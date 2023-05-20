«Арсенал» лидировал 248 дней, но не выиграл АПЛ. Это антирекорд высшей лиги
«Арсенал» установил антирекорд чемпионата Англии, упустив чемпионство.
Команда Микеля Артеты лидировала в лиге на протяжении 248 дней.
Никогда в истории высшей английской лиги команды еще не теряли шансы на титул после столь длительного периода, проведенного на первом месте.
Сегодня «канониры» проиграли «Ноттингем Форест» (0:1), и это гарантировало «Манчестер Сити» досрочное чемпионство.
Артета о чемпионстве «Сити»: «Грустный день для «Арсенала», нам больно. Мы работали 11 месяцев, долго были на вершине, но этого не хватило»
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Артета правильно сказал, что те люди которые называют 2 место Арсенала провалом, это те же люди которые в начале сезона говорили, что Арсенала не будет в топ 4.
Пеп построил убийственную машину, но снимаю шляпу перед Артетой - тренер проделал невероятную работу!
Но Арсенал наверное на верном пути. Другое дело, что конкуренция в АПЛ всегда такая высокая, что неизвестно кто в следующем году улучшит свои результаты, а кто ухудшит.
Безнадежные просто.