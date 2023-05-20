«Арсенал» лидировал 248 дней, но не выиграл АПЛ. Это антирекорд высшей лиги

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал рекорды Футбол

«Арсенал» установил антирекорд чемпионата Англии, упустив чемпионство.

Команда Микеля Артеты лидировала в лиге на протяжении 248 дней.

Никогда в истории высшей английской лиги команды еще не теряли шансы на титул после столь длительного периода, проведенного на первом месте.

Сегодня «канониры» проиграли «Ноттингем Форест» (0:1), и это гарантировало «Манчестер Сити» досрочное чемпионство.

Артета о чемпионстве «Сити»: «Грустный день для «Арсенала», нам больно. Мы работали 11 месяцев, долго были на вершине, но этого не хватило»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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50 комментариев

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utsh44psmr
Лидировал, лидировал, да не вылидеровал
+89
-2
+87
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Direct free kick
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Зинченко усилил Сити своим уходом
+77
-14
+63
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Отец Абду
Пеп за эти 248 дней дал почувствовать вкус победы своему ученику... А Артета настолько почувствовал вкус победы, что даже свою собаку назвал "Победа":)
+44
-5
+39
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Мистер Биспинг
Ответ Любезный Коссутий
не хватило опыта и глубины состава. Артета, за 2 сезона, создал отличную команду, и кидаться в них какахами могут только неадекваты
Согласен. Одно дело - создать молодую команду, играющую в привлекательный футбол и стабильно набирающую очки в АПЛ, но создать команду, которая может на длинной дистанции составить конкуренцию Ман Сити, которые 11 Туров без потери очков - совсем другая задача.

Артета правильно сказал, что те люди которые называют 2 место Арсенала провалом, это те же люди которые в начале сезона говорили, что Арсенала не будет в топ 4.
+31
-5
+26
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Любезный Коссутий
не хватило опыта и глубины состава. Артета, за 2 сезона, создал отличную команду, и кидаться в них какахами могут только неадекваты
+36
-12
+24
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JENNINGS
С таким «Сити» соперничать очень тяжело, на дистанции - просто невозможно.
Пеп построил убийственную машину, но снимаю шляпу перед Артетой - тренер проделал невероятную работу!
+15
-5
+10
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mahurat
Не Арсенал не выдержал, а Мансити слишком силен.
+9
-3
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Иван Иванов
Ответ utsh44psmr
Лидировал, лидировал, да не вылидеровал
Теперь это будет любимой скороговоркой Картавого Ника, чтобы размять язык перед стримами в Ютубе. )
+6
-1
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Alex Metallov
Да уж как-то наверное жирно было бы сразу чемпионом стать после стольких лет разрухи и мест в середине таблицы.
Но Арсенал наверное на верном пути. Другое дело, что конкуренция в АПЛ всегда такая высокая, что неизвестно кто в следующем году улучшит свои результаты, а кто ухудшит.
+7
-2
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Арман Мартиросян
Ответ #SharkTeam
максимально возможные 84 очка не так уж много. Просто так сложился график набора что казалось все ок
Раньше МЮ с таким количеством очков клепал чемпионства. Пеп и Клопп задрали планку слишком высоко. Ещё долго их будут вспоминать, когда они уйдут из АПЛ.
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Колбаскер тут
Ответ Direct free kick
Зинченко усилил Сити своим уходом
Если Мудрик уйдёт, так и Челси может выиграть АПЛ. Вся проблема Европы в украинцах.
+4
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Vladzislav Zhurkevich
Артета пока не уровень Гвардиолы
+3
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ЖЭКА 81
Это ещё пол года назад было ясно что хоть очко но проиграют!!!
+4
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Роналду плачет
Ответ utsh44psmr
Лидировал, лидировал, да не вылидеровал
Артета с Арсеналом доминировали, доминировали, да не выдоминировали.
+3
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d3fstqd
Ответ Alex Metallov
Да уж как-то наверное жирно было бы сразу чемпионом стать после стольких лет разрухи и мест в середине таблицы. Но Арсенал наверное на верном пути. Другое дело, что конкуренция в АПЛ всегда такая высокая, что неизвестно кто в следующем году улучшит свои результаты, а кто ухудшит.
да такое себе оправдание. Когда тебе дают такой шанс - надо им пользоваться. Игроки Лестера на зубах забрали АПЛ, потому что каждый из них понимал, что такого шанса в их жизни может и не быть. У игроков Арсенала как обычно не хватило кохонес.
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Direct free kick
Ответ #SharkTeam
максимально возможные 84 очка не так уж много. Просто так сложился график набора что казалось все ок
83 набрал бухгалтер сбродным составом в 2007/08, где главная звезда Адебайор. Так что Артету переоценивают
+7
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1garyuha
Ответ d3fstqd
да такое себе оправдание. Когда тебе дают такой шанс - надо им пользоваться. Игроки Лестера на зубах забрали АПЛ, потому что каждый из них понимал, что такого шанса в их жизни может и не быть. У игроков Арсенала как обычно не хватило кохонес.
ох посмотрел бы я как Лестер со своими 80 очками против этого МС забирает чемп (Арсенал кстати уже больше набрал)
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h4ww7xkqkz
Арсенал сам на блюдечке принёс чемпионство Сити после 3 подряд ничьих
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Muga Gappaev
Выдохлись парни
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d3fstqd
Ответ Chyngyz Orozaliev
да повезло Сити в этом сезоне 0 конкурентов, Челси хуже некуда, МЮ только только находит свою игру, Ливерпуль буксанул, и вот средненький, более менее стабильный Арсенал пришел вторым. Но вследующем сезон Арсенал уже в 4ке не будет
Просто интересно, а кто будет? Челси никакой, МЮ никакой, Ливерпуль выдохся. Сейчас Ньюкасл идет в 4ке.
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Арман Мартиросян
Ответ Direct free kick
То что Вэст Хэм или даже Эвертон богаче Севильи не делает его/их ближе к топам. В этом весь прикол
И да, насчёт Вест Хема не самый удачный пример, они в прошлом сезоне вроде выбили Севилью из ЛЕ. Просто у Вест Хема гораздо меньше шансов регулярно попасть в еврокубки, чем у той же Севильи, но по уровню даже некоторые команды второй десятки АПЛ посильнее будут, чем 5-7 команды ЛаЛиги.
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Direct free kick
Ответ Арман Мартиросян
В АПЛ сейчас даже аутсайдеры зарабатывают больше топов других лиг, так что говорить про разрыв глупо. Вон даже клубы второго эшелона приглашают топ специалистов и покупают дорогих игроков.
То что Вэст Хэм или даже Эвертон богаче Севильи не делает его/их ближе к топам. В этом весь прикол
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gninnur esrever*
Лузеры.
Безнадежные просто.
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BET3P
Но поднасрал Сити не дав стать чемпионами на поле...
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Влад Пронин
Недовыдоминировали
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