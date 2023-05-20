«Арсенал» не выигрывает АПЛ 19 лет – со времен «Непобедимых» Венгера. Вторыми стали в 3-й раз за это время
«Арсенал» лишился шансов на завоевание титула чемпиона Англии.
«Канониры» сегодня уступили «Ноттингем Форест» (0:1) в 37-м туре. Благодаря этому победителем АПЛ стал «Манчестер Сити».
В последний раз лондонская команда выигрывала турнир в сезоне-2003/04. Тогда под руководством Арсена Венгера она не потерпела ни одного поражения.
За последующие годы «Арсенал» трижды занимал второе место: в 2005-м, 2016-м и 2023-м.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
• «Арсенал» — 247
• «Манчестер Сити» — 38
Ниче, 247 дней были чемпионами АПЛ, это тоже круто:)
2, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 2, 5, 6, 5, 8, 8, 5, 2
I start on top and finish second.
При Венгере это было закономерностью,