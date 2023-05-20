«Арсенал» не выигрывает АПЛ 19 лет – со времен «Непобедимых» Венгера. Вторыми стали в 3-й раз за это время

«Арсенал» лишился шансов на завоевание титула чемпиона Англии.

«Канониры» сегодня уступили «Ноттингем Форест» (0:1) в 37-м туре. Благодаря этому победителем стал « ».

В последний раз лондонская команда выигрывала турнир в сезоне-2003/04. Тогда под руководством она не потерпела ни одного поражения.

За последующие годы « » трижды занимал второе место: в 2005-м, 2016-м и 2023-м.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!