Рахимов о «Рубине» и «Балтике»: «Те, кто выходят в РПЛ, должны поменять состав на 60-70%. Это совершенно другой уровень»

Теги Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Первая лига Балтика Футбол

Рашид Рахимов считает, что новички Мир РПЛ должны поменять свои составы на 60-70%.

Главный тренер «Рубина» выразил мнение после победы над «Балтикой» (1:0), которая обеспечила казанцам выход в Премьер-лигу. Ранее путевку в РПЛ завоевали калининградцы.

– Насколько масштабным будет усиление и насколько большая работа проделана, чтобы оно было качественным?

– В тех реалиях, которые сейчас, надо понимать, что мы видим каких-то игроков, хотим их приобрести. Но из-за ситуации, которая складывается, они к нам могут не поехать. Здесь начинаешь смотреть уже на другой рынок.

А те команды, которые выходят, наверное, должны по составу поменяться процентов на 60-70. Это совершенно другой уровень, другое сопротивление, другие скорости.

Естественно, нужно усиление не только нам, но и той же «Балтике». Как это будет выглядеть, очень тяжелый момент, потому что угадать и приобрести качественного игрока всегда тяжело.

Если это не качество, а игроки среднего уровня или чуть ниже, вопрос, как ты их будешь вписывать, во что они будут играть и смогут ли они выполнять твои требования. Здесь еще много будет вопросов. Мы это прекрасно понимаем, – сказал главный тренер «Рубина».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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29 комментариев

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Динар
И тренера б лучше поменять, не думаю что с 10 попытки Рашид что то покажет в рпл, за выход спасибо конечно, но это "совсем другой уровень".
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Евгений Заботин
Ответ Динар
И тренера б лучше поменять, не думаю что с 10 попытки Рашид что то покажет в рпл, за выход спасибо конечно, но это "совсем другой уровень".
А по вашему что он должен был показать в РПЛ? Выиграть чемпионат с Амкаром? С Ахматом? С Амкаром был 8, а так 10-14 места (сомневаюсь что с ними можно было стабильно занимать места выше). С Ахматом 5, 7, 9 места. Это что плохо для Ахмата? С Локомотивом 7 и 5 места (но Локомотив и после Рахимова лет 5 выше не поднимался особо). Поэтому мне интересно, а какой Вам тренер нужен для команды только вышедшей в РПЛ? Семак? Кто в топе и добивался чего то конкретного, к Вам сейчас не пойдет. А Рахимов вполне может закрепить Вас в середине (а на большее мне кажется Рубину сейчас глупо рассчитывать)
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Очки Дани Алвеса
Ответ Динар
И тренера б лучше поменять, не думаю что с 10 попытки Рашид что то покажет в рпл, за выход спасибо конечно, но это "совсем другой уровень".
Абсолютно поддерживаю. Он и в последних турах-то ничего особо по игре не показал, несмотря на ошеломляющие результаты. Непонятно, через что пытаются играть, будто бы «отдай на Самошникова и жди чуда», ну либо дай под удар в центр.
Нападение меняется как душе угодно, четких атак никогда нет, вечно портят по 7-8 моментов за игру. Надежда на Кабутова и Самоху.
Оборона - да, молодец, но как будто бы это еще наработки Уткульбаева.
+14
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Dmitry Orlov
Кому-то надо, кому-то нет.
Крылья Советов, выйдя в РПЛ, сохранили почти весь состав и в первый после возвращения год выступили хорошо (сейчас, после трансферов "на повышение" нескольких лидеров стало тяжелее) и заняли 8 место, а Ротор, сильно обновив состав, сразу же вылетел.
Дело же не только в составе, но и в тренере.
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Крыло советов
Как я и говорил)
Типичная ситуация в футболе, когда одни выводят в высшую лигу, а другие в ней играют
+6
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krokodilych
Вот с одной стороны, в этом есть рациональное зерно. А с другой - по отношению к тем, кто добывал путевку в высший дивизион, это звучит как минимум некорректно.

Ты работаешь с этими игроками, выпускаешь их на поле, настраиваешь их на матчи - и сам же заявляешь, что две трети из них нужно будет заменить? Ну такое...
+6
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Xm.md
Классика жанра. Физрук хочет попилить на подписании всякого неликвида после выхода в РПЛ
+7
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Артем Алмазов
Ну начинается...
+3
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блокад блокадыч
Ответ Очки Дани Алвеса
Никто никого не разрывает, Рубин откровенно на шару забил гол второму составу Краснодара, вчера с Балтикой не забили уйму, но и сами чудом не получили 2 гола. Рубин при Рахимове берет свои очки там, где должен брать даже без тренера. С Тулой в большинстве играли, и то еле еле один гол забили.
Какой нафиг чудом не получили 2 гола?) Балтика отскочила, у них вообще в атаке ничего не получалось, кроме дальнего удара вспомнить нечего. У Рубина было два выхода один на 1:1, например. В первом тайме вообще Балтики не было на поле. С Тулой первый тайм был равный, во втором Рубин разрывал, хоть и у Арсенала удаление случилось, это их проблемы. С Краснодаром матч не смотрел
+3
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Spaten
Ответ &_Bishep_&
Спартак, Днепр, Жальгирис, ЦСКА ...вроде добивались успеха примерно с теми же составами, с которыми выходили в вышку.
Тогда были тренеры, а сейчас бизнесмены трансферные
+3
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rodjer22
Ответ Динар
И тренера б лучше поменять, не думаю что с 10 попытки Рашид что то покажет в рпл, за выход спасибо конечно, но это "совсем другой уровень".
Рахимов очень качественный тренер, Рубину очень повезло что у его руля стоит именно Он.
+1
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Ксяоми Ноутов
Ответ Динар
И тренера б лучше поменять, не думаю что с 10 попытки Рашид что то покажет в рпл, за выход спасибо конечно, но это "совсем другой уровень".
Зачем менять тренера, если нынешний рубин будет бороться максимум за место в топ 8?
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tracid
Ответ Amalfitano
Конечно бывают исключения, но в целом это так. Торпедо и Факел это доказывают.
Факел?)) игры почаще смотри))
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Leftdefender
Ответ Кино Музыка
Балтике меняться не надо.
Ну если хотя сходить на один сезон в РПЛ как Торпедо, то не надо.
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&_Bishep_&
Ответ Spaten
Тогда были тренеры, а сейчас бизнесмены трансферные
1000%...В десяточку.++
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Олимпионик
Рубину однажды повезло с туркменом, может сейчас повезет с таджиком.
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Sledim
в чем проблема? махнитесь на 60-70 процентов с Балтикой )))
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&_Bishep_&
Спартак, Днепр, Жальгирис, ЦСКА ...вроде добивались успеха примерно с теми же составами, с которыми выходили в вышку.
+1
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krokodilych
Ответ Sledim
в чем проблема? махнитесь на 60-70 процентов с Балтикой )))
Это пять! Сразу в четверти :)))
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Очки Дани Алвеса
Ответ блокад блокадыч
Какой нафиг чудом не получили 2 гола?) Балтика отскочила, у них вообще в атаке ничего не получалось, кроме дальнего удара вспомнить нечего. У Рубина было два выхода один на 1:1, например. В первом тайме вообще Балтики не было на поле. С Тулой первый тайм был равный, во втором Рубин разрывал, хоть и у Арсенала удаление случилось, это их проблемы. С Краснодаром матч не смотрел
Ну Вы плохо смотрели, значит. Балтика вчера дальним ударом ткнула в штангу, в начале первого тайма прижала угловыми, Рубин 15 минут со своей половины не вылезал. Во втором тайме было 2-3 прострела, с которых не замкнули дальнюю штангу, плюс Мартынович спас после удара 7 номера Балтики. Чудом не получили два гола, да. Ну и свое не забили.
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Xm.md
Ответ Amalfitano
Конечно бывают исключения, но в целом это так. Торпедо и Факел это доказывают.
Что доказывают?
У Торпедо в последнем матче только 3 игрока из стартового состава были с Торпедо в прошлом году в ФНЛ.
Попилили на подписании деревяшек и обратно в ФНЛ.
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ВОЛКОДАВ
Это он сейчас своих игроков унизил?
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Правда России
По традиции из вылетающих команд игроки переходят в выходящие из фнл.
Хорошо бы конечно чтоб фыка газпрем вылетел. Или как они ещё и называются, фк свисток
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Leftdefender
Ну просто базу выдал. Плюс тренера ещё меняют обычно!
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