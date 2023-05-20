Артета о чемпионстве «Сити»: «Грустный день для «Арсенала», нам больно. Мы работали 11 месяцев, долго были на вершине, но этого не хватило»

Микель Артета отметил разочарование от упущенного чемпионства после игры с «Ноттингемом».

«Поздравляю « » с чемпионством. Для нас же это грустный день. Нам надо посмотреть правде в глаза: мы подарили гол и были недостаточно хороши для того, чтобы сломить соперника. Мы могли играть хоть три часа, но не добились бы этого.

Я беру ответственность на себя. Когда все идет хорошо – это здорово. Когда нет – ну, таков спорт.

Мы дорого заплатили за те голы, которые подарили соперникам в последнее время, но нельзя валить вину на кого-то одного. Вся команда должна была играть лучше, но не делала этого в последние недели.

Это очень печальный день. Мы 11 месяцев работали с целью победить, так долго были на вершине, боролись, но этого было недостаточно.

Теперь надо залечить раны. Нам очень больно. Я должен найти способ подбодрить игроков, впереди тяжелая неделя», – сказал главный тренер «Арсенала».

«Арсенал» стал 2-м в АПЛ, проиграв «Ноттингем Форест» (0:1) на выезде

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!