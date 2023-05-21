Де Лигт после 1:3 от «Лейпцига»: «В раздевалке «Баварии» мертвая атмосфера. Надеюсь, «Боруссия» в воскресенье не победит»
Маттейс де Лигт рассказал о настроении «Баварии» после матча с «Лейпцигом» (1:3) в Бундеслиге.
«В раздевалке мертвая атмосфера. «Дортмунд»? Мы должны обращать внимание только на себя. Мы сыграли не лучшим образом.
Надеюсь, «Боруссия» завтра [в воскресенье] не победит, но мы должны смотреть на себя и выиграть свой матч на следующей неделе», – сказал защитник «Баварии».
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Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
От игрока команды-гегемона страны эти слова звучат невероятно глупо и отвратительно.
Хотя кто Дортмунд знает