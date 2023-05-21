Рахимов о «Рубине» и «Балтике»: «Те, кто выходят в РПЛ, должны поменять состав на 60-70%. Это совершенно другой уровень»

Рашид Рахимов считает, что новички Мир РПЛ должны поменять свои составы на 60-70%.

Главный тренер «Рубина» выразил мнение после победы над «Балтикой» (1:0), которая обеспечила казанцам выход в Премьер-лигу. Ранее путевку в завоевали калининградцы.

– Насколько масштабным будет усиление и насколько большая работа проделана, чтобы оно было качественным?

– В тех реалиях, которые сейчас, надо понимать, что мы видим каких-то игроков, хотим их приобрести. Но из-за ситуации, которая складывается, они к нам могут не поехать. Здесь начинаешь смотреть уже на другой рынок.

А те команды, которые выходят, наверное, должны по составу поменяться процентов на 60-70. Это совершенно другой уровень, другое сопротивление, другие скорости.

Естественно, нужно усиление не только нам, но и той же «Балтике». Как это будет выглядеть, очень тяжелый момент, потому что угадать и приобрести качественного игрока всегда тяжело.

Если это не качество, а игроки среднего уровня или чуть ниже, вопрос, как ты их будешь вписывать, во что они будут играть и смогут ли они выполнять твои требования. Здесь еще много будет вопросов. Мы это прекрасно понимаем, – сказал главный тренер « ».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!