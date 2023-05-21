Де Лигт после 1:3 от «Лейпцига»: «В раздевалке «Баварии» мертвая атмосфера. Надеюсь, «Боруссия» в воскресенье не победит»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия РБ Лейпциг Маттейс де Лигт Футбол

Маттейс де Лигт рассказал о настроении «Баварии» после матча с «Лейпцигом» (1:3) в Бундеслиге.

«В раздевалке мертвая атмосфера. «Дортмунд»? Мы должны обращать внимание только на себя. Мы сыграли не лучшим образом.

Надеюсь, «Боруссия» завтра [в воскресенье] не победит, но мы должны смотреть на себя и выиграть свой матч на следующей неделе», – сказал защитник «Баварии».

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4 комментария

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Вот тогда будем рады, когда у соседа корова помрёт.© А не когда мы сами сможем что-то.

От игрока команды-гегемона страны эти слова звучат невероятно глупо и отвратительно.
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Собака-буддист
Только надеяться и остается
Хотя кто Дортмунд знает
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instasamka
Мда уж приди Хави в Баварию и слей чемпионат его бы с говном съели бы собственные болелы. А Тухель продолжает быть футбольным гением в Лиге из 1,5 команд. А Хави несмотря на то, что взял Ла Лигу с таким отрывом в борьбе с Реалом, Атлетико, Севилье (финалист ЛЕ), Вильяреалом (которая вынесла Баварию) все равно физрук.
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