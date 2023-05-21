Рахимов о «Рубине» и «Балтике»: «Те, кто выходят в РПЛ, должны поменять состав на 60-70%. Это совершенно другой уровень»
Рашид Рахимов считает, что новички Мир РПЛ должны поменять свои составы на 60-70%.
Главный тренер «Рубина» выразил мнение после победы над «Балтикой» (1:0), которая обеспечила казанцам выход в Премьер-лигу. Ранее путевку в РПЛ завоевали калининградцы.
– Насколько масштабным будет усиление и насколько большая работа проделана, чтобы оно было качественным?
– В тех реалиях, которые сейчас, надо понимать, что мы видим каких-то игроков, хотим их приобрести. Но из-за ситуации, которая складывается, они к нам могут не поехать. Здесь начинаешь смотреть уже на другой рынок.
А те команды, которые выходят, наверное, должны по составу поменяться процентов на 60-70. Это совершенно другой уровень, другое сопротивление, другие скорости.
Естественно, нужно усиление не только нам, но и той же «Балтике». Как это будет выглядеть, очень тяжелый момент, потому что угадать и приобрести качественного игрока всегда тяжело.
Если это не качество, а игроки среднего уровня или чуть ниже, вопрос, как ты их будешь вписывать, во что они будут играть и смогут ли они выполнять твои требования. Здесь еще много будет вопросов. Мы это прекрасно понимаем, – сказал главный тренер «Рубина».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Нападение меняется как душе угодно, четких атак никогда нет, вечно портят по 7-8 моментов за игру. Надежда на Кабутова и Самоху.
Оборона - да, молодец, но как будто бы это еще наработки Уткульбаева.
Крылья Советов, выйдя в РПЛ, сохранили почти весь состав и в первый после возвращения год выступили хорошо (сейчас, после трансферов "на повышение" нескольких лидеров стало тяжелее) и заняли 8 место, а Ротор, сильно обновив состав, сразу же вылетел.
Дело же не только в составе, но и в тренере.
Типичная ситуация в футболе, когда одни выводят в высшую лигу, а другие в ней играют
Ты работаешь с этими игроками, выпускаешь их на поле, настраиваешь их на матчи - и сам же заявляешь, что две трети из них нужно будет заменить? Ну такое...
У Торпедо в последнем матче только 3 игрока из стартового состава были с Торпедо в прошлом году в ФНЛ.
Попилили на подписании деревяшек и обратно в ФНЛ.
Хорошо бы конечно чтоб фыка газпрем вылетел. Или как они ещё и называются, фк свисток