 19/20 - 65 млн евро
Мануэль Аканджи - куплен 22/23 - 17 млн евро
Серхио Гомез - куплен 22/23 - 13 млн евро

Основа:
Родри - куплен 19/20 - 70 млн евро
Кевин де Брюйне - куплен 15/16 - 76 млн евро
Бернардо Сильва - куплен 17/18 - 50 млн евро
Джек Грилиш - куплен 21/22 - 117.50 млн евро
Илкай Гюндоган - куплен 16/17 - 27 млн евро

Запасные:
Рияд Марез - куплен 18/19 - 67.80 млн евро
Калвин Филлипс - куплен 22/23 - 49 млн евро

Основа:
Эрлинг Холланд - куплен 22/23 - 60 млн евро
+3
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Baymyrat Gafurov
Ответ Stivi M.D.
Одно другому не мешает. Чтобы стать доминантом в такой лиге нужно показывать величайший футбол в ее истории. Это как раз подчеркивает ее конкурентоспособность
и иметь защиту за триллиард евро...
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Иван Петров
Ответ Your Friend
просто Гвардиола поставил Испанский футбол в БейБегиЛиге
До Гвардиолы был Челси, МЮ, а до них другие команды.
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romaroman26
Ответ zzzeeerrrooo
И? Эльче совсем недавно обыграл АТМ
и что? исключения бывают. но если взять середняков апл и середняков ла лиги, то они их уделают 8 раз из 10
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mancity111
Ответ romaroman26
и что? исключения бывают. но если взять середняков апл и середняков ла лиги, то они их уделают 8 раз из 10
Чушь полная. Испанские околотопы всегда чаще в еврокубках выигрывают, чем клубы апл. Личных встреч тоже касается
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zzzeeerrrooo
Ответ romaroman26
и что? исключения бывают. но если взять середняков апл и середняков ла лиги, то они их уделают 8 раз из 10
Все уже видели , что делает середняк Севилья
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zzzeeerrrooo
Ответ Stivi M.D.
Ты хоть одного игрока из Эльче назовешь без гугла? То то и оно. Это лишь показывает какое Атлетико дно, только и всего
Ты также узнай у тех кто не смотрет чемп Англии назовут ли они игроков Саутгемптона или Брентфорда?
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A.B.W.
Ответ zzzeeerrrooo
И? Эльче совсем недавно обыграл АТМ
Так это потому, что АТМД играет как дно
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