Артета о чемпионстве «Сити»: «Грустный день для «Арсенала», нам больно. Мы работали 11 месяцев, долго были на вершине, но этого не хватило»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Ноттингем Форест Футбол

Микель Артета отметил разочарование от упущенного чемпионства после игры с «Ноттингемом».

«Поздравляю «Манчестер Сити» с чемпионством. Для нас же это грустный день. Нам надо посмотреть правде в глаза: мы подарили гол и были недостаточно хороши для того, чтобы сломить соперника. Мы могли играть хоть три часа, но не добились бы этого.

Я беру ответственность на себя. Когда все идет хорошо – это здорово. Когда нет – ну, таков спорт.

Мы дорого заплатили за те голы, которые подарили соперникам в последнее время, но нельзя валить вину на кого-то одного. Вся команда должна была играть лучше, но не делала этого в последние недели.

Это очень печальный день. Мы 11 месяцев работали с целью победить, так долго были на вершине, боролись, но этого было недостаточно.

Теперь надо залечить раны. Нам очень больно. Я должен найти способ подбодрить игроков, впереди тяжелая неделя», – сказал главный тренер «Арсенала».

«Арсенал» стал 2-м в АПЛ, проиграв «Ноттингем Форест» (0:1) на выезде

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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36 комментариев

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Сергей Королев
Спасибо за сезон, Микель!
+62
-4
+58
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Los Galácticos
За последние 8 туров - 2 победы, 3 ничьи и 3 поражения, увы но чтобы стать чемпионом АПЛ в концовке так не играют.
+51
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+49
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llolishe
Артета прошел 97 % игры на сложном уровне ,но забыл сохраниться
+26
0
+26
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Alimoff84
Ответ Сергей MiKi3iP
Почти весь сезон только положительные эмоции, столько позитива, давно такого не было, жаль концовку размазали, но прогресс есть, следующий сезон будет лучше
Ой не факт
+9
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&_Bishep_&
Да ладно. Если бы вам перед началом сезона сказали что займете второе место, вы от счастья скакали бы в экстазе.
+8
0
+8
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Chernoy
Чувак только вчера говорил про то, что надежда есть, ещё два матча, нам надо верить и бла-бла, лабрадора даже завёл по кличке Победа, и рассказывал, как отлично игроки на это отреагировали. Вчера. Сегодня они все вместе вышли (хорошо собаке нельзя) и обосрались, играя с Ноттингемом.
+9
-4
+5
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Сергей MiKi3iP
Почти весь сезон только положительные эмоции, столько позитива, давно такого не было, жаль концовку размазали, но прогресс есть, следующий сезон будет лучше
+6
-1
+5
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DENBO
Была знатная охота, впервые за долгие годы была была уверенность в игроках, уверенность, что будем бороться до конца. Не хватило глубины, очень невовремя потеряли Салибу, ну и невероятный Сити... Жаль, счастье было близко. Надеюсь, что Микелю удастся усилить состав и вернуться в гонку за титул уже в следующем году! Спасибо за сезон!
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Alimoff84
Ответ ValmontZ
бабки->длинная скамейка->1 место.
Вы это Челси расскажите - там скамейки не хватает для «скамейки», Мудрики за £70 лямов в коридорах сидят, пока еще одну скамейку подвезут
+4
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arsenal.ave
Зато есть пес по кличке Победа
+3
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Parce
Самое горькое это ощутить вкус победы и потом проиграть🐺
+2
0
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Джейме Ланнистер
Ответ ValmontZ
бабки->длинная скамейка->1 место.
А скамейка Ноттингема лучше? Да и х*ен с первым местом. Они уже второй матч сливает командам послабее. Это просто плевок в сторону фанатов. Хотя бы достоинство должно быть а не так позорно провести матчи в конце сезона.
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Alimoff84
Ответ Сергей Королев
Спасибо за сезон, Микель!
Тут сложно не согласиться - сезон объективно отличный. А по какому именно сценарию занято второе место - это уже дело каждого расстраиваться/чувствовать обиду от упущенного чемпионства(хотя и тогда, лично у меня, были сомнения) или просто быть на позитиве и принять спокойно факт второго места как победу. Уверен, что все игроки Арсенала, Артета и болельщики были бы ну оооочень рады, если бы в начале пути им сказали, что закончат вторыми с большим отрывом.
А вот насчет следующего сезона, я бы не был особо оптимистичным. Во первых будет ЛЧ, а во вторых с ними уже будут с самого начала по другому играть(в плане настроя, например)
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Джейме Ланнистер
Ответ Capitan_RAF
плевок в сторону фанатов? Да вы, батенька, зажрались. Давно на 8 месте не были, ещё раз надо, чтобы спесь сбить?
До Артеты, лет 25 Арсенал не был восьмым.
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Джейме Ланнистер
Ответ f0rmoceft
Все впереди. Артета растёт, команда тоже.
Так и говорили про Сульшера когда он тоже занимал второе место.
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Ответ &_Bishep_&
Да ладно. Если бы вам перед началом сезона сказали что займете второе место, вы от счастья скакали бы в экстазе.
Лучшее - враг хорошего. Если бы мне кто сказал, что Арсенал будет вторым и ещё участвовать в чемпионской гонке, то я бы усомнился в этом человеке. А уж какой гвалт был на ветках спортс до сезона - Арсенал отправляли в ЛК.
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Capitan_RAF
Ответ &_Bishep_&
Да ладно. Если бы вам перед началом сезона сказали что займете второе место, вы от счастья скакали бы в экстазе.
Так вот именно, что адекваты рады. Да, обидно, что не взяли титул, но показали что можем и это приятно.
А вой глорья, наьежавшего за сезон, слышать стыдно
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Митя Танин
Ответ Parce
Самое горькое это ощутить вкус победы и потом проиграть🐺
Соглашусь с Вами. Наш тренер всегда говорил, что самое обидное в спорте - это второе и четвёртое место.
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Capitan_RAF
Ответ NK23
Да он снежинка, как только давление пошло, все посыпалось. Если у владельцев есть желание побеждать - нужно тянуть Нагельсманна для молодежки
Ещё один зажрался, ему второе место не в радость. 8 всяко лучше, вилимо
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Makura Gunisav
Артета- "теоретически мы ещё можем выиграть сезон"
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zenitmusic
Понятно, что Сити намного сильнее. Но можно было бы так не позорится на финише
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Arctic
Арсеналу отлично подходит песня про "Нельзя обосраться,но мы обосрались!"
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