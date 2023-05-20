«Арсенал» лидировал 248 дней, но не выиграл АПЛ. Это антирекорд высшей лиги

«Арсенал» установил антирекорд чемпионата Англии, упустив чемпионство.

Команда Микеля Артеты лидировала в лиге на протяжении 248 дней.

Никогда в истории высшей английской лиги команды еще не теряли шансы на титул после столь длительного периода, проведенного на первом месте.

Сегодня «канониры» проиграли «Ноттингем Форест» (0:1), и это гарантировало « » досрочное чемпионство.

Артета о чемпионстве «Сити»: «Грустный день для «Арсенала», нам больно. Мы работали 11 месяцев, долго были на вершине, но этого не хватило»

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