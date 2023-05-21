Рахимов о 6 победах «Рубина» кряду: «Мы совершенно перестроили игру – стали играть намного выше»

Рашид Рахимов рассказал, что изменил в игре «Рубина».

Главный тренер казанцев выразил мнение после победы над «Балтикой» (1:0), которая обеспечила « » выход в Мир РПЛ. Рахимов возглавил клуб в середине апреля.

– Шесть побед в шести матчах. Что вы сделали с «Рубином»?

– Я тренировал их. Если будем вдаваться в детали, то это будет долгая история. Если вы посмотрите матчи, то мы совершенно перестроили нашу игру при владении мячом. Здесь важный момент, что мы стали играть намного выше.

Я слышал, как говорили, что этот матч могут решить детали, мелочи. Все мелочи и детали вытекают из фундамента. Если нет фундаментальности во всех фазах, если нет сбалансированной игры, выпадает фаза, вот тогда появляются эти детали.

А когда вы делаете все эпизоды правильно: атакуете, возвращаете после потери, быстро реагируете на потерю, перехватываете и переходите в атаку, если нужно, задерживаете атаку. Эти фазы должны быть контролируемые. Стандарты, о которых мы говорили, что их будет очень много.

Вот эта фундаментальность должна присутствовать, тогда будет баланс в игре, тогда можно контролировать любую деталь. Пока у нас это получается. Если взять по сегодняшней игре, то мы и моменты создавали хорошие, – сказал Рахимов.

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