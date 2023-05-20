«Арсенал» не выигрывает АПЛ 19 лет – со времен «Непобедимых» Венгера. Вторыми стали в 3-й раз за это время

Теги Арсен Венгер Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» лишился шансов на завоевание титула чемпиона Англии.

«Канониры» сегодня уступили «Ноттингем Форест» (0:1) в 37-м туре. Благодаря этому победителем АПЛ стал «Манчестер Сити».

В последний раз лондонская команда выигрывала турнир в сезоне-2003/04. Тогда под руководством Арсена Венгера она не потерпела ни одного поражения.

За последующие годы «Арсенал» трижды занимал второе место: в 2005-м, 2016-м и 2023-м.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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38 комментариев

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Отец Абду
Количество дней, проведенных на верхушке таблицы претендентами на титул в этом сезоне:

• «Арсенал» — 247
• «Манчестер Сити» — 38

Ниче, 247 дней были чемпионами АПЛ, это тоже круто:)
+79
-6
+73
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Gunner_14
Кому интересно, места посезонно после победного 2003/04:

2, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 2, 5, 6, 5, 8, 8, 5, 2
+54
-2
+52
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Los Galácticos
После легендарного сезона 2003/04 с 0 поражений, мало кто мог подумать что следующее чемпионство Арсенал не выиграет как минимум ближайшие 20 лет.
+40
-4
+36
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gninnur esrever*
Ответ Ученик Пепа
Нечего гнать на Арсенал. Отличная молодая команда, с очень талантливым тренером. Докупят игроков, обрастут мясом и зажгут в ближайшие 2-3 года. Уверен, это не команда одного сезона, как Лестер. И они будут развиваться и развиваться…
Наивняк.
+19
-8
+11
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Ученик Пепа
Нечего гнать на Арсенал. Отличная молодая команда, с очень талантливым тренером. Докупят игроков, обрастут мясом и зажгут в ближайшие 2-3 года. Уверен, это не команда одного сезона, как Лестер. И они будут развиваться и развиваться…
+23
-14
+9
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gninnur esrever*
Ответ Этот Райола хочет денег
Жаль их. И игру часто показывали блестящую, и звезды мирового уровня играли в команде. Но то скамейки не хватало, то психологически не были готовы на протяжении сезона держаться. Но команда интересная, со своим стилем, так что пусть и им когда нибудь улыбнется удача
Это бесполезно. Она им улыбалась весь сезон. Но они сами не хотят побеждать.
+11
-2
+9
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Промах Мораты
Ответ rigobersong
Ни разу до уровня челси не упали:) Респект!:))
Ни разу до уровня челси не поднялись. Респект
+5
-2
+3
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BBshkin
Очень неприятно смотреть, как они спецом слили концовку.. мне кажется, что в таких матчах и куётся инстинкт убийцы, который уже потом переход в днк победителей
+4
-2
+2
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RealJon
Ответ Gunner_14
Кому интересно, места посезонно после победного 2003/04: 2, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 2, 5, 6, 5, 8, 8, 5, 2
значит по последним результатам, не все так плохо. игроки конечно сами разочаровались в конце. тут важно Артету правилно мотивировать и подготовить команду к новому сезону
+4
-2
+2
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G_Batigol
Ответ BBshkin
Очень неприятно смотреть, как они спецом слили концовку.. мне кажется, что в таких матчах и куётся инстинкт убийцы, который уже потом переход в днк победителей
надо было закупаться зимой и попробовать дать бой
+1
0
+1
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Екн Лор
Дали бы шейхи в своё время Венгеру денег, гегемония Сити курила бы в сторонке
+7
-6
+1
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rigobersong
Ответ Gunner_14
Кому интересно, места посезонно после победного 2003/04: 2, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 2, 5, 6, 5, 8, 8, 5, 2
Ни разу до уровня челси не упали:) Респект!:))
+20
-19
+1
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Los Galácticos
После легендарного сезона 2003/04 с 0 поражений, мало кто мог подумать что следующее чемпионство Арсенал не выиграет как минимум ближайшие 20 лет.
Я не понимаю одного , они же проиграли мю 2-0 на олд траффорд выездную игру под конец сезона , это почему не засчитывают?
+2
-1
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ASH11
Ответ Ученик Пепа
Нечего гнать на Арсенал. Отличная молодая команда, с очень талантливым тренером. Докупят игроков, обрастут мясом и зажгут в ближайшие 2-3 года. Уверен, это не команда одного сезона, как Лестер. И они будут развиваться и развиваться…
Примерно тоже самое говорили про команду в 2007-2009 годах. Что из этого получилось, мы все помним.
+3
-2
+1
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Emma Nevskaia
They call me Arsenal.

I start on top and finish second.
+1
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London.is.blue
Отлично, продолжайте в том же духе парни👍🤣
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MURA
Весеннее арсенальское обострение болезни в виде торможения, поражения итд и тп никуда не делось и при Артете.
При Венгере это было закономерностью,
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Godare88
Жаль конечно, некий форвард Гента к нам не пойдет теперь((
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Сергей MiKi3iP
А в курсе что у МанСити был период в 64 года без чемпионства, у Челси тоже лет 50, у МЮ и Ливерпуля в районе 30-ти лет, про остальных и сказать нечего, а у Арсенала это первая такая затянувшаяся пауза, надеюсь скоро прервётся
+1
-1
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окечуква
Симпатизирую Шпорам, но в упор не понимаю насмешек над Арсеналом. АПЛ это чрезвычайно тяжелая лига, в любой другой Арсенал был десять чемпионств оформил бы уже.
+1
-1
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DolJun
в следующем сезоне без серьезных усилений маловероятно что и в четверке будут
+3
-3
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